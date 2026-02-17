Pour 99 % des entreprises, la communication omnicanale est stratégiquement importante, mais seulement 43 % des entreprises ont dépassé le stade de la communication par courriel et SMS, selon le nouveau rapport MessageWhiz de MMDSmart

L'étude révèle également que 86 % des entreprises qui ont récemment ajouté un nouveau canal ont vu s'accroître l'engagement de leurs clients.

TEL AVIV, Israël, 17 février 2026 /PRNewswire/ -- MessageWhiz de MMDSmart, leader de la messagerie fondée sur les services de plateforme de communication (CPaaS), a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport d'enquête 2026 sur l'état des communications numériques destinées aux consommateurs , une étude mondiale menée auprès de hauts responsables du marketing, des produits et des opérations qui met en évidence l'écart entre une ambition de stratégie omnicanale et son exécution, et montre comment la messagerie évolue pour devenir un canal de génération de revenus.

Le rapport indique que la communication omnicanale est une priorité stratégique universelle, 99 % des personnes interrogées déclarant qu'elle est importante pour la stratégie de croissance de leur entreprise. Pourtant, l'exécution de cette stratégie est à la traîne. Seuls 43 % des entreprises ont dépassé le stade du courriel et du SMS pour prendre en charge les canaux en temps réel et conversationnels, et seulement 11 % font état d'une intégration complète entre leurs plateformes de messagerie et leurs systèmes de gestion des relations avec la clientèle ou systèmes internes.

« Nous avons constaté que les entreprises de taille moyenne, quel que soit leur secteur d'activité, éprouvent des difficultés à mettre en œuvre leur stratégie omnicanale et perdent ainsi du chiffre d'affaires », a déclaré Karen Krivaa, directrice commerciale de MMDSmart. « Les équipes doivent faire face à des outils fragmentés, des intégrations partielles et des flux de travail déconnectés. Il est donc extrêmement difficile d'ajouter des canaux, d'automatiser les flux de travail, d'analyser les résultats des campagnes et de gérer les conversations de manière décloisonnée. L'intention existe. C'est la couche d'exécution qui fait défaut. »

Le rapport met en lumière un certain nombre de tendances et de défis clés en matière de messagerie :

La messagerie reste le premier outil : 99 % des entreprises utilisent la messagerie pour les notifications, les alertes et le service à la clientèle, alors que seulement 53 % l'utilisent pour des activités de croissance, telles que les promotions et la fidélisation des clients.

: 99 % des entreprises utilisent la messagerie pour les notifications, les alertes et le service à la clientèle, alors que seulement 53 % l'utilisent pour des activités de croissance, telles que les promotions et la fidélisation des clients. L'expansion des canaux a un impact mesurable : Parmi les entreprises qui ont récemment ajouté un nouveau canal de messagerie, 86 % signalent une augmentation de l'engagement des clients.

: Parmi les entreprises qui ont récemment ajouté un nouveau canal de messagerie, 86 % signalent une augmentation de l'engagement des clients. L'utilisation des outils de croissance s'accélère : Au cours des six prochains mois, l'utilisation planifiée des messages promotionnels individuels devrait augmenter de 158 % et celle des messages de fidélisation de 96 %.

Au cours des six prochains mois, l'utilisation planifiée des messages promotionnels individuels devrait augmenter de 158 % et celle des messages de fidélisation de 96 %. L'intérêt pour l'IA s'accroît, mais n'est pas encore décisif : Seuls 42 % des entreprises indiquent que l'IA est très ou extrêmement importante dans le choix d'une solution de communication avec leurs clients.

Seuls 42 % des entreprises indiquent que l'IA est très ou extrêmement importante dans le choix d'une solution de communication avec leurs clients. Une forte dynamique tournée vers l'avenir : 98 % des entités interrogées envisagent d'ajouter de nouveaux canaux de communication avec les clients au cours des 12 prochains mois, et 62 % prévoient d'augmenter leurs investissements dans la messagerie en 2026.

