Fusie van Shyft Group met de Aebi Schmidt Group creëert toonaangevende onderneming op het gebied van specialistische voertuigen

Aanzienlijke schaalgrootte in aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt en krachtige Europese aanwezigheid

In hoge mate complementaire portfolio's bieden mogelijkheden om klanten beter van dienst te zijn en versterking van de concurrentiepositie te stimuleren

Verwachte Pro Forma 1 inkomsten voor 2024E van circa USD 1,95 miljard 2 en aangepaste EBITDA 3 van meer dan USD 200 miljoen, inclusief synergieën

Aanzienlijke waarde voor aandeelhouders met USD 25 - 30 miljoen aan verwachte synergieën 4 voor het einde van jaar 2, een stijging van de winst per aandeel in jaar 1 en ROIC hoger dan de kapitaalkosten in jaar 3 na afsluiting

Barend Fruithof, huidige CEO van Aebi Schmidt , verkozen tot President en CEO; James Sharman , huidige Chairman van Shyft Board, verkozen tot Chairman

Aandelen van het gecombineerd bedrijf zullen worden verhandeld op NASDAQ

NOVI, Michigan en FRAUENFELD (CH), Zwitserland, 17 december 2024 /PRNewswire/ -- De Shyft Group (NASDAQ: SHYF) ("Shyft") en Aebi Schmidt Group ("Aebi Schmidt") hebben vandaag een definitieve overeenkomst bekendgemaakt voor een samenvoeging van de bedrijven door middel van een all-stock fusie om daarmee een toonaangevend bedrijf op het gebied van specialistische voertuigen te creëren dat zich in een uitstekende positie bevindt voor buitengewoon hoge groei. Op grond van de voorwaarden van de overeenkomst wordt elk uitstaand gewoon aandeel Shyft omgeruild voor 1,04 gewone aandelen van de gecombineerde onderneming. Na het sluiten van de transactie bezitten Shyft-aandeelhouders 48 procent van de gecombineerde onderneming en Aebi Schmidt-aandeelhouders 52 procent. De transactie, zodanig gestructureerd dat deze belastingvrij is voor Shyft-aandeelhouders, is unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden van de Raad van Bestuur van de beide bedrijven.

Door de fusie worden de producten en diensten van Aebi Schmidt voor specialistische voertuigen, waaronder de upfitting van bedrijfsvoertuigen, sneeuw- en ijsbestrijding, straatvegen en wegmarkering, sneeuw- en ijsbestrijding op luchthavens en landbouwoplossingen, gecombineerd met de productie, assemblage en upfitting van specialistische voertuigen voor de commerciële, retail- en servicesector, hetgeen een allesomvattend aanbod tot stand brengt voor de klanten van beide bedrijven. Het gecombineerde bedrijf profiteert van een geschaald platform in de aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt, aangevuld door een krachtige Europese aanwezigheid en een verbeterd financieel profiel om winstgevende groei te ondersteunen en toegevoegde waarde te bieden aan aandeelhouders.

"De combinatie met Aebi Schmidt is een krachtige volgende stap in de strategie van Shyft, waarbij we optimaal gebruikmaken van de sterke punten van de toonaangevende namen, innovatieve producten, uitgebreide klantrelaties en topprestaties op het gebied van productie van beide bedrijven," aldus John Dunn, President en CEO van Shyft. "Deze transactie creëert een veerkrachtiger bedrijf met zinvolle groeimogelijkheden in de sector voor bedrijfsvoertuigen en infrastructuurgerelateerde oplossingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de getalenteerde teamleden van Shyft goed zullen gedijen binnen dit nieuwe gecombineerde platform en dat deze transactie de beste manier is om waarde te ontsluiten voor onze aandeelhouders."

Barend Fruithof, CEO van Aebi Schmidt, merkt op: "Door het samenbrengen van de capaciteiten en expertise van beide bedrijven, creëren we een duidelijk gedifferentieerde leider in de sector van specialistische voertuigen, ondersteund door onze gemeenschappelijke focus op klantgerichte innovatie en operationele topprestaties. Aebi Schmidt heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om het leveren van sterke financiële prestaties en de geslaagde uitvoering van fusies en overnames om een aanzienlijke groei van de omzet en aangepaste EBITDA te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat deze strategische combinatie unieke en zeer aantrekkelijke mogelijkheden biedt om enorme waarde voor de aandeelhouders te creëren."

