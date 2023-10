La Fondation Gates célèbre le 20e anniversaire du programme « Grand Challenges » par de nouveaux investissements et un appel à rendre l'accès aux avancées en R-D plus rapide et équitable

Les engagements visent à promouvoir un accès équitable à l'intelligence artificielle (IA) et aux vaccins, ainsi qu'à catalyser le développement d'innovations axées sur la santé des femmes

SEATTLE et DAKAR, Sénégal, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la réunion annuelle de Grand Challenges, la Fondation Bill & Melinda Gates et ses partenaires ont annoncé aujourd'hui, à Dakar, une foule de nouvelles initiatives visant à soutenir l'innovation locale. Parallèlement à ces investissements, la fondation a lancé un appel urgent pour demander aux pays d'intensifier leurs financements afin de faciliter et d'accélérer la recherche et le développement (R-D) d'innovations dans le domaine de la santé et du développement, d'une part, et de rendre la prochaine génération de percées scientifiques et technologiques pertinentes et accessibles à tous, d'autre part.

Les données montrent que si le financement de la R-D axée sur la santé augmente globalement, seulement 2 % de ce financement est consacré aux maladies qui touchent les populations les plus pauvres du monde. En 2020, le déficit de financement annuel du développement de produits ciblant les maladies négligées et liées à la pauvreté a été estimé à 2,6 milliards de dollars.

« Au cours des deux dernières décennies, les investissements mondiaux dans le pipeline de solutions innovantes ont permis de réduire de moitié les décès chez les enfants de moins de 5 ans, a déclaré Moussa Baldé, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Toutefois, les innovations qui sauvent des vies mettent toujours trop de temps à atteindre ceux qui en ont besoin et l'équité n'est pas toujours prise en compte lors de leur développement. Grand Challenges Sénégal continue d'investir dans les scientifiques et les innovateurs les plus brillants du pays, et nous sommes heureux de faire partie du réseau mondial de partenaires de Grand Challenges qui financent des solutions dirigées localement pour garantir que les innovations, notamment celles axées sur la santé, l'éducation et l'agriculture, profitent à tous de manière équitable. »

Lancé en 2003, Grand Challenges, le programme d'innovation phare de la fondation, focalise l'attention et le financement sur les problèmes urgents de santé mondiale et de développement qui touchent les populations les plus pauvres du monde, utilisant des appels à propositions ouverts pour trouver des solutions potentielles en crowdsourcing.

Dans un discours adressé à plus de 1 400 scientifiques, décideurs et donateurs participant à la réunion annuelle, Bill Gates, coprésident de la Fondation Gates, a appelé la communauté mondiale à augmenter de 3 milliards de dollars au moins ses dépenses annuelles en santé et R-D, afin de combler le déficit de financement des maladies négligées.

« Les nouvelles technologies de santé ont le potentiel de sauver des millions de vies, mais le financement de la R-D va dans la mauvaise direction, a affirmé Bill Gates. Les donateurs doivent redoubler d'efforts pour que les innovations en matière de santé parviennent plus rapidement à ceux qui en ont besoin, ce qui permettrait de sauver plus de vies. »

Aujourd'hui, Bill Gates a annoncé que la fondation investissait 30 millions de dollars pour soutenir une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (IA) en Afrique. La plateforme fournira aux scientifiques et aux innovateurs africains le soutien technique et opérationnel dont ils ont besoin pour transformer des idées prometteuses en solutions évolutives de santé et de développement. Il s'agit d'un pas en avant pour garantir non seulement que les avantages de l'IA sont pertinents, abordables et accessibles à tous, en particulier aux populations des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), mais aussi que ces outils essentiels sont développés de manière sûre, éthique et équitable. La fondation continuera de travailler en étroite collaboration avec les partenaires techniques et les gouvernements pour faire progresser la plateforme et cerner les opportunités de faire progresser conjointement l'utilisation de l'IA au service de la santé et du développement.

Hier, la fondation a également annoncé de nouveaux investissements visant à élargir l'accès à une nouvelle plateforme de fabrication de vaccins à ARNm qui donne aux pays, dont le Sénégal et l'Afrique du Sud, la technologie dont ils ont besoin pour mettre au point et fabriquer leurs propres vaccins. La technologie à ARNm a le potentiel de changer la donne pour un éventail de maladies infectieuses, y compris la tuberculose, le paludisme et la fièvre de Lassa, qui touchent de manière disproportionnée les habitants des PRFI. Grâce à cette capacité supplémentaire de fabrication locale de vaccins, les PRFI pourront mettre au point des vaccins à faible coût et de haute qualité qui répondent à leurs priorités sanitaires les plus urgentes.

