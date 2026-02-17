Für 99 % der Unternehmen ist Omnichannel strategisch wichtig, aber nur 43 % haben sich über E-Mail und SMS hinaus weiterentwickelt, wie ein neuer Bericht von MMDSmart MessageWhiz feststellt

Die Umfrage zeigt außerdem, dass 86 % der Unternehmen, die kürzlich einen neuen Kanal hinzugefügt haben, eine Steigerung der Kundenbindung verzeichnen konnten.

TEL AVIV, Israel, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MMDSmart MessageWhiz , ein führender Anbieter von CPaaS-Messaging-Lösungen, hat heute die Veröffentlichung seines Berichts 2026 State of Digital Customer Communication Survey Report bekannt gegeben. Diese globale Studie unter Führungskräften aus den Bereichen Marketing, Produktentwicklung und Betrieb beleuchtet die Kluft zwischen Omnichannel-Ambitionen und deren Umsetzung und zeigt, wie sich Messaging zu einem umsatzsteigernden Kanal entwickelt.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Omnichannel-Kommunikation eine universelle strategische Priorität ist. 99 % der Befragten gaben an, dass sie für die Wachstumsstrategie ihres Unternehmens wichtig ist. Die Umsetzung hinkt jedoch hinterher. Nur 43 % der Unternehmen haben über E-Mail und SMS hinaus auf Echtzeit- und Konversationskanäle ausgeweitet, und nur 11 % geben an, dass eine vollständige Integration zwischen Messaging-Plattformen und CRM- oder Geschäftssystemen besteht.

„Wir haben festgestellt, dass mittelständische Unternehmen aller Branchen mit der Umsetzung von Omnichannel zu kämpfen haben und dadurch Einnahmen verschenken", so Karen Krivaa, CMO bei MMDSmart. „Die Teams haben mit fragmentierten Tools, teilweisen Integrationen und unzusammenhängenden Workflows zu kämpfen. Dies macht es extrem schwierig, Kanäle hinzuzufügen, Workflows zu automatisieren, Kampagnenergebnisse zu analysieren und Konversationen statt Silos zu verwalten. Die Absicht ist vorhanden. Was fehlt, ist die Umsetzung."

Der Bericht hebt eine Reihe wichtiger Trends und Herausforderungen im Bereich Messaging hervor:

Messaging bleibt in erster Linie operativ : 99 % der Unternehmen nutzen Messaging für Benachrichtigungen, Warnmeldungen und Kundenservice, während nur 53 % Messaging für Wachstumsaktivitäten wie Werbeaktionen und Kundenbindung einsetzen.

: 99 % der Unternehmen nutzen Messaging für Benachrichtigungen, Warnmeldungen und Kundenservice, während nur 53 % Messaging für Wachstumsaktivitäten wie Werbeaktionen und Kundenbindung einsetzen. Die Erweiterung der Kanäle hat messbare Auswirkungen : Von den Unternehmen, die kürzlich einen neuen Messaging-Kanal hinzugefügt haben, berichten 86 % von einer erhöhten Kundenbindung.

: Von den Unternehmen, die kürzlich einen neuen Messaging-Kanal hinzugefügt haben, berichten 86 % von einer erhöhten Kundenbindung. Anwendungsfälle für Wachstum nehmen zu: In den nächsten sechs Monaten wird die geplante Nutzung von individuellen Werbemitteilungen voraussichtlich um 158 % und von Loyalitätsmitteilungen um 96 % steigen.

In den nächsten sechs Monaten wird die geplante Nutzung von individuellen Werbemitteilungen voraussichtlich um 158 % und von Loyalitätsmitteilungen um 96 % steigen. Das Interesse an KI wächst, ist aber noch nicht entscheidend: Nur 42 % geben an, dass KI bei der Auswahl einer Lösung für die Kundenkommunikation sehr oder extrem wichtig ist.

Nur 42 % geben an, dass KI bei der Auswahl einer Lösung für die Kundenkommunikation sehr oder extrem wichtig ist. Starke zukunftsorientierte Dynamik: 98 % der Befragten planen, in den nächsten 12 Monaten neue Kundenkommunikationskanäle hinzuzufügen, und 62 % erwarten, dass sie ihre Investitionen in Messaging bis 2026 erhöhen werden

Laden Sie den Bericht hier herunter.

Informationen zu MMDSmart