FundBank (Europe) S.A. von der Europäischen Zentralbank als luxemburgisches Kreditinstitut zugelassen

LUXEMBURG, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Heute gab die FundBank Group bekannt, dass die Europäische Zentralbank am 16. Dezember 2024 eine Genehmigung erteilt hat, die es der FundBank (Europe) S.A.1 erlaubt, die Tätigkeit eines Kreditinstituts gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in seiner geänderten Fassung aufzunehmen. Die FundBank (Europe) S.A. wird direkt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg unterstellt sein.

Die FundBank (Europe) S.A. mit Hauptsitz in Luxemburg wird ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 2025 aufnehmen und Kunden in Europa nahtlose und effiziente Banklösungen anbieten. Die FundBank (Europe) S.A. wird das Ökosystem der alternativen Investmentfonds in Luxemburg ergänzen und arbeitet mit wichtigen Akteuren der Investmentfondsbranche zusammen, die schnelle, technologiegestützte und effiziente Verfahren zur Eröffnung von Bankkonten, Banklösungen und maßgeschneiderte Verwahrdienste in Europa benötigen.

Die FundBank (Europe) S.A. ist auf innovative Angebote im Bereich alternativer Investmentfonds spezialisiert. Neben der Entgegennahme von Einlagen und der Bereitstellung von Kreditlösungen für ihre Kunden handelt FundBank (Europe) S.A. treuhänderisch für ihre Kunden und stellt so sicher, dass Kundengelder auch bei Marktvolatilität gesichert und verfügbar sind. Die FundBank (Europe) S.A. wird für den Onboarding-Prozess modernste Technologie einsetzen und KI-Tools verwenden, um ihren Kunden eine schnelle, nicht-invasive und den Vorschriften entsprechende Erfahrung zu bieten.

Alle Mitarbeiter der FundBank (Europe) S.A. werden in Luxemburg ansässig sein und aus hochqualifizierten Fachleuten der luxemburgischen Banken- und Investmentfondsbranche bestehen.

Colm O'Driscoll, Vice Chairman der FundBank (Europe) S.A., kommentiert: „Da sich die Vermögensverwaltungsbranche schnell weiterentwickelt, müssen auch ihre Banklösungen Schritt halten. Wir haben festgestellt, dass Vermögensverwalter einen soliden und engagierten Bankpartner benötigen, der Banklösungen anbietet, die auf die besonderen Bedürfnisse von Vermögensverwaltungskunden zugeschnitten sind. Die Expansion in den luxemburgischen Markt war ein ständiger Wunsch unserer Kunden, und wir freuen uns, dass wir dies für sie verwirklichen konnten. Im Rahmen unseres Engagements für unsere Kunden und die Branche freuen wir uns auf weitere Ankündigungen in Bezug auf unsere Technologie, Produkte, Dienstleistungen und geografische Reichweite."

Steve David, Chief Executive Officer der FundBank (Europe) S.A., erklärte: „Wir haben bei europäischen Fondsmanagern und Fondsverwaltern eine Nachfrage nach einem Bankpartner festgestellt, der nahtlose Onboarding- und Banklösungen bereitstellen kann, die auf die besonderen Bedürfnisse von Vermögensverwaltern zugeschnitten sind. Durch die Erlangung dieser Genehmigung und die Expansion auf den europäischen Markt kann die FundBank (Europe) S.A. zur erfolgreichen Entwicklung der Branche für alternative Investmentfonds in Luxemburg beitragen, indem sie kreative Banklösungen und bahnbrechende Techniken anbietet, die auf ihre Kunden zugeschnitten sind."

Informationen zur FundBank Group

Die FundBank Group ist eine führende institutionelle Bankengruppe mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, auf den Kaimaninseln und in Luxemburg, die die globale Vermögensverwaltungsbranche bedient. Unser Team aus Branchenexperten, das auf innovative Technologie setzt, bietet professionelle Banklösungen, die Vermögensverwaltungsunternehmen dabei helfen, erfolgreich zu sein und zu wachsen.

1 Die FundBank (Europe) S.A. wird bis zur Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit als luxemburgisches Kreditinstitut unter der Bezeichnung „FB Tech S.A." firmieren.

