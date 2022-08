Le groupe fusionné Solcon-IGEL lance un nouveau site Web

Solcon Industries et IGEL Electric opèrent désormais sous le nom de Solcon-IGEL GROUP

Les sociétés, qui partagent désormais la même marque, ont lancé un nouveau site Web permettant aux clients d'accéder à leurs atouts combinés

Solcon-IGEL est le leader mondial des solutions innovantes en électronique de puissance

DORTMUND, Allemagne, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Solcon-IGEL, le nouveau groupe issu de la fusion de Solcon Industries, spécialiste des moteurs à semi-conducteurs, et d'IGEL Electric GmbH, société leader dans le domaine des technologies d'entraînement, a officiellement lancé son nouveau site Web ( www.solconigel.com/ ).

Le nouveau site Web de Solcon-IGEL permettra aux clients du monde entier d'accéder à cette expertise combinée par le biais de solutions intégrales pour tous les problèmes de démarrage de moteurs. Il permettra à la nouvelle marque de se positionner en tant que plateforme technologique mondiale, incluant l'héritage d'innovation des sociétés fusionnées en matière de conception des produits et de processus de fabrication.

Le groupe Solcon-IGEL utilisera ses capacités combinées, sa taille et sa présence géographique pour aider les clients à résoudre les défis actuels et émergents grâce à des solutions technologiques avancées, un support client international et une logistique améliorée.

« Notre expertise combinée en tant que Solcon-IGEL nous permet de regarder le monde à travers un prisme plus puissant pour voir plus de possibilités et d'opportunités. Nos clients peuvent désormais faire affaire avec une marque véritablement mondiale et notre nouveau site Web en est la vitrine », a déclaré Itai Zifroni, PDG de Solcon Industries.

« Nous voulons aider les industries de l'électronique de puissance et de la technologie d'entraînement à résoudre les défis auxquels elles sont confrontées afin de faciliter leur avenir. En tirant parti de l'expertise de Solcon et d'IGEL, nous avons été en mesure de créer une plateforme technologique mondiale qui permet d'atteindre cet objectif. », a déclaré Michael Kleiböhmer, PDG d'IGEL Electric.

www.solconigel.com

À propos de Solcon Industries

Solcon Industries Ltd ( www.solconigel.com ) est une société d'électronique de puissance qui conçoit, développe et fabrique des systèmes électroniques industriels depuis plus de 40 ans. En tant que leader mondial de la technologie des démarreurs progressifs et du contrôle des moteurs, Solcon fournit des solutions pour les applications les plus difficiles dans tous les principaux secteurs d'activité.

Les critères de conception développés par Solcon sur le terrain garantissent la fiabilité à long terme des produits et fournissent des solutions innovantes orientées vers l'avenir. Cette approche a permis à l'entreprise de proposer ses services à plus de 76 pays dans le monde.

À propos d'IGEL Electric

IGEL® Electric GmbH ( www.solconigel.com ) a été fondée en 2001, à l'origine en tant que division du Groupe « FANAL » de Wuppertal, et possède plus de 100 ans d'expérience combinée dans la technologie d'entraînement. En tant que spécialiste de la technologie d'entraînement, IGEL intègre des moteurs et des systèmes autonomes en plus de fournir des solutions sur mesure pour des solutions personnalisées, basées sur des conceptions avancées.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1868447/SolconIgel_POWERED_Logo.jpg

SOURCE Solcon-IGEL GROUP