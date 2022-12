Funcionários do Swarovski Group se voluntariam com Swarovski Foundation em parceria com Teach for Thailand para apoiar educação equitativa para jovens

CHON BURI, Tailândia, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Para marcar o espírito do International Volunteer Day, celebramos a solidariedade por meio do voluntariado. Devemos agir juntos, e devemos agir agora, pelo futuro de nosso planeta. A Swarovski Foundation une-se com funcionários e parceiros do Swarovski Group e com a Teach For Thailand para compartilhar sua experiência, como parte de uma rede de líderes que apoiam oportunidades de educação equitativas.

Essas iniciativas de voluntariado incluem uma aula de inglês e um workshop sobre carreiras para mais de 100 alunos com idade entre 12 e 15 anos da escola Nong Yai Siri Worawat Witthaya, em Chon Buri, na Tailândia. Voluntários do Swarovski Group compartilham seus conhecimentos por meio de abordagens práticas e teóricas. O acesso à educação de qualidade deve estar disponível para todos, independentemente das origens socioeconômicas. Portanto, essas iniciativas permitem que os alunos conheçam pessoas de diferentes origens e inspirem alunos a sonhar grande com as futuras metas e oportunidades de carreira.

Além disso, os funcionários do Swarovski Group sentem que é importante contribuir positivamente com as pessoas e com o planeta, conforme compartilhado por Stefano Giacomelli, diretor administrativo da Swarovski Business Services Manufacturing Thailand "A promoção da capacitação humana por meio da educação, lado a lado com os colegas inspiradores da Swarovski Foundation, me faz ter orgulho de fazer parte da empresa Swarovski. A alegria visível dos alunos da aula de inglês Teach for Thailand e do workshop de carreira encheu meu coração de esperança, e ganhei ainda mais confiança no impacto de longo prazo do programa Teach for Thailand em acender os sonhos das crianças para um futuro melhor. "

Khun King, colega do Teach for Thailand, liderou a aula de inglês sobre oportunidades de carreira, enquanto os voluntários se envolveram com os alunos para ajudar a desenvolver suas habilidades de comunicação em inglês praticando a pronúncia das palavras e para os alunos considerarem futuras aspirações de carreira. "Quero ser professor, professor de inglês" respondeu um dos alunos.

Após a aula de inglês, o workshop de Carreira, conduzido por um funcionário do Swarovski Group, permite que os alunos entrevistem funcionários em várias áreas de trabalho para entender suas responsabilidades do dia-a-dia. Os alunos perguntaram como os funcionários entraram na carreira, o que estudar e quais provas precisavam fazer. Os alunos puderam conhecer diferentes perspectivas e, assim, ampliar seus conhecimentos para novos caminhos profissionais.