Fusie biedt waarde voor aandeelhouders voor de lange termijn met overtuigende strategische en financiële voordelen

Opgeschaalde wereldwijde leider in Noord-Amerikaanse en Europese markten : Het resultaat van deze transactie is een toonaangevende producent van specialistische voertuigen met een geschaald platform in de aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt, goed voor circa 75% van de omzet van de gecombineerde onderneming, aangevuld met de Europese aanwezigheid van Aebi Schmidt. De gecombineerde onderneming kan profiteren van aanzienlijke groeikansen in aantrekkelijke eindmarkten, waaronder de markt voor bedrijfsvoertuigen in Noord-Amerika waar hoge marges te behalen zijn.

: Het resultaat van deze transactie is een toonaangevende producent van specialistische voertuigen met een geschaald platform in de aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt, goed voor circa 75% van de omzet van de gecombineerde onderneming, aangevuld met de Europese aanwezigheid van Aebi Schmidt. De gecombineerde onderneming kan profiteren van aanzienlijke groeikansen in aantrekkelijke eindmarkten, waaronder de markt voor bedrijfsvoertuigen in Noord-Amerika waar hoge marges te behalen zijn. Uitgebreid portfolio, beter gepositioneerd om de waarde voor de klant te verhogen en buitengewoon hoge groei te bevorderen : De fusie brengt twee uiterst complementaire productpakketten samen, waardoor klanten de beschikking krijgen over een gevarieerd portfolio van toonaangevende merken en hoogwaardige producten en diensten. De combinatie verhoogt het vermogen om klanten beter van dienst te zijn en meer waar voor hun geld te bieden door een grotere productieomvang, verkoopdistributiemogelijkheden, innovatieve oplossingen en interne productie van belangrijke voertuigonderdelen. Deze gecombineerde capaciteiten resulteren in een zeer concurrerende onderneming, die zich in een betere positie bevindt om buitengewoon hoge groei te realiseren.

: De fusie brengt twee uiterst complementaire productpakketten samen, waardoor klanten de beschikking krijgen over een gevarieerd portfolio van toonaangevende merken en hoogwaardige producten en diensten. De combinatie verhoogt het vermogen om klanten beter van dienst te zijn en meer waar voor hun geld te bieden door een grotere productieomvang, verkoopdistributiemogelijkheden, innovatieve oplossingen en interne productie van belangrijke voertuigonderdelen. Deze gecombineerde capaciteiten resulteren in een zeer concurrerende onderneming, die zich in een betere positie bevindt om buitengewoon hoge groei te realiseren. Opent de weg naar haalbare synergieën : Samen verwachten Shyft en Aebi Schmidt jaarlijks USD 20 tot 25 miljoen aan kostensynergieën te genereren door kostenoptimalisatie en verhoging van de operationele efficiëntie door gebruik te maken van een krachtiger distributieplatform, en een verhoging van het aangepaste EBITDA-resultaat van circa USD 5 miljoen door omzetsynergieën voor de korte termijn uit cross-selling en geografische expansie. Deze synergieën zullen naar verwachting worden gerealiseerd in het tweede jaar na de afronding van de transactie, wat zal resulteren in EBITDA-marges met dubbele cijfers voor de gecombineerde organisatie.

: Samen verwachten Shyft en Aebi Schmidt jaarlijks tot 25 miljoen aan kostensynergieën te genereren door kostenoptimalisatie en verhoging van de operationele efficiëntie door gebruik te maken van een krachtiger distributieplatform, en een verhoging van het aangepaste EBITDA-resultaat van circa miljoen door omzetsynergieën voor de korte termijn uit cross-selling en geografische expansie. Deze synergieën zullen naar verwachting worden gerealiseerd in het tweede jaar na de afronding van de transactie, wat zal resulteren in EBITDA-marges met dubbele cijfers voor de gecombineerde organisatie. Versterking van het financieel profiel: De gecombineerde organisatie genereert naar verwachting winstgevende groei op de lange termijn, sterkere marges en een verbeterde vrije kasstroom, wat duurzame waardecreatie en toegang tot goedkoper kapitaal ondersteunt. Het gecombineerde bedrijf zal pro forma 5 in 2024 een geschatte omzet hebben van USD 1,95 miljard 6 en een aangepaste EBITDA 7 van meer dan USD 200 miljoen, inclusief synergieën. De pro forma nettoschuld per 30 september 2024 zal circa USD 485 miljoen bedragen.