« Ce qui a commencé comme un programme unique financé par la Fondation Gates et ses partenaires est devenu une famille d'initiatives et de partenariats qui transcendent les frontières nationales, les domaines d'études et les secteurs qui catalysent la recherche, les produits, et les partenariats pour sauver et améliorer la vie des personnes les plus vulnérables du monde, a déclaré Kedest Tesfagiorgis, directeur adjoint des partenariats mondiaux et de Grand Challenges à la fondation. Notre communauté d'innovateurs brillants prouve qu'une excellente idée quelle qu'elle soit peut, grâce à l'appui nécessaire des bailleurs de fonds, des responsables politiques et des défendeurs d'intérêts, atteindre les laboratoires et, finalement, les personnes à qui elle peut en bénéficier le plus. »

Le programme Grand Challenges est soutenu par les gouvernements de l'Inde, de la Chine, du Brésil, des États-Unis et du Canada, ainsi que par un nombre croissant de pays d'Afrique, dont l'Éthiopie, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Depuis 2003, les partenaires ont investi 1,6 milliard de dollars pour soutenir plus de 3 800 projets dans 118 pays, appuyant des initiatives telles que l'élaboration de nouvelles stratégies visant à améliorer la santé intestinale des mères et des enfants, la conception de nouvelles toilettes pour améliorer l'assainissement ou encore la réinvention de la recherche de médicaments contre le paludisme, la tuberculose et les maladies tropicales négligées.

Pour apporter encore plus de soutien aux scientifiques qui développent des innovations de pointe dans les PRFI, la fondation et ses partenaires ont également lancé de nouveaux appels à propositions dans les domaines suivants :

Une IA équitable au service de la santé dans les PRFI. En s'appuyant sur un récent Grand Challenge (GC) visant à développer des solutions mondiales de santé et de développement dans les PRFI à l'aide de grands modèles de langage (LLM) basés sur l'IA, les partenaires du GC ont publié une demande de propositions pouvant atteindre 5,5 millions de dollars pour faire progresser le développement de robustes outils alimentés par l'IA, adaptés aux besoins locaux et qui accélèrent la prise de décision, l'établissement de politiques et la mise en œuvre par les décideurs et agents de santé de première ligne. L'appel est mené par GC Brésil, GC Inde, GC Éthiopie, GC Sénégal, GC Afrique du Sud et GC Afrique, avec le soutien de GC Canada, de la Fondation Patrick J. McGovern, de Pasteur Network et de la Fondation Gates.

Tirer parti de la R-D en santé des femmes pour débloquer le potentiel d'une moitié de la population mondiale et d'un puissant moteur de progrès. La Women's Health Innovation Opportunity Map 2023 est un nouveau rapport qui présente 50 possibilités équitables et à rendement élevé dans l'ensemble du continuum de la R-D pour maximiser la recherche, l'innovation, les investissements et l'action mondiale dans le domaine de la santé des femmes. Pour faciliter la mise en œuvre des innovations et des idées présentées dans le plan d'opportunités, la fondation a annoncé un nouvel appel de propositions qui fournira jusqu'à 3,6 millions de dollars de financement.

La est un nouveau rapport qui présente 50 possibilités équitables et à rendement élevé dans l'ensemble du continuum de la R-D pour maximiser la recherche, l'innovation, les investissements et l'action mondiale dans le domaine de la santé des femmes. Pour faciliter la mise en œuvre des innovations et des idées présentées dans le plan d'opportunités, la fondation a annoncé un nouvel appel de propositions qui fournira jusqu'à 3,6 millions de dollars de financement. Innover dans la santé et le développement mondiaux dans d'autres domaines critiques. La liste complète des nouvelles demandes de propositions peut être consultée ici.

La réunion annuelle de 2023 des Grand Challenges à Dakar est organisée par le réseau mondial de partenaires des Grand Challenges et le gouvernement du Sénégal. Elle est parrainée par Grand Challenges Canada, l'Agence des États-Unis pour le développement international, Wellcome, et la Fondation Bill & Melinda Gates.

À propos de Grand Challenges

La série de programmes Grand Challenges découle d'une idée vieille d'un siècle, à savoir que l'apport de solutions par la foule à un ensemble défini de problèmes non résolus peut stimuler l'innovation et accélérer le progrès. La Fondation Bill & Melinda Gates et ses partenaires financiers des Grand Challenges ont utilisé pour la première fois les Défis, des demandes ouvertes de propositions de subventions, en 2003 pour concentrer l'attention et les efforts sur les problèmes urgents de santé mondiale et de développement pour ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, les partenaires des Grand Challenges ont accordé plus de 3 800 subventions d'une valeur collective de 1,6 milliard de dollars à un groupe diversifié de chercheurs de solutions dans plus de 118 pays, tout en encourageant un écosystème mondial d'innovation dans les endroits où il aura le plus d'impact. La fondation et ses partenaires des grands défis continueront à lancer des appels d'offres pour aider les innovateurs du monde entier à relever les grands défis les plus difficiles et les plus urgents. Pour en savoir plus, consulter le site grandchallenges.org.

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a une valeur égale, la Fondation Bill & Melinda Gates s'efforce d'aider tous les individus à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle s'attache à améliorer la santé des populations et à leur donner la possibilité de sortir de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à garantir que toutes les personnes, en particulier celles qui ont le moins de ressources, aient accès aux opportunités dont elles ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Basée à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par le PDG Mark Suzman, sous la direction des coprésidents Bill Gates et Melinda French Gates et du conseil d'administration.

