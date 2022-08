Fusão do Solcon-IGEL GROUP lança novo site

A Solcon Industries e a IGEL Electric agora operam sob a marca Solcon-IGEL GROUP

As empresas, que agora atuam sob uma marca conjunta, lançaram um novo site para que os clientes acessem seus pontos fortes combinados

Solcon-IGEL é líder mundial em soluções inovadoras de eletrônica de potência

DORTMUND, Alemanha, 1º de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Solcon-IGEL, o grupo recém-combinado da especialista em motores sólidos Solcon Industries com a empresa líder em tecnologia de acionamento IGEL Electric GmbH, lançou oficialmente seu novo site (www.solconigel.com/).

O site da Solcon-IGEL, lançado recentemente, permitirá que clientes do mundo todo acessem estes pontos fortes combinados, viabilizados por soluções holísticas para todos os desafios de acionamento de motores. Ele posicionará a nova marca como uma plataforma global de tecnologia, incluindo o legado de inovação das empresas combinadas em projetos de produtos e processos de fabricação.

O Solcon-IGEL GROUP utilizará seus recursos, tamanhos e presenças geográficas combinados para ajudar os clientes a resolver desafios atuais e emergentes por meio de soluções avançadas de tecnologia, suporte ao cliente de primeira linha e logística aprimorada.

"Nossos pontos fortes combinados como Solcon-IGEL nos permitem olhar para o mundo por meio de uma lente mais forte para ver mais possibilidades e mais oportunidades. Nossos clientes agora podem fazer negócios com uma marca verdadeiramente global, e nosso novo site é a vitrine para isso", disse Itai Zifroni, CEO da Solcon Industries.

"Queremos ajudar os setores de eletrônica de potência e impulsionar os setores de tecnologia a resolverem os desafios que enfrentam hoje para que tenham um futuro melhor. Aproveitando a experiência da Solcon e da IGEL, conseguimos criar uma plataforma global de tecnologia que faz exatamente isso", disse Michael Kleiböhmer, CEO da IGEL Electric.

www.solconigel.com

Sobre a Solcon Industries

A Solcon Industries Ltd (www.solcon.com) é uma empresa de dispositivos eletrônicos de potência que projeta, desenvolve e fabrica sistemas eletrônicos industriais há mais de 40 anos. Como líder global do setor em tecnologia de motores de partida suave e controles de motores, a Solcon oferece soluções para as aplicações mais complexas em todos os principais setores.

Os critérios de projeto desenvolvidos em campo utilizados pela Solcon garantem a confiabilidade de longo prazo do produto e oferecem soluções inovadoras voltadas para o futuro. Esta abordagem tem permitido que a empresa atenda a mais de 76 países em todo o mundo.

Sobre a IGEL Electric

A IGEL® Electric GmbH (www.solconigel.com) foi fundada em 2001, originalmente uma divisão do "FANAL" Group Wuppertal, e conta com mais de cem anos de experiência combinada em tecnologia de acionamento. Como especialista em tecnologia de acionamento, a IGEL integra motores autônomos e sistemas, além de oferecer soluções sob medida para aplicações individuais, com base em projetos avançados.