De gecombineerde organisatie genereert naar verwachting winstgevende groei op de lange termijn, sterkere marges en een verbeterde vrije kasstroom, wat duurzame waardecreatie en toegang tot goedkoper kapitaal ondersteunt. Het gecombineerde bedrijf zal pro forma in 2024 een geschatte omzet hebben van miljard en een aangepaste EBITDA van meer dan miljoen, inclusief synergieën. De pro forma nettoschuld per zal circa miljoen bedragen. Aanzienlijke waarde voor aandeelhouders: Naar verwachting zal de transactie de winst per aandeel verhogen en rendement op geïnvesteerd vermogen genereren dat hoger is dan de gewogen gemiddelde kapitaalkosten in respectievelijk het eerste en derde jaar na de afronding van de transactie. Dit levert zeer aantrekkelijke kansen op voor de aandeelhouders van het gecombineerde bedrijf. Het gecombineerde bedrijf bevindt zich in een uitstekende positie om extra groei te genereren op de lange termijn door de versnelling van de groeistrategie die gericht is op organische investeringen, portfoliomogelijkheden en toekomstige fusies en overnames.

Naar verwachting zal de transactie de winst per aandeel verhogen en rendement op geïnvesteerd vermogen genereren dat hoger is dan de gewogen gemiddelde kapitaalkosten in respectievelijk het eerste en derde jaar na de afronding van de transactie. Dit levert zeer aantrekkelijke kansen op voor de aandeelhouders van het gecombineerde bedrijf. Het gecombineerde bedrijf bevindt zich in een uitstekende positie om extra groei te genereren op de lange termijn door de versnelling van de groeistrategie die gericht is op organische investeringen, portfoliomogelijkheden en toekomstige fusies en overnames. Eersteklas managementteam met bewezen staat van dienst: Barend Fruithof, CEO van Aebi Schmidt , wordt de CEO van de gecombineerde onderneming en zal zijn werk doen vanuit de VS. James Sharman , voorzitter van Shyft, zal fungeren als voorzitter van de Raad van Bestuur. John Dunn , CEO van Shyft , blijft na de transactie bij het bedrijf om de naadloze integratie te ondersteunen. De leiding van de onderneming wordt verder aangevuld met mensen uit de zeer ervaren teams van beide bedrijven.

Bestuurlijke informatie

De Raad van Bestuur zal bestaan uit 11 directieleden, waaronder vijf directieleden die zijn voorgedragen door Shyft en zes directieleden die zijn voorgedragen door Aebi Schmidt. Zeven van deze directieleden zullen onafhankelijk zijn.

Peter Spuhler, meerderheidsaandeelhouder van Aebi Schmidt, een ondernemende Zwitserse investeerder met een uitstekend track record van succesvolle investeringen in toonaangevende industriële bedrijven, zal na afronding van de transactie circa 35% van de gecombineerde onderneming bezitten.

Beursnotering

Na voltooiing van de transactie zal het gecombineerde bedrijf worden verhandeld op NASDAQ. Het bedrijf wordt een in Zwitserland gevestigde naamloze vennootschap, met hoofdkantoor in Zwitserland en een sterke aanwezigheid en aanzienlijke voetafdruk in de VS.

Financiering, timing en goedkeuring van de transactie

De transactie zal naar verwachting medio 2025 worden afgerond, afhankelijk van de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de ontvangst van de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthoudende instanties en goedkeuring door de aandeelhouders van Shyft. Shyft en Aebi Schmidt hebben zich verzekerd van een volledig gecommitteerde financiering van de gecombineerde onderneming op het moment van afsluiting.

Informatiesessie voor beleggers

Shyft en Aebi Schmidt houden vandaag om 8.30 uur ET / 14.30 uur CET een informatiesessie voor beleggers waarin de details van de transactie worden besproken. Het presentatiemateriaal is voorafgaand aan de sessie online beschikbaar op de website van Shyft: theshyftgroup.com/investor-relations.

De conference call en webcast zijn beschikbaar via:

Webcast: https://theshyftgroup.com/investor-relations/webcasts/

Conference call: 1-844-868-8845 (binnen de VS) of 1-412-317-6591 (buiten de VS)

Na afloop van de sessie van een opname van de webcast worden bekeken op de pagina Investor Relations van de website van Shyft. Een opname van de conference call zal de komende week te beluisteren zijn via 1-877-344-7529 (in de VS) of 1-412-317-0088 (buiten de VS). De toegangscode voor deze opname is 9591257.

