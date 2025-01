FundBank (Europe) S.A. agréé en tant qu'établissement de crédit luxembourgeois par la BCE

LUXEMBOURG, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- FundBank Group annonce ce jour que la Banque centrale européenne a délivré une autorisation le 16 décembre 2024, permettant à FundBank (Europe) S.A.1 d'accéder aux activités d'un établissement de crédit en vertu de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle qu'amendée. FundBank (Europe) S.A. sera directement soumise à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg.

Basée au Luxembourg, FundBank (Europe) S.A. commencera ses activités en 2025 et fournira des solutions bancaires transparentes et efficaces aux clients en Europe. FundBank (Europe) S.A. complètera l'écosystème luxembourgeois des fonds d'investissement alternatifs et agira en coopération avec les principaux acteurs de l'industrie des fonds d'investissement, qui ont besoin de procédures d'ouverture de compte bancaire, de solutions bancaires et de services de garde sur mesure rapides, à la pointe de la technologie et efficaces en Europe.

FundBank (Europe) S.A. est spécialisée dans les propositions innovantes dans le domaine des fonds d'investissement alternatifs. En plus d'accepter des dépôts et de fournir des solutions de crédit à ses clients, FundBank (Europe) S.A. agit sur une base fiduciaire pour ses clients, garantissant ainsi que les fonds des clients sont sécurisés et disponibles, même en cas de volatilité du marché. FundBank (Europe) S.A. déploiera une technologie de pointe, utilisant des outils d'IA, pour le processus d'intégration et offrira à ses clients une expérience rapide, non invasive et conforme à la réglementation.

L'ensemble du personnel de FundBank (Europe) S.A. sera basé au Luxembourg et sera composé de professionnels hautement qualifiés issus du secteur bancaire luxembourgeois et de l'industrie des fonds d'investissement.

Colm O'Driscoll, vice-président de FundBank (Europe) S.A., déclare : « L'évolution rapide du secteur de la gestion d'actifs s'accompagne de celle des solutions bancaires. Nous avons identifié une demande de la part des gestionnaires d'actifs pour un partenaire bancaire solide et entièrement dédié, fournissant des solutions bancaires axées sur les besoins uniques des clients de la gestion d'actifs. L'expansion sur le marché luxembourgeois était une demande constante de nos clients, et nous sommes heureux d'en avoir fait une réalité pour eux. Dans le cadre de notre engagement envers nos clients et le secteur, nous nous réjouissons à la perspective de faire des annonces supplémentaires concernant notre technologie, nos produits, nos services et notre couverture géographique ».

Steve David, CEO de FundBank (Europe) S.A., déclare : « Nous avons identifié une demande de la part des gestionnaires et administrateurs de fonds européens pour un partenaire bancaire capable d'offrir une intégration transparente et des solutions bancaires axées sur les besoins uniques des gestionnaires d'actifs. En obtenant cette autorisation et en se développant sur le marché européen, FundBank (Europe) S.A. est en mesure de contribuer au développement de l'industrie des fonds d'investissement alternatifs au Luxembourg en fournissant des solutions bancaires créatives et des techniques pionnières, adaptées à ses clients ».

À propos de FundBank Group

FundBank Group est un groupe bancaire institutionnel de premier plan, présent aux États-Unis, aux îles Caïmans et au Luxembourg, au service de l'industrie mondiale de la gestion d'actifs. Notre équipe d'experts du secteur, s'appuyant sur une technologie innovante, propose des solutions bancaires spécialisées pour aider les entreprises de gestion d'actifs à prospérer et à se développer.

1 FundBank (Europe) S.A. exercera ses activités sous la dénomination « FB Tech S.A. » jusqu'au début de ses activités en tant qu'établissement de crédit luxembourgeois.

