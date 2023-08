Furniture China 2023 e Maison Shanghai 2023 IN NOW! - 11 a 15 de setembro de 2023

XANGAI, 16 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Furniture China 2023 e Maison Shanghai 2023 serão realizados em 11 a 15 de setembro de 2023 em Xangai na China. O evento, organizado pela Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., tem como objetivo mostrar a criatividade do "design + life" e promover uma nova onda de vida ideal no setor de móveis chineses. Ele atrairá mais de 200.000 compradores profissionais de 160 países e cobrirá uma vasta área de exposição de 300.000 metros quadrados.

O tema do evento, "IN NOW!", reflete o surgimento da geração Z como novos consumidores com diversas propostas de vida. O evento se concentrará na nova demanda do mercado, com design original, personalização de ponta, inteligência verde, escritório do futuro, área externa de boutique, sono saudável, materiais inovadores, decoração suave artística e iluminação criativa.

O Gold Idea Furniture Design Award (GIDA) retornará ao evento, com o objetivo de ser um prêmio de design de móveis de classe mundial na China. A edição 2023 da GIDA será julgada por especialistas líderes do setor de todo o mundo.

O Design desempenha um papel crucial no evento, impulsionando o setor e mudando vidas. O salão de Design of Designers (DOD) apresentará inovações de design multidimensional, enquanto as perguntas e respostas de Design oferecerão serviços de consultoria de design. O evento também contará com o Genie Award - Aesthetics Space Design Competition.

A inovação e as mudanças estão no centro do desenvolvimento de alta qualidade do setor de móveis. Exibições especiais como "Cozinha de Escritório" e o Fórum de Desenvolvimento Futuro de Escritórios explorarão o futuro do ambiente de escritório. O evento também contará com o Golden Axe Award, reconhecendo a inovação em materiais no setor de mobiliário doméstico.

A Digitalização e as soluções inteligentes são essenciais para o futuro do setor. O Furniture China 2023 e a Maison Shanghai 2023 combinam plataformas online e offline para promover a comunicação precisa e melhores conexões entre a oferta e a demanda. O evento oferece serviços digitais, como aquisição de clientes, desenvolvimento de comércio eletrônico e marketing digital.

Junte-se à Furniture China 2023 e à Maison Shanghai 2023 para explorar as últimas tendências em mobiliário residencial, conectar-se com profissionais do setor e descobrir soluções inovadoras de design.

Para mais informações, acesse o site oficial em https://bit.ly/45qWiVr e inscreva-se em https://bit.ly/3rUniOn.

FONTE Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd.

