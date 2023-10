Fundação Gates comemora 20 anos do "Grand Challenges" com novos investimentos e um apelo para tornar os avanços em pesquisa e desenvolvimento (P&D) disponíveis de maneira mais rápida e equitativa.

Os compromissos focam em promover o acesso equitativo à inteligência artificial (IA) e às vacinas, e em catalisar inovações que abordem a saúde das mulheres

SEATTLE e DAKAR, Senegal, 10 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma série de novas iniciativas para apoiar a inovação liderada localmente foi anunciada hoje em Dacar pela Fundação Bill & Melinda Gates e por seus parceiros no Grand Challenges Annual Meeting. Os investimentos vêm com um apelo urgente aos países para que intensifiquem o financiamento para tornar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de inovações em saúde e desenvolvimento mais fáceis e rápidos, e para tornar a próxima geração de avanços científicos e tecnológicos relevantes e acessíveis a todos.

Dados mostram que, embora o financiamento global da P&D na saúde esteja aumentando, apenas cerca de 2% é direcionado para doenças que afetam as pessoas mais pobres do mundo. Em 2020, a lacuna anual de financiamento para o desenvolvimento de produtos voltados para doenças relacionadas à pobreza e negligenciadas foi estimada em 2,6 bilhões de dólares.

"Ao longo das últimas duas décadas, os investimentos globais em um conjunto de soluções inovadoras ajudaram a reduzir pela metade as mortes de crianças com menos de cinco anos", afirmou Moussa Balde, ministro do Ensino Superior, Pesquisa e Inovação do Senegal. "Mas as inovações que salvam vidas ainda demoram muito para chegar a quem delas precisa e nem sempre são concebidas com equidade desde o início. O Grand Challenges Senegal continua investindo nos cientistas e inovadores mais brilhantes do país, e temos o prazer de fazer parte desta rede global de parceiros do Grand Challenges que investem em soluções aplicadas localmente para garantir que inovações, incluindo na saúde, educação e agricultura, beneficiem todos igualmente."

Lançado em 2003, o Grand Challenges, o principal programa de inovação da fundação, concentra a atenção e o financiamento em problemas globais urgentes de saúde e desenvolvimento que afetam as pessoas mais pobres do mundo, utilizando convites abertos à apresentação de propostas para obter possíveis soluções.

Em um discurso dirigido aos mais de 1.400 cientistas, formuladores de políticas e doadores que participaram do encontro anual, Bill Gates, copresidente da Fundação Gates, pediu que o mundo invista pelo menos três bilhões de dólares a mais todos os anos em P&D na saúde e no desenvolvimento globais, a fim de fechar as lacunas críticas no financiamento das doenças negligenciadas.

"As novas tecnologias de saúde têm o potencial de salvar milhões de vidas, mas o financiamento da P&D está indo na direção errada", disse Gates. "Os doadores precisam intensificar os seus compromissos para garantir que as inovações na saúde cheguem mais rapidamente àqueles que delas necessitam, para que mais vidas possam ser salvas."

Hoje, Gates anunciou que a fundação está investindo 30 milhões de dólares para dar apoio a uma nova plataforma de inteligência artificial (IA) na África. A plataforma proporcionará aos cientistas e inovadores africanos o apoio técnico e operacional de que necessitam para transformar ideias promissoras em soluções escaláveis de saúde e desenvolvimento. É um passo no sentido de garantir que os benefícios da IA sejam relevantes, econômicos e acessíveis a todos — especialmente àqueles em países de baixo e médio rendimento (PRMBs) — e que estas ferramentas críticas sejam desenvolvidas de forma segura, ética e equitativa. A fundação continuará trabalhando em estreita colaboração com parceiros técnicos e governos para desenvolver ainda mais a plataforma e identificar oportunidades para promover conjuntamente o uso da IA para a saúde e o desenvolvimento.

Ontem, a fundação também anunciou novos investimentos visando ampliar o acesso a uma nova plataforma de fabricação de vacinas de mRNA que oferece a países como o Senegal e a África do Sul a tecnologia para desenvolver e fabricar suas próprias vacinas. A tecnologia de mRNA é considerada um potencial elemento transformador para diversas doenças infecciosas como tuberculose, malária e febre Lassa, que afetam desproporcionalmente as pessoas em PRMBs. Essa capacidade adicional de fabricação local de vacinas apoiará os PRMBs no desenvolvimento de vacinas de baixo custo e alta qualidade que supram suas prioridades de saúde mais urgentes.

"O que começou como um único programa financiado pela Fundação Gates e seus parceiros cresceu e se transformou em uma família de iniciativas e parcerias em todas as fronteiras nacionais, áreas de estudo e setores que catalisam pesquisas, produtos e parcerias para salvar e melhorar a vida das pessoas mais vulneráveis do mundo", disse Kedest Tesfagiorgis, Vice-Diretora, Parcerias Globais e Grand Challenges da fundação. "Nossa comunidade de inovadores brilhantes é a prova de que uma grande ideia pode vir de qualquer lugar e ser apoiada pelos financiadores, formuladores de políticas e apoiadores necessários para levar ideias para o laboratório e, por fim, para as pessoas que mais podem se beneficiar delas."

