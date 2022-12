Fundo OPEC aprova mais de US$ 500 milhões em novo suporte para o desenvolvimento global

VIENNA, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Estabelecendo um novo recorde, o Fundo OPEC para o Desenvolvimento Internacional aprovou mais de US$ 500 milhões em novos financiamentos na mais recente reunião do seu Conselho de Administração e no último trimestre de 2022.

Os 15 novos projetos aprovados refletem o lançamento do Fundo OPEC de um Plano de Ação de segurança alimentar de US$ 1 bilhão e a adoção de seu primeiro Plano de Ação Climática no início deste ano. Além disso, novos compromissos contribuirão para o desenvolvimento da infraestrutura e com os investimentos para melhorar as comunidades nos países parceiros do Fundo em todo o mundo.

O diretor geral do Fundo OPEC, o Dr. Abdulhamid Alkhalifa disse: "Em um ano muito desafiador, o Fundo OPEC conseguiu aumentar significativamente seu apoio e fortalecer seu impacto. Nossas novas aprovações fornecerão o muito necessário financiamento para abordar os problemas globais urgentes, como alimentação, energia e segurança climática, de acordo com as nossas prioridades estratégicas. Ao mesmo tempo, reconhecemos a necessidade de agilizar o apoio ao desenvolvimento sustentável para garantir a subsistência e o bem-estar das pessoas em todo o mundo."

O Conselho de Adminsitração do Fundo OPEC aprovou os seguintes projetos:

Promoção do acesso à energia e à energia renovável:

Níger: um empréstimo de US$ 25 milhões para o Projeto de Desenvolvimento da Usina Solar do Níger e deMelhoria do Acesso à Eletricidade conectará 80 mil residências à rede elétrica nacional por meio da construção e integração da rede de uma usina solar fotovoltaica de 10 MWp. O Fundo OPEC também co-financiará a construção de linhas de transmissão elétrica na região sul do país e na capital, Niamei.

Bangladesh: um empréstimo do setor privado de US$ 38 milhões contribuirá com a construção de uma usina de energia de 584 MW, criará mais de mil empregos e fortalecerá a segurança energética do país.

Uzbequistão: um empréstimo do setor privado de US$ 20 milhões contribuirá para o financiamento de um parque eólico de 500 MW e 160 quilômetros de linhas de transmissão, ajudando o país a modernizar sua infraestrutura energética.

Uzbequistão: outro empréstimo do setor privado de US$ 20 milhões ajudará a financiar um parque eólico de 500 MW e 128 quilômetros de linhas de transmissão.

Tanzânia: uma financiamento de US$ 60 milhões para o Benaco-Kyaka Transmission Line Project (Projeto de linha de transmissão Benaco-Kyaka) contribuirá com a construção de mais de 160 quilômetros de linhas de transmissão e uma subestação para fornecer serviços de energia confiáveis da rede nacional para a região noroeste do país.

Segurança alimentar:

Benin: um empréstimo complementar de US$ 14 milhões contribuirá para o desenvolvimento agrícola em andamento e para o Market Access Support Project (Projeto de Suporte ao Acesso ao Mercado) que deverá beneficiar mais de 255 mil pessoas, incluindo pequenos agricultores. O projeto aumentará a renda dos agricultores e fortalecerá a segurança alimentar e a nutrição em zonas rurais.

Libéria: um empréstimo de US$ 10 milhões para o Agro-Industrial Processing Zone Project (Projeto da Zona de Processamento Agro-industrial) especial aumentará a segurança alimentar e oferecerá suporte a pequenas e médias empresas (PMEs).

Infraestrutura social, comércio internacional e suporte às micro, pequenas e médias empresas:

África: um empréstimo de US$ 50 milhões para um banco regional de desenvolvimento multilateral fortalecerá projetos de infraestrutura em países de todo o continente.

África: um empréstimo de US$ 40 milhões a uma instituição do setor privado apoiará a importação e exportação de commodities agrícolas e fertilizantes em vários países da África.

Costa do Marfim: um empréstimo de €70 milhões baseado em programas contribuirá para o financiamento do Economic and Social Reform Support Program (Programa de Apoio a Reforma Econômica e Social). O apoio orçamentário tem como objetivo promover reformas destinadas a oferecer acesso à infraestrutura social básica para pessoas desfavorecidas.

África: um empréstimo de € 50 milhões para um banco regional de desenvolvimento multilateral apoiará PMEs e projetos de energia verde em vários países do oeste da África.

Quirguistão: um empréstimo de US$ 15 milhões para a reconstrução do Suusamyr-Talas-Taraz Road (Phase-IV) Project(Projeto da Estrada Suusamyr-Talas-Taraz (Fase IV)) apoiará a reconstrução e atualização de uma seção de 93 km do corredor rodoviário, que ligará o Quirguistão ao país vizinho Cazaquistão, a fim de promover o comércio e o turismo regionais.

Madagascar: um pacote de financiamento de USD 36,5 milhões, composto por um empréstimo e um subsídio de US$1,5 milhão para o National Clean Cooking Transition Program(Programa Nacional de Transição para a Cozinha com Energia Limpa), fornecerá energia limpa para cozinhas de 200 mil residências locais e ajudará a replantar 1.500 hectares de floresta.

Mauritânia: um empréstimo de US$ 40 milhões para o Kiffa Water Supply Project (Projeto de Abastecimento de Água de Kiffa) contribuirá para financiar uma usina de tratamento de água, quatro estações de bombeamento e mais de 300 quilômetros de tubulação para fornecer água potável à terceira maior cidade do país, Kiffa, e à zona ural ao redor.

Botsuana: um empréstimo de US$ 20 milhões apoiará uma instituição do setor privado para ajudar micro, pequenas e médias empresas locais, especialmente empresas de propriedade de mulheres.

Sobre o Fundo OPEC

O Fundo da OPEC para o Desenvolvimento Internacional (o Fundo OPEC) é a única instituição de desenvolvimento com atuação global que oferece financiamento de países membros exclusivamente para países não membros. A entidade trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para estimular o crescimento econômico e o progresso social em países de renda baixa e média em todo o mundo. O Fundo OPEC foi criado em 1976 com um objetivo claro: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente relacionados às micro, pequenas e médias empresas), água limpa e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo OPEC destinou mais de US$ 22 bilhões a projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, com um custo total estimado de US$ 187 bilhões. O Fundo OPEC é classificado como AA +/perspectiva estável pela Fitch e AA/perspectiva positiva pelo S&P. Nossa visão é criar um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

Contato:

Basak Pamir

T+43151564174

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1899865/OPEC_Fund_Logo.jpg

FONTE OPEC Fund for International Development

SOURCE OPEC Fund for International Development