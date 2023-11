Fundos da GTIS Partners são classificados como os Fundos de Investimento Imobiliário Privado mais sustentáveis da América do Sul

Brazil Fund I é classificado como o número 1 na América do Sul pelo 9o ano consecutivo

SÃO PAULO, 8 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A GTIS Partners (GTIS) - uma empresa global de investimento imobiliário que administra $4.5 bilhões* em ativos brutos, tem o prazer de anunciar que o Brazil Fund I foi reconhecido como o fundo de private equity imobiliário mais sustentável deste ano na América do Sul pelo Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Este é o nono ano consecutivo que o fundo mantém a posição mais alta, com uma pontuação de 92 em 100 pontos. O Brazil Fund III foi classificado em segundo lugar, com 89 pontos, e o Brazil Fund II marcou 77 pontos.

A avaliação do GRESB é um benchmark global de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG), cuidadosamente adaptado para o setor imobiliário. Ele avalia sistematicamente os fundos e compara seus desempenhos com os de seus pares. Este ano, obteve um nível sem precedentes de engajamento, com um total de 2.084 participantes, um aumento de 15% em relação à pesquisa do ano passado, representando quase 170.000 ativos avaliados em $7.2 trilhões. O engajamento adicional reflete o compromisso da indústria imobiliária em relatar questões de ESG com transparência.

A GTIS tem participado ativamente da pesquisa GRESB para seus fundos destinados a investimento no Brasil desde 2012, pioneira em sua dedicação à sustentabilidade e governança no país. A empresa recebeu o prêmio de membro fundador de 10 anos do GRESB em 2022. Nove anos consecutivos mantendo o fundo com a classificação mais alta do GRESB demonstram o compromisso contínuo da GTIS com práticas sustentáveis e de governança, enquanto se esforça consistentemente para ter um impacto positivo nas comunidades locais.

A integração de práticas de ESG permanece fundamental para a estratégia da GTIS para todos os fundos do Brasil. Especificamente no ano passado, a empresa foi premiada com a Certificação EDGE (um sistema de certificação de construções sustentáveis focado em tornar os desenvolvimentos mais eficientes em termos de recursos) para o seu projeto Cambuci, um empreendimento residencial composto por habitações de interesse social e de moradia popular localizado na área central de São Paulo. O EDGE é fornecido pelo Green Business Certification Inc. (GBCI) e permite que desenvolvedores e construtores identifiquem rapidamente as estratégias mais eficazes em termos de custo para reduzir o uso de energia e água, bem como para diminuir a energia incorporada dos materiais para incorporar aos projetos.

Outros exemplos de iniciativas de sustentabilidade da empresa empreendidas em 2022 e contabilizadas na pesquisa GRESB 2023 incluem avaliações técnicas abrangentes para identificar oportunidades de otimização nos sistemas, como reconfigurar os horários de iluminação dos edifícios de escritórios, campanhas de ESG entre os inquilinos e instalação de iluminação LED.

Detalhes sobre os esforços de ESG da GTIS e seus Relatórios de Sustentabilidade Corporativa de 2022 estão disponíveis aqui. Os resultados da Avaliação Imobiliária GRESB 2023 também estão disponíveis aqui.

A GTIS Partners uma empresa de investimento imobiliário global nas Américas, com sede em Nova Iorque e escritórios em São Paulo, São Francisco, Los Angeles, Atlanta, Charlotte, Phoenix, Dallas, Houston e Munique. A empresa foi fundada em 2005 e é gerida pelo Presidente e Fundador Tom Shapiro e outros sete sócios, incluindo João Teixeira e Maristella Diniz no Brasil. A empresa administra $4.5 bilhões* em ativos brutos e atua em setores do imobiliários, incluindo habitação unifamiliar e multifamiliar, escritórios, industrial/logística e hotelaria.. A empresa investe em vários pontos da estrutura de capital, incluindo crédito. Nos EUA, a GTIS investiu em mais de 200 ativos em mais de 40 mercados únicos, incluindo áreas de crescimento como Phoenix, Dallas, Houston, Denver, Atlanta, Tampa e Charlotte. No Brasil, a GTIS está entre as maiores empresas de private equity imobiliário, com participações incluindo escritórios, residências, logística e investimentos em hotelaria. Ativos de destaque desenvolvidos pela GTIS Partners em São Paulo incluem o edifício de escritórios Infinity e o Palácio Tangará, um hotel estilo resort urbano cinco estrelas. Para mais informações, por favor visite www.gtispartners.com.

A GRESB é uma organização liderada pela indústria e movida por uma missão, fornecendo dados padronizados e validados de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG) para os mercados financeiros. Estabelecida em 2009, a GRESB se tornou o principal benchmark de ESG para investimentos imobiliários e de infraestrutura em todo o mundo, utilizado por mais de 170 investidores institucionais e financeiros para informar a tomada de decisões. Para mais informações, visite GRESB.com.

*Em Q2 2023

**Brazil Fund I, Brazil Fund II e Brazil Fund III não são aderentes às regras e procedimentos ANBIMA para investimento em ativos sustentáveis.