Adviseurs

Deutsche Bank treedt op als exclusief financieel adviseur van Shyft en heeft een fairness opinion verstrekt aan de Raad van Bestuur van Shyft. Davis Polk & Wardwell LLP treedt op als juridisch adviseur en Lenz & Staehelin als lokale Zwitserse adviseur. Alantra treedt op als exclusief financieel adviseur van Aebi Schmidt en Wuersch & Gering en Baer & Karrer treden op als juridische adviseurs. UBS en Zürcher Kantonalbank bieden gecommitteerde schuldfinanciering voor de transactie.

Over de Shyft Group

De Shyft Group is een toonaangevend Noord-Amerikaans bedrijf op het gebied van de productie, assemblage en upfitting van specialistische voertuigen voor de commerciële, retail- en servicesector. Het bedrijf kan bogen op 50 jaar ervaring in het verlenen van diensten aan haar klanten, waaronder first-to-last-mile expeditiebedrijven voor verschillende bedrijfstakken, federale, staats- en lokale overheidsinstanties, handel en nuts- en infrastructuursegmenten. De Shyft Group bestaat uit core business units: Shyft Fleet Vehicles and Services™ en Shyft Specialty Vehicles™. De merkenfamilie van het bedrijf omvat op dit moment onder andere Utilimaster®, Blue Arc™ EV Solutions, Royal® Truck Body, DuraMag® and Magnum®, Strobes-R-Us, Spartan® RV Chassis, Red Diamond™ Aftermarket Solutions, Builtmore Contract Manufacturing™ en Independent Truck Upfitters. De Shyft Group en de go-to-market merken van het bedrijf staan in hun respectieve sectoren bekend om kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Het bedrijf heeft ongeveer 3000 werknemers en opdrachtnemers in dienst, verspreid over 19 locaties, en beschikt over vestigingen in Arizona, Californië, Florida, Indiana, Iowa, Maine, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Tennessee, Texas en Saltillo, Mexico. Het bedrijf rapporteerde in 2023 een omzet van USD 872 miljoen. Meer informatie op TheShyftGroup.com.

Over de Aebi Schmidt Group

De Aebi Schmidt Groep is wereldwijd toonaangevende leverancier van slimme oplossingen voor schone en veilige transportoppervlakken en het beheer van uitdagende terreinen. Het unieke productassortiment van de groep omvat eigen voertuigen en innovatieve hulpstukken voor voertuigaanpassing. De producten, in combinatie met ondersteuning en service op maat voor de klant, bieden de perfecte oplossing voor bijna elke uitdaging. De wereldwijd actieve groep heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland en behaalde in 2023 een netto-omzet van EUR 935 miljoen. Het bedrijf heeft circa 3000 mensen in dienst in 16 verkooporganisaties, en meer dan een dozijn productielocaties wereldwijd. Door middel van bestaande samenwerkingsverbanden met dealers is het bedrijf vertegenwoordigd in nog eens 90 landen. Het portfolio van het bedrijf bestaat uit de productmerken Aebi, Schmidt, Nido, Arctic, Monroe, Towmaster, Swenson, Meyer, MB en ELP - allemaal gerenommeerde namen in hun respectieve markten, sommige al meer dan 100 jaar. Meer informatie op www.aebi-schmidt.com.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst ("forward-looking statements"). In sommige gevallen heeft Shyft uitspraken met betrekking tot de toekomst aangeduid met woorden of uitdrukkingen als "zal waarschijnlijk resulteren", "heeft er vertrouwen in dat", "verwachting", "verwacht", "zou moeten", "zou kunnen", "kan", "zal blijven", "gelooft", "overtuiging", "anticipeert", "voorspelt", "voorziet", "schat", "projecteert", "potentieel", "is van plan" of soortgelijke uitdrukkingen die aangeven dat het om een "uitspraken met betrekking tot de toekomst" gaat, inclusief de ontkennende vorm van deze woorden en uitdrukkingen. Dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op de huidige inzichten en aannames van het management met betrekking tot gebeurtenissen en zakelijke omstandigheden in de toekomst, en de vooruitzichten voor Shyft op basis van de op dit moment beschikbare informatie. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst kunnen verwachtingen bevatten met betrekking tot de toekomstige financiële prestaties van Shyft, de verwachte groeistrategieën van Shyft en verwachte trends in de activiteiten van Shyft. Deze uitspraken zijn slechts gebaseerd op de huidige verwachtingen en projecties van het management met betrekking tot gebeurtenissen in de toekomst. Aan deze uitspraken zijn bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren verbonden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of uitvoering die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst en kunnen en uitspraken omvatten over de verwachte timing en structuur van de voorgenomen transactie; het vermogen van de partijen om de voorgenomen transactie te voltooien, rekening houdend met de verschillende voorwaarden voor afsluiting; de verwachte voordelen van de voorgenomen transactie, zoals verbeterde activiteiten, hogere inkomsten en kasstroom, synergieën, groeipotentieel, marktprofiel, zakelijke plannen, uitbreiding van het portfolio en financiële kracht; het concurrentievermogen en de concurrentiepositie van de gecombineerde onderneming na voltooiing van de voorgenomen transactie; en verwachte groeistrategieën en verwachte trends in de activiteiten van Shyft, Aebi Schmidt en van de gecombineerde onderneming na voltooiing van de voorgenomen transactie.

