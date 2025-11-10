FUN88 lance des recommandations alimentées par l'IA sur les jeux, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'iGaming

BANGKOK, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- FUN88 , une plateforme de jeux en ligne de premier plan, est fière de présenter sa dernière percée dans l'industrie des jeux d'argent et de hasard joués en ligne (iGaming) : ses recommandations alimentées par l'IA pour les jeux de machines à sous . Cette nouvelle fonctionnalité marque une étape importante dans l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur, en proposant des suggestions de jeux sur mesure, basées sur les préférences individuelles et le comportement de jeu.

Play Smarter FUN88's AI Slot Recommendations

En analysant les données des utilisateurs et les tendances du marché local, le système d'IA recommande des jeux populaires adaptés aux régions comme la Thaïlande et le Vietnam, garantissant une expérience plus personnalisée et plus attrayante pour chaque joueur.

Principales caractéristiques de la fonction de recommandation de jeux alimentée par l'IA :

Recommandations personnalisées - L'IA analyse l'historique de jeu et les préférences pour suggérer les jeux de machines à sous qui conviennent le mieux à chaque joueur.

- L'IA analyse l'historique de jeu et les préférences pour suggérer les jeux de machines à sous qui conviennent le mieux à chaque joueur. Amélioration de l'expérience utilisateur - Un parcours transparent et personnalisé qui permet aux joueurs de gagner du temps.

- Un parcours transparent et personnalisé qui permet aux joueurs de gagner du temps. Disponible pour les joueurs basés au Vietnam et en Thaïlande - La fonction est disponible pour les utilisateurs enregistrés de FUN88 sur ces marchés, renforçant ainsi l'engagement de la marque en faveur de l'innovation.

- La fonction est disponible pour les utilisateurs enregistrés de FUN88 sur ces marchés, renforçant ainsi l'engagement de la marque en faveur de l'innovation. Jeu responsable - La technologie de l'IA soutient également l'engagement de FUN88 en faveur d'un jeu sûr et responsable.

En combinant technologie et divertissement pour améliorer la satisfaction des utilisateurs, ce lancement, qui marque un nouveau pas en avant pour FUN88 . Le nouveau système rend non seulement le gameplay plus pratique et plus excitant, mais il s'aligne également sur la vision à long terme de FUN88, qui est d'offrir des jeux sûrs, intelligents et agréables.

Les joueurs peuvent dès à présent découvrir les nouvelles recommandations basées sur l'IA en s'inscrivant sur FUN88 ou en se connectant à leur compte. Grâce à l'application FUN88, les utilisateurs peuvent facilement accéder à leurs catégories préférées, gérer leurs comptes et profiter de promotions exclusives.

La crédibilité de FUN88 dans le secteur est encore renforcée par des partenariats avec de grands clubs de football comme Newcastle United, Burnley et Tottenham Hotspur, ainsi qu'avec des icônes du sport telles que Robbie Fowler, Steve Nash et Kobe Bryant. Avec Iker Casillas comme ambassadeur de la marque, FUN88 continue de gagner la confiance des joueurs et des fans de sport du monde entier.

À propos de FUN88 :

FUN88 est une plateforme de jeux en ligne fiable qui propose des paris sportifs, des loteries, des casinos en direct et bien plus encore. La marque garantit une expérience sécurisée et conviviale avec des dépôts et des retraits transparents, ainsi que des promotions personnalisées. FUN88 continue de mener l'industrie du jeu en ligne grâce à l'innovation, à l'intégrité et au jeu responsable.

Contact :

FUN88 Thaïlande : https://www.fun88tha.com/th/

FUN88 Vietnam : https://www.fun88vno.com/vn/

Fun88 Chine : https://global.f88.uk/cn

FUN88 Monde : https://global.fun88.com/

Facebook : https://global.f88.uk/th-fun88officialfb, https://global.f88.uk/vn-fun88officialfb

YouTube : https://global.f88.uk/th-fun88officialyt, https://global.f88.uk/vn-fun88officialyt

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2817102/Play_Smarter_FUN88_s_AI_Slot_Recommendations.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2707566/5609338/FUN88_Logo.jpg