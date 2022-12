Les employés du groupe Swarovski se portent volontaires auprès de l'association Teach for Thailand, partenaire de la Fondation Swarovski, en faveur d'une éducation équitable des jeunes

CHONBURI, Thaïlande, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la Journée internationale des Volontaires, nous célébrons la solidarité par le biais du volontariat. Pour préserver notre planète, nous devons agir ensemble, et nous devons agir maintenant. La Fondation Swarovski s'est unie aux employés du groupe Swarovski et à son partenaire Teach for Thailand pour mettre en commun leur savoir-faire dans le cadre d'un réseau de leaders qui soutiennent des opportunités d'éducation équitable.

Swarovski Group Employees Volunteer with Swarovski Foundation Partner Teach for Thailand

Ces initiatives de volontariat comprennent un cours d'anglais ainsi qu'un atelier consacré aux métiers auxquels plus de 100 élèves âgés de 12 à 15 ans de l'école Nong Yai Siri Worawat Witthaya à Chonburi, en Thaïlande, peuvent participer. Les bénévoles du groupe Swarovski transmettent leurs connaissances par des approches à la fois pratiques et théoriques. Chacun devrait pouvoir accéder à une éducation de qualité, quel que soit son milieu socio-économique. Ainsi, ces initiatives permettent aux élèves de rencontrer des personnes issues de milieux différents et les encouragent à voir plus grand pour leurs futurs objectifs et opportunités de carrière.

En outre, les employés du groupe Swarovski estiment qu'il est important d'avoir une influence positive sur les personnes et la planète, comme en témoigne Stefano Giacomelli, directeur général de Swarovski Business Services Manufacturing Thailand : « Le fait de promouvoir l'autonomisation des personnes par l'éducation, aux côtés de nos collègues de la Fondation Swarovski, qui sont une véritable source d'inspiration, me rend fier de faire partie de la société Swarovski. La joie visible des étudiants qui ont participé à l'atelier consacré aux métiers et au cours d'anglais organisés par l'association Teach for Thailand a rempli mon cœur d'espoir, et je suis encore plus confiant quant à l'impact à long terme du programme de Teach for Thailand sur la réalisation des rêves d'un meilleur avenir pour les enfants. »

Le cours d'anglais sur les opportunités de carrière a été dispensé par Khun King, membre de l'association Teach for Thailand, tandis que les volontaires se sont engagés auprès des élèves pour les aider à développer leurs compétences de communication en anglais en pratiquant la prononciation des mots et pour que les élèves réfléchissent à leurs aspirations professionnelles. L'un des élèves a même exprimé vouloir devenir professeur d'anglais.

Après le cours d'anglais, l'atelier consacré aux métiers, dirigé par un employé du groupe Swarovski a permis aux élèves d'interroger des employés occupant des postes dans divers domaines afin de comprendre leurs responsabilités quotidiennes. Les élèves ont demandé aux employés comment ils avaient débuté leur carrière et ce qu'ils devaient étudier, et les ont interrogés sur les examens à passer. Les étudiants ont pu découvrir des perspectives différentes et ainsi élargir leurs horizons professionnels.

IMAGES DISPONIBLES ICI

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Charlotte Bancans

[email protected]

+44 20 3640 8471

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1961757/Swarovski_Teach_for_Thailand.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1961756/Swarovski_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Swarovski Foundation