Bijkomende factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of de verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of de verwezenlijkingen die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door de toekomstgerichte verklaringen, zijn onder andere het niet tijdig of anderszins voldoen aan of het niet afzien van één of meer voorwaarden voor de afsluiting van de voorgenomen transactie; het verbod op of de vertraging van de voltooiing van de voorgenomen transactie door een overheidsinstantie; het risico dat de voorgenomen transactie niet wordt voltooid binnen het verwachte tijdsbestek; onverwachte kosten, lasten of uitgaven als gevolg van de voorgenomen transactie; onzekerheid over de verwachte financiële prestaties van de gecombineerde onderneming na voltooiing van de voorgenomen transactie; het niet realiseren van de verwachte voordelen van de voorgenomen transactie, inclusief als gevolg van vertraging in de voltooiing van de voorgenomen transactie of integratie; het vermogen van de gecombineerde onderneming om haar bedrijfsstrategie te implementeren; moeilijkheden en vertragingen bij het realiseren van inkomsten- en kostensynergieën van de gecombineerde onderneming; het onvermogen om belangrijk personeel te behouden en aan te nemen; negatieve veranderingen in de relaties met belangrijke klanten en leveranciers die een nadelige invloed hebben op inkomsten en winst; verstoringen van bestaande bedrijfsactiviteiten; het zich voordoen van een gebeurtenis die aanleiding kan geven tot beëindiging van de voorgenomen transactie; mogelijke rechtszaken in verband met de voorgenomen transactie of andere schikkingen of onderzoeken die van invloed kunnen zijn op de timing of uitvoering van de voorgenomen transactie of kunnen resulteren in aanzienlijke kosten voor verdediging, schadeloosstelling en aansprakelijkheid; risico's in verband met het eigendom van gewone aandelen Aebi Schmidt; onzekerheid over de langetermijnwaarde van de gewone aandelen van de gecombineerde onderneming; en het besteden van tijd van het management van Shyft en Aebi Schmidt aan transactiegerelateerde zaken. Deze risico's, evenals andere risico's die samenhangen met de activiteiten van Shyft en Aebi Schmidt, worden uitgebreider besproken in de gecombineerde proxy statement/prospectus. Hoewel het management van mening is dat de verwachtingen in de uitspraken met betrekking tot de toekomst redelijk zijn, kan Shyft geen garanties geven met betrekking tot toekomstige resultaten, activiteitenniveaus of prestaties. Bovendien aanvaardt noch het management, noch Shyft, noch enig ander persoon verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van enige van deze uitspraken met betrekking tot de toekomst. Shyft waarschuwt lezers niet overmatig te vertrouwen op dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst, die uitsluitend zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar was op de datum waarop ze zijn gedaan. Shyft is niet verplicht en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om deze uitspraken met betrekking tot de toekomst na de datum van dit persbericht publiekelijk te herzien of bij te werken om eerder gedane uitspraken in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke resultaten of herziene verwachtingen, of de gevolgen van verwachte of onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen.

