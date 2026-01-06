Fundación para la salud de las Américas Real o Sintético 2.0

Un nuevo recurso capacita a personas y familias para navegar el entorno digital de la información e identificar contenido sintético

WASHINGTON, DC, 6 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ante los avances de la inteligencia artificial (IA) y el aumento de las amenazas de desinformación y estafas, Fundación para la salud de las Américas® (HAF por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de Real o Sintético 2.0. Esta guía de salud digital es un recurso ampliado y completamente actualizado, diseñado para ayudar a las personas a reconocer, cuestionar y responder al creciente desafío de la desinformación, la información errónea y los medios sintéticos. El recurso está disponible en inglés en wait2click.org y en español en antesdelclic.org.

"Estamos encantados de apoyar a las personas para que asuman el reto Wait2Click (espere antes de hacer clic)," afirmó la Dra. Jane L. Delgado, Presidenta y Directora Ejecutiva de la HAF. "La versión 2.0 refuerza nuestro compromiso de ayudar a las personas a fortalecer su salud digital utilizando el poder de la animación y la narración de historias para discernir mejor qué es real y qué es sintético en el entorno informativo actual".

El recurso Real o Sintético, desarrollado en colaboración con The Carter Center, integra los conocimientos más recientes sobre inteligencia artificial, algoritmos y neurociencia para explicar cómo la información influye en la percepción y el comportamiento en línea. A través de discusiones interactivas, ejercicios de reflexión y videos cortos accesibles mediante códigos QR, las personas usuarias exploran cómo la memoria, la atención y la emoción se utilizan para moldear lo que la gente cree y comparte.

Esta nueva versión también incluye ejemplos actualizados, definiciones clave de información errónea, desinformación y malinformación, así como una Lista de verificación de salud digital ampliada que anima a establecer límites con la tecnología y a verificar la información antes de compartirla.

"Nuestra colaboración con HAF representa nuestro compromiso compartido de brindar a las comunidades el conocimiento necesario para desenvolverse en un mundo digital complejo", afirmó Daniel Richardson, del Programa de Amenazas Digitales a la Democracia del Centro Carter. "Con estas herramientas, las personas pueden detenerse, reflexionar y tomarse un momento adicional para protegerse a sí mismas y a sus comunidades".

Para dar vida a estas lecciones, Héctor Cantú y Carlos Castellanos, creadores de la tira cómica Baldo —la familia favorita de Estados Unidos— desarrollaron segmentos de video y personajes atractivos que ilustran situaciones comunes en línea. "Conectamos con una amplia audiencia a través del humor y de historias con las que la gente se identifica", dijo Cantú. "Con Real o Sintético 2.0, llevamos estas lecciones a las experiencias cotidianas". Castellanos añadió: "Esperamos que estas animaciones ayuden a las personas a ir más despacio, pensar de manera crítica y compartir de forma responsable".

Los recursos, disponibles en inglés en wait2click.org y en español en antesdelclic.org, incluyen códigos QR que enlazan a videos que demuestran lo difícil que puede ser distinguir entre información sintética y real, y por qué detenerse un momento antes de hacer clic marca la diferencia. También se encuentra disponible una guía para facilitadores que incluye materiales para los participantes.

Los recursos disponibles wait2click.org y antesdelclic.org incluyen códigos QR los cuales enlazan a videos que demuestran lo difícil que puede ser distinguir entre información sintética y real, y por qué detenerse un momento antes de hacer clic marca la diferencia. También se encuentra disponible una guía para facilitadores.

Acerca de la Fundación para la salud de las Américas®

La Fundación para la salud de las Américas® (HAF por sus siglas en inglés) se propone mejorar la salud de las personas y familias en todo el continente americano. Los esfuerzos de HAF se basan en la experiencia de la Alianza Nacional para la Salud Hispana® (National Alliance for Hispanic Health®) y sus muchos aliados. Para más información, por favor, visite www.healthyamericasfund.org

Acerca de The Carter Center

Promoviendo la paz. Combatiendo las enfermedades. Construyendo esperanza. Organización sin fines de lucro y no gubernamental, The Carter Center ha contribuido a mejorar la vida de personas en más de 90 países mediante la resolución de conflictos; el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y las oportunidades económicas; la prevención de enfermedades; y la mejora de la atención en salud mental. The Carter Center fue fundado en 1982 por el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y la ex primera dama Rosalynn Carter, en colaboración con la Universidad de Emory, para promover la paz y la salud en todo el mundo.

Acerca de Baldo

Creado por Héctor Cantú y Carlos Castellanos, Baldo ha aparecido en cientos de periódicos en Estados Unidos y América Latina, combinando humor y perspectiva para explorar la vida familiar, la cultura y la identidad.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2279822/5703384/HAF_Spanish_Logo.jpg

FUENTE Healthy Americas Foundation (HAF)