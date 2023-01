Fundusz Education Cannot Wait: spełniamy obietnicę powszechnej edukacji

Inwestycja w edukację, szczególnie wśród dzieci żyjących na obszarach kryzysów i konfliktów, to inwestycja w lepszą przyszłość.

GENEWA, 24 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Stanowisko prasowe funduszu Education Cannot Wait:

Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Edukacji , który przypomina światowym przywódcom o konieczności spełnienia obietnicy zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich ludzi do 2030 r.

On February 16, world leaders are gathering for the Education Cannot Wait High-Level Financing Conference in Geneva. Hosted by ECW and Switzerland - and co-convened by Colombia, Germany, Niger, Norway and South Sudan - the conference provides world leaders with the opportunity to deliver on our promise of education for all.

Edukacja to nasza inwestycja w pokój w czasach szalejących wojen, w równość, gdy na świecie jest tak wiele niesprawiedliwości i w dobrobyt, gdy wokół panuje bieda.

Niewątpliwie borykamy się obecnie z globalnym kryzysem edukacji, który grozi zaprzepaszczeniem całych dziesięcioleci działań na rzecz rozwoju, wywołaniem nowych konfliktów i powstrzymaniem postępu gospodarczego i społecznego na całym świecie.

Jak podkreślił Sekretarz Generalny ONZ António Guterres podczas zeszłorocznego szczytu poświęconego przemianom w edukacji, Transforming Education Summit : „Jeśli chcemy odmienić obraz naszego świata do 2030 r., jak założyliśmy w Celach Zrównoważonego Rozwoju, społeczność międzynarodowa musi poświęcić należytą uwagę obecnemu kryzysowi (w edukacji)".

Kiedy w 2016 r. założono Education Cannot Wait ( ECW ), globalny fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz edukacji w sytuacjach wyjątkowych i podczas przedłużających się kryzysów, szacowaliśmy, że wsparcia edukacyjnego potrzebuje 75 milionów dzieci dotkniętych kryzysem. Dziś liczba ta jest już trzykrotnie większa i wynosi 222 miliony.

Szacuje się, że spośród 222 milionów dzieci , którym nawarstwiające się skutki konfliktów, zmian klimatu i innych przedłużających się sytuacji kryzysowych odbierają możliwość edukacji, około 78 milionów – więcej niż cała populacja Francji, Włoch albo Wielkiej Brytanii – w ogóle nie uczęszcza na lekcje.

Jak pokazuje wojna w Ukrainie , wyzwania związane ze zjawiskiem migracji z Wenezueli do Kolumbii i innych krajów Ameryki Południowej, niewybaczalne odbieranie prawa do edukacji dziewczynkom w Afganistanie oraz siejąca spustoszenie susza wywołana zmianami klimatu na Półwyspie Somalijskim, która doprowadziła do potężnego głodu obejmującego 22 miliony osób , żyjemy w świecie pokrytym siatką wzajemnych połączeń.

Problemy Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej i innych rejonów są problemami całego świata, z którymi borykamy się wspólnie. Pośród konfliktów, migracji i zmian klimatu, rządy takich krajów jak Kolumbia mają problem z zapewnieniem najbardziej podstawowych warunków życia i edukacji dla dzieci przebywających na trudno dostępnych obszarach granicznych.

Jest jednak nadzieja. Stosując nowe metody pracy i szybkiego dostarczania pomocy humanitarnej oraz rozwojowej, fundusz ECW wraz ze swoimi strategicznymi partnerami w zaledwie pięć lat dotarł do 7 milionów dzieci, a w ciągu następnych czterech chce pozytywnie wpłynąć na życia kolejnych 20 milionów młodych osób.

16 lutego światowi przywódcy zjadą na konferencję wysokiego szczebla dotyczącą finansowania funduszu, Education Cannot Wait High-Level Financing Conference w Genewie. Konferencja, której gospodarzami będą fundusz ECW i Szwajcaria, a wśród współorganizatorów są takie kraje jak Kolumbia, Niemcy, Niger, Norwegia i Sudan Południowy, pomoże światowym przywódcom, przedsiębiorcom, fundacjom i osobom dysponującym dużym kapitałem w spełnieniu obietnicy zapewnienia edukacji dla wszystkich ludzi. Celem jest zebranie 1,5 mld dolarów na następne cztery lata pracy.

Współorganizatorzy tego wyjątkowego wydarzenia wzywają ludzi z całego świata do inwestowania w obietnicę edukacji. Nie ma inwestycji, która bardziej przybliży nas do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Spełnijmy nasze obietnice.

Stanowisko podpisali: radca federalny Konfederacji Szwajcarskiej Ignazio Cassis; federalny minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju, Niemcy, Svenja Schulze; minister edukacji, Niger, Ibrahim Natatou, minister ds. rozwoju międzynarodowego, Norwegia, Anne Beathe Tvinnereim; minister ds. edukacji i kształcenia ogólnego, Sudan Południowy, Awut Deng Acuil; minister edukacji, Kolumbia, Alejandro Gaviria; były premier Wielkiej Brytanii, specjalny wysłannik ONZ ds. globalnej edukacji i przewodniczący grupy sterującej wysokiego szczebla ECW, Gordon Brown.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1987756/Education_Cannot_Wait_UNICEF.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

SOURCE Education Cannot Wait