Aanvullende informatie over deze en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de verwachtingen en vooruitzichten van Shyft en Aebi Schmidt is te vinden in de documenten die periodiek door Shyft worden ingediend bij de SEC, waaronder het jaarverslag van Shyft op Formulier 10-K voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 en eventuele daaropvolgende kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en actuele verslagen op Formulier 8-K. De documenten die door Shyft bij de SEC zijn ingediend, zijn openbaar toegankelijk op de website van de SEC op www.sec.gov.

Geen aanbod of verzoek

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld en mag niet worden geïnterpreteerd als een aanbod om effecten te kopen of te verkopen, of als een verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of te verkopen, of als een verzoek tot het uitbrengen van een stem of het verlenen van goedkeuring. Er zal ook geen aanbod, verzoek of verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek of een dergelijke verkoop voordat registratie of kwalificatie heeft plaatsgevonden onwettig zou zijn op grond van de effectenwetgeving van het betreffende rechtsgebied. Het aanbieden van effecten zonder registratie is niet toegestaan in de Verenigde Staten op grond van de U.S. Securities Act uit 1933, inclusief amendementen (de "Securities Act"), of krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen aan dergelijke registratievereisten.

Deelnemers aan het werven van volmachten

Shyft, Aebi Schmidt en bepaalde directieleden, leidinggevende functionarissen en andere leden van het management en werknemers van beide bedrijven kunnen worden beschouwd als deelnemers aan het werven van volmachten in verband met de voorgenomen transactie. Informatie over de personen die op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission ("SEC") beschouwd kunnen worden als deelnemers aan het werven van volmachten in verband met de voorgenomen transactie, met inbegrip van een beschrijving van hun directe of indirecte belangen bij de transactie, door het bezit van effecten of anderszins, zal worden verstrekt in de gecombineerde volmachtverklaring/prospectus en andere relevante materialen op het moment dat deze bij de SEC wordt ingediend. Informatie over de directieleden en leidinggevende functionarissen van Shyft is opgenomen in de secties getiteld "Election of Directors" en "Ownership of Securities" in de volmachtverklaring van Shyft voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024, ingediend bij de SEC op 3 april 2024 (en beschikbaar op https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000114036124017592/ny20010675x1_def14a.htm) en in de sectie getiteld "Directors, Executive Officers and Corporate Governance" in het jaarverslag van Shyft op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2023, ingediend bij de SEC op 22 februari 2024 (en beschikbaar op https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000143774924005136/shyf20231231c_10k.htm), en in sommige van de actuele rapporten die zijn ingediend op formulier 8-K. Deze documenten zijn kosteloos te verkrijgen bij de hieronder vermelde bronnen.

Aanvullende informatie en waar deze te vinden is

Aebi Schmidt zal bij de SEC een registratieverklaring op Formulier S-4 indienen in verband met de voorgenomen transactie. Formulier S-4 bevat een gecombineerde volmachtverklaring/prospectus van Shyft en Aebi Schmidt. Aebi Schmidt en Shyft stellen de gecombineerde volmachtverklaring/prospectus op en dienen deze in bij de SEC. Shyft stuurt de gecombineerde volmachtverklaring/prospectus per post toe aan haar aandeelhouders en dient andere documenten met betrekking tot de voorgenomen transactie in bij de SEC. Deze mededeling dient niet als vervanging van een registratieverklaring, volmachtverklaring/prospectus of andere documenten die mogelijk worden ingediend bij de SEC in verband met de voorgenomen transactie. BELEGGERS DIENEN DE GECOMBINEERDE PROXYVERKLARING/PROSPECTUS, WANNEER DEZE BESCHIKBAAR IS, EN DE ANDERE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND OF ZULLEN WORDEN INGEDIEND, ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL TE LEZEN, EVENALS EVENTUELE AMENDEMENTEN OF AANVULLINGEN OP DE GECOMBINEERDE VOLMACHTVERKLARING/PROSPECTUS EN DE ANDERE DOCUMENTEN, ALVORENS EEN BESLISSING TE NEMEN MET BETREKKING TOT DE VOORGENOMEN TRANSACTIE, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN. Formulier S-4, de gecombineerde volmachtverklaring/prospectus en alle andere documenten die in verband met de transactie bij de SEC worden ingediend, zullen na indiening kosteloos beschikbaar zijn op de website van de SEC op www.sec.gov. Kopieën van documenten die door Shyft bij de SEC worden ingediend, worden kosteloos beschikbaar gesteld op de website Investor Relations van Shyft: https://theshyftgroup.com/investor-relations/.

