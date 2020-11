La fonctionnalité au premier plan : comment Lohmann contribue au développement de l'électromobilité

Les rubans adhésifs fonctionnels présentent des qualités complémentaires, telles que des propriétés d'isolation, de conductivité, d'adhérence, de blindage, et bien d'autres encore. Ces propriétés sont particulièrement recherchées dans le secteur de l'électromobilité ; en effet, dans ce domaine, l'adhésion en soi n'est pas le but principal, mais plutôt la conductivité thermique et électrique et donc le blindage ou la mise à la terre dans le composant, comme c'est le cas pour les capteurs, par exemple. En outre, les appareils électroniques, même dans les véhicules, sont de plus en plus petits. En principe, c'est un avantage, mais un espace exigu augmente la probabilité de courts-circuits ou de dysfonctionnements dus à des interférences électromagnétiques. Les rubans adhésifs fonctionnels sont ici la solution idéale, car ils assurent non seulement le collage précis de différents composants, mais ils peuvent également être utilisés pour la mise à la terre, la dissipation thermique ou le blindage. Les rubans adhésifs ont aussi une fonction d'étanchéité : pour protéger les composants électroniques particulièrement sensibles, on fait appel à des matériaux qui s'adaptent parfaitement les uns aux autres et permettent d'étanchéifier les espaces. Ainsi, non seulement ils empêchent les poussières, la saleté et l'humidité de pénétrer, mais ils ont aussi un effet amortisseur, par exemple dans le domaine de la technologie d'affichage, protégeant ainsi les composants techniques sensibles contre les chocs. En fait, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, en moyenne, environ 4,5 m² de ruban adhésif se trouve dans une voiture. Les experts en adhésifs de la société Lohmann sont heureux de participer à ce développement, et proposent de nombreuses solutions de collage pour l'électrification des véhicules.

La gamme Lohmann AS (antistatique), par exemple, permet de protéger les écrans contre les poussières, les rayures et les décharges électrostatiques avant la livraison de la voiture à son nouveau propriétaire. Dans une voiture électrique, design et fonctionnalité ont ainsi souvent une plus grande importance que dans une voiture traditionnelle. Des films antistatiques (DuploCOLL AS) aident à protéger le fonctionnement des lentilles, des modules TFT et LCD, ainsi que des écrans tactiles à fixation optique. Lorsqu'il s'agit de fonctionnalité et de sécurité, comme c'est le cas pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) ou les systèmes de conduite hautement automatisée ou entièrement autonome, il faut prendre en compte d'autres aspects que pour le design. C'est là que les rubans adhésifs EC (conducteurs électriques) et TC (conducteurs thermiques) entrent en jeu. Les pros des adhésifs de la société Lohmann ont trouvé de nombreuses solutions TC pour des applications avec des LED, des transistors de puissance, des dissipateurs thermiques ou des éléments chauffants de circuits imprimés - pour n'en nommer que quelques-uns. Autre défi : dans le secteur automobile et électronique, les fabricants exigent de plus en plus des solutions de collage sans silicone pour les pièces et les composants. Avec sa gamme DuploCOLL® HCR, Lohmann a la réponse. Ces solutions adhésives sont exemptes de silicone, fortement résistantes aux produits chimiques et aux contraintes thermiques ainsi qu'à tous les types d'influences ambiantes. Quant au ruban adhésif double face en mousse PE DuploCOLL® G, équipé d'un activateur sur mesure, il est particulièrement adapté au montage et à la fixation permanente de composants sur de grandes surfaces en verre, qui sont aussi très utilisés dans la production de véhicules électriques.

Les innovations dans le domaine de l'électromobilité et de la numérisation, impliquant des composants fixes et mobiles, exigent en permanence de nouvelles solutions de collage révolutionnaires. C'est très volontiers que les « bonding engineers » de la société Lohmann accompagnent cette révolution automobile.

