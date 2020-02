FundCount remporte les plus hautes distinctions lors des prix Private Asset Management et WealthBriefing Swiss Awards

L'entreprise est respectivement nommée « meilleur système de comptabilité pour les partenariats » et « meilleure solution de comptabilité client »

BOSTON, 13 février 2020 /PRNewswire/ -- FundCount, LLC, un fournisseur mondial de logiciels de comptabilité et d'analyse des investissements, a annoncé aujourd'hui avoir remporté deux prix prestigieux du secteur, à titre de « meilleur système de comptabilité pour les partenariats » lors des prix Private Asset Management (PAM) et de « meilleure solution de comptabilité client » lors des WealthBriefing Swiss Awards.

Les prix PAM, décernés tous les ans, présentent les réussites des banques privées, des gestionnaires de grande fortune collectifs (multi-family offices), des conseillers en gestion de patrimoine, des cabinets juridiques, des consultants et d'autres prestataires de services stratégiques du secteur. Le prix de « meilleure solution de comptabilité pour les partenariats » remporté par FundCount confirme les atouts du logiciel pour répondre aux besoins exigeants de ceux qui investissent dans des fonds de placement privés et autres fonds ou investissements privés.

FundCount s'est également vu décerner le prix de la « meilleure solution de comptabilité client » à l'occasion des WealthBriefing Swiss Awards, qui récompensent les meilleurs prestataires de services de la banque privée mondiale, de la gestion de patrimoine et membres de la communauté des conseillers de confiance dans toute la Suisse. Les membres du jury ont fait l'éloge du « portefeuille de gestion de patrimoine et du système de comptabilité pour les partenariats véritablement intégrés dans un grand livre général en temps réel ». Par ailleurs, un membre du jury a déclaré : « En intégrant toutes les capacités dans une seule et même plate-forme, FundCount offre une 'source de vérité' unique qui permet aux clients d'améliorer leur efficacité, de réduire les risques liés aux opérations et de diminuer les coûts ».

S'exprimant sur ces deux récompenses, Alex Ivanov, PDG et fondateur de FundCount, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir été reconnus à la fois par PAM et par WealthBriefing. Remporter ces prix, en particulier face à des concurrents aussi remarquables, souligne que FundCount a su brillamment répondre aux différents besoins des gestionnaires de grande fortune, individuels et collectifs, des administrateurs de fonds, des sociétés de placements privés et des fonds spéculatifs dans le monde entier ».

À propos de FundCount

Fondée en 1999, FundCount fournit des logiciels de comptabilité intégrée et d'analyse des investissements, qui améliorent l'efficacité des opérations et elle apporte des renseignements immédiats et exploitables aux clients du monde entier. Aujourd'hui, plus de 130 gestionnaires de grande fortune (family offices), individuels et collectifs, administrateurs de fonds, fonds spéculatifs et sociétés de placements privés du monde entier, dont les actifs s'élèvent au total à plus de 150 milliards USD, font confiance à FundCount pour obtenir des informations précises et opportunes et des rapports flexibles. FundCount apporte son soutien à sa clientèle de plus en plus importante depuis son siège social, basé aux États-Unis, ainsi que depuis quatre sites internationaux supplémentaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fundcount.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/947616/FundCount_Logo.jpg

Related Links

http://www.fundcount.com



SOURCE FundCount