FURNITURE CHINA 2024 s'enrichit d'un design chinois original et de marchés internationaux du 10 au 13 septembre à Pudong

SHANGHAI, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Cette année, la China International Furniture Expo, connue sous le nom de Furniture China, organisée par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd, se tiendra du 10 au 13 septembre 2024 à SNIEC. Cet événement de quatre jours présentera d'excellentes conceptions et innovations en matière de mobilier dans le monde entier et attirera 200 000 visiteurs, dont des commerçants, des professionnels, des fabricants, des passionnés et des représentants des médias.

En maintenant des normes élevées, Furniture China 2024 met l'accent sur la durabilité dans le commerce mondial. Plus de 3 000 exposants de 26 pays présenteront leurs derniers produits design. Avec une surface d'exposition de 350 000 m², la foire crée de nombreuses opportunités commerciales.

Un positionnement plus clair avec un nombre croissant d'exposants

Furniture China 2024 à SNIEC dépassera les éditions précédentes, afin de promouvoir davantage la productivité de la fabrication de meubles et le commerce mondial. Des exposants de 26 pays y participeront, ce qui laisse présager un nombre record d'exposants. Cinq pavillons internationaux de France, de Belgique, de Singapour, de Malaisie et de Turquie sont confirmés. Près de 95 % des stands sont vendus, et 20 % des nouveaux exposants présentent des modèles innovants.

Simultanément, Maison Shanghai 2024 at SWEECC présentera des formats d'exposition B2P2C intégrés, axés sur les modes de vie modernes et les tendances de la vente au détail dans le secteur de la maison. La foire mettra l'accent sur la jeunesse, la diversité et l'innovation au travers d'expositions et d'événements thématiques. Les expositions portent sur la décoration intérieure, l'ameublement, les tapis, l'éclairage, les objets d'art et d'artisanat, les ornements d'extérieur et les pièces de créateurs. L'objectif est d'offrir aux acheteurs du monde entier une expérience à la pointe des tendances en matière d'aménagement intérieur.

Les matériaux sont la pierre angulaire de la fabrication haut de gamme

Furniture Manufacturing & Supply China (FMC China) et FMC Premium (FMP) améliorent les matières premières et optimisent les chaînes d'approvisionnement pour la production de meubles. Elle accueillera plus de 800 entreprises qui présenteront des techniques de fabrication avancées au salon SNIEC, parallèlement à Furniture China. Les fabricants chinois de bois, de tissus, de cuir, de quincaillerie et autres exposeront sur place avec des marques internationales, présentant des matériaux respectueux de l'environnement et des innovations pour élever le niveau de l'industrie mondiale du meuble.

Engagez DTS FurnitureChina APP pour un commerce plus intelligent

Les acheteurs peuvent également découvrir des fournisseurs de meubles d'élite sur APP (télécharger) : DTS FurnitureChina) qui permet de filtrer les produits, de demander des devis, de fixer des rendez-vous et de naviguer sur des cartes, ce qui simplifie l'approvisionnement et permet d'obtenir des négociations directes.

Visite pratique en Chine

La Chine propose l'entrée sans visa aux voyageurs de 18 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Malaisie et d'autres, pour certains séjours. Shanghai propose un transit sans visa de 72/144 heures pour les voyageurs éligibles, ce qui facilite grandement les déplacements.

