Furniture China 2023 и Maison Shanghai 2023 ПРЯМО СЕЙЧАС! - 11-15 сентября 2023 г.

News provided by

Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd.

16 Aug, 2023, 04:00 ET

ШАНХАЙ, 16 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- С 11 по 15 сентября 2023 г. в Шанхае (Китай) состоится международная выставка мебели Furniture China 2023 и международная выставка домашнего декора и дизайна Maison Shanghai 2023. Мероприятие, организованное компанией Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., направлено на демонстрацию творческого потенциала "дизайн + жизнь" и продвижение нового веяния идеальной жизни в китайской мебельной промышленности. Планируется, что мероприятие привлечет более 200 000 профессиональных покупателей из 160 стран и займет обширную выставочную площадь в 300 000 квадратных метров.

Тема мероприятия IN NOW! ("ПРЯМО СЕЙЧАС!") отражает рост поколения Z как новых потребителей с разнообразными жизненными установками. Основное внимание будет сосредоточено на новых требованиях рынка, включая оригинальный дизайн, высокотехнологичную индивидуализацию, экологичность, офис будущего, бутик под открытым небом, здоровый сон, инновационные материалы, мягкое художественное оформление и креативное освещение.

На выставке вновь будет вручена премия Gold Idea Furniture Design Award (GIDA), призванная стать наградой мирового класса в сфере дизайна мебели в Китае. GIDA 2023 будет оцениваться ведущими отраслевыми экспертами со всего мира.

Дизайн играет ключевую роль в этом мероприятии, определяя развитие отрасли и меняя жизни людей. В зале Design of Designers (DOD) (Дизайн от дизайнеров) будут представлены многомерные дизайнерские инновации, в то время как Design Q&A (Дизайн: вопросы и ответы) будут предоставлять консультационные услуги в области дизайна. В рамках мероприятия также пройдет конкурс на соискание премииGenie Award – Aesthetics Space Design Competition ("Эстетика пространства").

В основе высококачественного развития мебельной промышленности лежат инновации и изменения. Специальные выставки, такие как Office Kitchen (Офисная кухня) и Office Future Development Summit Forum (Форум саммита по перспективам развития офиса), будут посвящены будущему офисной среды. Также в рамках мероприятия будет вручена премия Golden Axe Award ("Золотой топор"), которая присуждается за инновации в сфере материалов при производстве бытовой мебели.

Будущее отрасли нуждается в цифровизации и интеллектуальных решениях. Furniture China 2023 и Maison Shanghai 2023 объединяют онлайн и офлайн платформы для обеспечения точной коммуникации и улучшения связи между спросом и предложением. Выставка предоставляет такие цифровые услуги, как приобретение клиентов, развитие электронной коммерции и цифровой маркетинг.

Присоединяйтесь к Furniture China 2023 и Maison Shanghai 2023 для изучения новейших тенденций в сфере домашней мебели, установления контактов с отраслевыми специалистами и поиска инновационных дизайнерских решений.

Для получения более подробной информации посетите официальный веб-сайт https://bit.ly/45qWiVr и зарегистрируйтесь на сайте https://bit.ly/3rUniOn.

SOURCE Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd.

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