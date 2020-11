Funktionalität steht im Vordergrund: Lohmanns Beitrag zur Elektromobilität

Funktionale Klebebänder verfügen über zusätzliche Eigenschaften wie Isolationsvermögen, Leitfähigkeit, Griffigkeit, Abschirmungsfähigkeit und vieles mehr. Diese sind gerade im Bereich Elektromobilität stark nachgefragt, denn hier geht es nicht primär um das Kleben an sich, sondern um thermisch sowie elektrische Leitfähigkeit und somit Schirmung beziehungsweise Erdung im Bauteil wie sie beispielsweise bei Sensoren benötigt wird. Darüber hinaus werden elektronische Geräte, auch in Fahrzeugen, immer kleiner. Grundsätzlich ist dies von Vorteil, doch der enge Raum erhört gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit von Kurzschlüssen oder Störungen durch elektromagnetische Interferenzen. Hier sind Funktionale Klebebänder die richtige Wahl, denn sie sorgen nicht nur für die präzise Verklebung unterschiedlicher Komponenten, sondern können auch für die Erdung, Wärmeableitung oder Abschirmung eingesetzt werden. Auch im Bereich der Dichtung kommt das Klebeband zum Einsatz: Um die hochsensiblen elektronischen Bauteile zu schützen, werden Materialien genutzt, die sich perfekt anpassen und Zwischenräume abdichten. Somit sorgen diese nicht nur dafür, dass Staub, Schmutz und Feuchtigkeit nicht eindringen können, sondern wirken beispielsweise im Bereich der Displaytechnik gleichzeitig dämpfend und schützen die empfindliche Technik vor Stößen. Eigentlich kein Wunder, dass heute im Durchschnitt rund 4,5 m² Klebeband in einem Automobil stecken. Die Klebeexperten der Firma Lohmann sind gerne Teil dieser Entwicklung und bieten zahlreiche Verbindungslösungen für die Elektrifizierung von Fahrzeugen.