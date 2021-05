Fundo Russo de Investimento Direto: A pesquisa na Argentina confirma a alta eficácia da vacina "Sputnik V" contra a cepa brasileira do coronavírus

MOSCOU, 24 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, o fundo soberano da Federação Russa) anuncia os dados da pesquisa realizada pelo Instituto de Virologia da Universidade Nacional de Córdoba (Argentina) e pelas autoridades de Córdoba confirmando a eficácia neutralizante da vacina russa de dois componentes "Sputnik V" contra variante brasileira do coronavírus, identificada pela primeira vez na cidade de Manaus, bem como uma alta resposta imunológica nas pessoas vacinadoas com o medicamento.

Em particular, o estudo[*] confirmou que a imunidade ao coronavírus desenvolvida em pessoas vacinadas com o "Sputnik V" permite que a cepa brasileira seja neutralizada tanto no caso de receber duas injeções quanto após a primeira.

99,65% dos indivíduos desenvolveram anticorpos IgG para coronavírus no 42º dia após a aplicação da segunda injeção da vacina;

85,5% dos indivíduos desenvolveram anticorpos IgG para coronavírus no 14º dia após a aplicação da primeira injeção de "Sputnik V".

A "Sputnik V" está registrada" em 66 países com a população total de mais de 3,2 bilhões de pessoas. Estudos pós-vacinação em vários países demonstram que a "Sputnik V" é a vacina mais segura e eficaz contra o coronavírus. Em termos de número de aprovações recebidas dos reguladores governamentais, a "Sputnik V" ocupa o segundo lugar no mundo.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), declarou :

"O estudo realizado na Argentina confirmou a alta eficácia da vacina "Sputnik V" contra novas cepas de coronavírus. A Argentina foi o primeiro país da América Latina a usar a "Sputnik V" para vacinar a população. Agora vemos que o uso do medicamento ajuda a proteger a população não só contra as conhecidas, mas também contra novas variantes do vírus, inclusive a brasileira. Uma forte resposta imunológica se forma já após receber a primeira dose da vacina. "

A vacina Sputnik V tem vantagens importantes:

A eficácia da vacina é de 97,6% com base na análise de dados de incidência de coronavírus entre russos vacinados com os dois componentes do medicamento no período de 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021.

A vacina "Sputnik V" é baseada em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos que causam o resfriado comum e que a humanidade tem enfrentado por milênios.

A vacina "Sputnik V" usa dois vetores diferentes para duas injeções durante o processo de vacinação, o que cria uma imunidade mais forte em comparação com vacinas que usam o mesmo mecanismo de entrega para ambas as injeções.

A segurança, eficácia e ausência de efeitos negativos de longo prazo das vacinas de adenovírus foram comprovadas em mais de 250 estudos clínicos ao longo de duas décadas.

A "Sputnik V" não causa alergias graves.

A temperatura de armazenamento da "Sputnik V" de + 2 + 8 graus Celsius permite que seja armazenada em refrigerador convencional sem a necessidade de investimento em infraestrutura adicional da cadeia de frio.

A "Sputnik V "custa menos de US$ 10 por injeção, o que a torna disponível para todo o mundo.

