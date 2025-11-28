FUN88 lance une grande campagne pour le Black Friday - Grosses réductions et économies en masse

MEXICO, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- FUN88 se réjouit d'annoncer la promotion la plus attendue de l'année, le [BLACK FRIDAY] – RÉDUCTIONS EN MASSE ET SUPER AFFAIRES. Tous les membres auront accès à de formidables réductions, à des bonus exclusifs et à des récompenses surprises dans une large gamme de produits.

Détails de la promotion de FUN88 pour le Black Friday :

FUN88 [BLACK FRIDAY] - Flat 80% OFF + UP TO 8,888 FREE BONUS POINTS

La promotion de FUN88 pour le Black Friday offre aux membres une occasion unique de gagner des récompenses et de profiter d'économies imbattables :

I) Mission spéciale : Les membres peuvent faire un dépôt le jour du Black Friday pour débloquer un bonus surprise allant de 18 à 8 888 points. Pour en bénéficier, il leur suffit de se rendre au « Centre de récompenses » et de consulter la rubrique « Mission spéciale », puis d'accomplir la mission (*Des conditions s'appliquent).

II) Page des récompenses : Les membres ont droit à 80 % de réduction sur toutes les récompenses en espèces gratuites répertoriées lorsqu'ils échangent leurs points. Pour cela, ils doivent simplement se rendre au « Centre de récompenses » et consulter la rubrique « Récompenses » afin de pouvoir échanger leurs points du Black Friday (*Des conditions s'appliquent).

Cet événement spécial donne aux membres de FUN88 la possibilité de gagner des points de bonus, d'économiser sur les produits et de bénéficier de récompenses surprises. Gain de bonus ou gigantesques économies : il y en a pour tous les goûts. Les nouveaux membres peuvent rejoindre FUN88 dès aujourd'hui pour participer et bénéficier de ces offres exceptionnelles. Dans le Reward Lobby (salle des récompenses), les personnes intéressées pourront profiter de bonus instantanés et de fantastiques remises de 80 %.

FUN88 propose une expérience fluide avec une connexion facile et un enregistrement sécurisé via l'application FUN88 et son site internet. En cas de questions ou de problèmes, le service clientèle est disponible en continu pour aider les membres. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès aujourd'hui afin de profiter d'une expérience de jeu fiable, sécurisée et gratifiante.

À propos de FUN88

FUN88 est un innovateur de premier plan dans le domaine des jeux en ligne, qui contribue à définir les normes les plus exigeantes en matière de divertissement et de sécurité. La plateforme s'est associée à des stars du sport mondial comme la légende du football Iker Casillas, et a été le partenaire asiatique officiel du Newcastle United FC. FUN88 s'engage fermement à assurer la sécurité et la protection des données des utilisateurs, ainsi qu'à proposer un service de premier ordre dans un environnement sécurisé. Grâce à un large éventail de jeux et de promotions, FUN88 offre à chacun de ses membres une expérience fiable et profitable.