O Grand Challenges é apoiado pelos governos da Índia, China, Brasil, Estados Unidos e Canadá, bem como por um número crescente de países na África, incluindo Etiópia, Ruanda, Senegal e África do Sul. Desde 2003, os parceiros investiram 1,6 bilhão de dólares para apoiar mais de 3.800 projetos em 118 países, desde novas estratégias para melhorar a saúde intestinal de mães e crianças até a reinvenção do vaso sanitário para melhor saneamento e a reimaginação de pesquisas para a descoberta de medicamentos para malária, tuberculose e doenças tropicais negligenciadas.

Para apoiar ainda mais cientistas que desenvolvem inovações de ponta em PRMBs, a fundação e seus parceiros também lançaram novos convites à apresentação de propostas nas seguintes áreas:

Inteligência artificial equitativa para a saúde em PRMBs. Com base em um Grand Challenge recente (GC) para desenvolver soluções de saúde e desenvolvimento globais em PRMBs usando grandes modelos de linguagem (LLMs) habilitados por IA, os parceiros do GC emitiram um pedido de propostas de até 5,5 milhões de dólares para ajudar a promover o desenvolvimento de ferramentas robustas, localmente relevantes e impulsionadas por IA, a fim de acelerar a tomada de decisões, as estratégias políticas e a implementação por parte dos profissionais de saúde da linha de frente e formuladores de políticas. O pedido é liderado pelo GC Brasil, GC Índia, GC Etiópia, GC Senegal, GC África do Sul e GC África, com o apoio do GC Canadá, da Fundação Patrick J. McGovern , da Rede Pasteur, além da Fundação Gates.

Com base em um (GC) para desenvolver soluções de saúde e desenvolvimento globais em PRMBs usando grandes modelos de linguagem (LLMs) habilitados por IA, os parceiros do GC emitiram um pedido de propostas de até 5,5 milhões de dólares para ajudar a promover o desenvolvimento de ferramentas robustas, localmente relevantes e impulsionadas por IA, a fim de acelerar a tomada de decisões, as estratégias políticas e a implementação por parte dos profissionais de saúde da linha de frente e formuladores de políticas. O pedido é liderado pelo GC Brasil, GC Índia, GC Etiópia, GC Senegal, GC África do Sul e GC África, com o apoio do GC Canadá, da Fundação , da Rede Pasteur, além da Fundação Gates. A pesquisa e o desenvolvimento sobre a saúde da mulher revelará o potencial de metade da população mundial e acionará um poderoso motor de progresso. O Mapa de Oportunidades de Inovação em Saúde das Mulheres de 2023 é um novo relatório que descreve 50 oportunidades equitativas e de alto retorno ao longo do continuum de pesquisa e desenvolvimento para maximizar a pesquisa e inovação, os investimentos e a ação global em saúde das mulheres. Para incentivar inovações e ideias estabelecidas no Mapa de Oportunidades, a fundação anunciou um novo pedido de propostas que fornecerá até 3,6 milhões de dólares em financiamento.

O é um novo relatório que descreve 50 oportunidades equitativas e de alto retorno ao longo do continuum de pesquisa e desenvolvimento para maximizar a pesquisa e inovação, os investimentos e a ação global em saúde das mulheres. Para incentivar inovações e ideias estabelecidas no Mapa de Oportunidades, a fundação anunciou um novo pedido de propostas que fornecerá até 3,6 milhões de dólares em financiamento. Inovações em saúde e desenvolvimento globais em outras áreas críticas com carências. A lista completa de novos pedidos de propostas pode ser encontrada aqui .

O Grand Challenges Annual Meeting de 2023 em Dacar é organizado pela rede de parceiros da Global Grand Challenges e pelo governo do Senegal e patrocinado pela Grand Challenges Canadá, pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, pela Wellcome e pela Fundação Bill & Melinda Gates.

Sobre o Grand Challenges

A família de programas Grand Challenges resulta de uma ideia centenária de que as soluções de crowdsourcing para um conjunto definido de problemas não resolvidos podem estimular a inovação e acelerar o progresso. A Bill & Melinda Gates Foundation e seus parceiros de financiamento do Grand Challenges usaram pela primeira vez os Challenges — pedidos abertos de propostas de subsídio —em 2003 para concentrar a atenção e o esforço para pressionar os problemas globais de saúde e desenvolvimento para os mais necessitados. Juntos, os parceiros da Grand Challenges concederam US$1,6 bilhão em 3.800 subsídios a um grupo diversificado de solucionadores de problemas em 118 países, ao mesmo tempo em que promoveram um ecossistema global de inovação em locais onde terá o maior impacto. A Fundação e seus parceiros do Grand Challenges continuarão a lançar as RFPs para apoiar inovadores de todo o mundo no enfrentamento dos Grand Challenges (grandes desafios) mais difíceis e urgentes. Para saber mais, acesse grandchallenges.org.

Sobre a Fundação Bill & Melinda Gates

Guiada pela crença de que cada vida tem valor igual, a Fundação Bill & Melinda Gates trabalha para ajudar todas as pessoas a ter uma vida saudável e produtiva. Nos países em desenvolvimento, ela se concentra em melhorar a saúde das pessoas e dar-lhes a oportunidade de sair da condição de fome e pobreza extrema. Nos Estados Unidos, busca garantir que todas as pessoas - especialmente aquelas com menos recursos - tenham acesso às oportunidades de que precisam para ter sucesso na escola e na vida. Sediada em Seattle, Washington, a fundação é liderada pelo CEO Mark Suzman, sob a direção dos copresidentes Bill Gates e Melinda French Gates, e pelo conselho de administração.

