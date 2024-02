Fun88 India présente la campagne « Helmet for Heroes »

NEW DELHI, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Fun88, l'une des principales plateformes internationales de jeux et de divertissements en ligne, connue pour son engagement en faveur de pratiques de jeu responsables, étend son engagement à la promotion de la responsabilité au-delà du domaine numérique. Le lancement de la campagne « Helmet for Heroes » illustre l'engagement de Fun88 en faveur de la sécurité et de la responsabilité dans tous les aspects de la vie, que ce soit sur la route ou en ligne.

Fun88 India presents 'Helmet for Heroes'

Dans le but de sauver des vies, un casque à la fois, Fun88 India lance la campagne « Helmet for Heroes ». Cette initiative vise à sensibiliser au port du casque et à assurer la sécurité routière dans les régions de Delhi NCR, Noida, Gurugram et Jaipur. Dans le cadre de son engagement en matière de responsabilité sociale des entreprises, Fun88 distribue des casques gratuits aux particuliers, soulignant l'importance du port du casque lors de la conduite d'une moto ou d'un scooter. De plus, grâce à l'initiative #MissionSafeRoads, Fun88 encourage une conversation plus large autour de la sécurité routière et des pratiques de conduite responsables.

Aperçu de « Helmet for Heroes » : https://link.fun88-india.com/fun88-helmet-for-heroes

Face à l'augmentation du nombre d'accidents de la route et de décès dus au non-respect des mesures de sécurité, Fun88 India reconnaît qu'il est urgent de s'attaquer à ce problème et de prendre des mesures proactives pour protéger les personnes sur la route. Grâce à la campagne « Helmet for Heroes », Fun88 vise à promouvoir une culture de conduite responsable. Il ne s'agit pas d'une simple campagne, mais d'un mouvement visant à rendre les routes plus sûres et à protéger des vies.

En conclusion, Fun88 n'est pas seulement une destination de choix pour les jeux et les divertissements en ligne, mais aussi une plateforme qui privilégie un comportement responsable dans tous les aspects. Proposant une large gamme de jeux de casino , de paris sportifs , et de croupiers en direct, tout en encourageant des pratiques de jeu responsables, Fun88 s'assure que ses utilisateurs peuvent profiter de leurs activités favorites dans un environnement sûr et sécurisé. Avec un engagement ferme en faveur de la responsabilité sociale des entreprises, Fun88 continue d'établir les normes du secteur en encourageant une culture du jeu responsable et en contribuant au bien-être de la société.

À propos de Fun88 :

Fun88, une destination de confiance et sûre pour des expériences de jeu en ligne de premier plan, y compris des options de paris IPL passionnantes pour la saison 2024, tout en promouvant la responsabilité et le divertissement dans une mesure égale.

