The Shyft Group fusionne avec Aebi Schmidt Group pour créer un leader des véhicules spécialisés

Une fusion d'envergure sur un marché nord-américain attractif bénéficiant d'une forte présence en Europe

Des portefeuilles très complémentaires créent des opportunités pour mieux servir les clients et stimuler la croissance concurrentielle

On s'attend à ce que le chiffre d'affaires Pro Forma 1 de ~1,95 milliard de dollars 2 et l'EBITDA ajusté 3 de ~200 millions de dollars et plus, synergies comprises, soient générés en 2024E

Création d'une valeur actionnariale significative avec 25 à 30 millions de dollars de synergies attendues 4 d'ici la deuxième année, augmentation du bénéfice par action la première année et ROIC supérieur au coût du capital la troisième année après la fermeture

Barend Fruithof, actuel PDG d'Aebi Schmidt, nommé président et PDG désigné ; James Sharman , actuel Président du Conseil d'administration de Shyft, nommé président désigné

L'entreprise combinée sera cotée au NASDAQ

NOVI, Mich. et FRAUENFELD (CH), Suisse, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Shyft (NASDAQ : SHYF) (« Shyft ») et Aebi Schmidt Group (« Aebi Schmidt ») ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif en vue d'une fusion entièrement en actions qui donnera naissance à une société leader dans le domaine des véhicules spécialisés, positionnée pour une croissance démesurée. Selon les termes de l'accord, chaque action ordinaire en circulation de Shyft sera échangée contre 1,04 action ordinaire de la société issue de la fusion. À la clôture de la transaction, les actionnaires de Shyft détiendront 48 % de la nouvelle société, et ceux d'Aebi Schmidt 52 %. La transaction, qui est structurée de manière à être exempte d'impôts pour les actionnaires de Shyft, a été approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil d'administration présents de chaque société.

La fusion combinera les produits et services d'Aebi Schmidt pour les véhicules spécialisés, y compris l'équipement des camions commerciaux, la neige et la glace, le balayage des rues et le marquage des chaussées, la neige et la glace dans les aéroports, et les solutions agricoles, avec la fabrication, l'assemblage et l'équipement de Shyft pour les marchés des véhicules spécialisés commerciaux, de détail et de service, afin de créer une gamme complète d'offres pour les clients des deux sociétés. L'entreprise issue de la fusion bénéficiera d'une plateforme étendue sur le marché attractif d'Amérique du Nord, en plus d'une forte présence en Europe, et d'un meilleur profil financier pour soutenir une croissance rentable et apporter une valeur ajoutée aux actionnaires.

« La fusion avec Aebi Schmidt est une étape importante dans la stratégie de Shyft, car elle nous permet d'exploiter les forces des deux entreprises, à savoir leurs marques leaders, leurs produits innovants, leurs relations clients étendues et l'excellence de leur production », a déclaré John Dunn, président-directeur général de Shyft. « Cette transaction crée une entreprise plus résistante avec des opportunités de croissance significatives dans le domaine des camions commerciaux et des solutions liées à l'infrastructure. Je suis convaincu que les membres talentueux de l'équipe de Shyft s'épanouiront au sein de la nouvelle plateforme combinée et que cette transaction est le meilleur moyen de dégager de la valeur pour nos actionnaires. »

Barend Fruithof, PDG d'Aebi Schmidt, a déclaré : « En réunissant les capacités et l'expertise des deux entreprises, nous créons un leader véritablement différencié dans l'industrie des véhicules spécialisés, soutenu par l'attention que nous portons, ensemble, à l'innovation centrée sur le client et à l'excellence opérationnelle. Aebi Schmidt a fait ses preuves en matière de performances financières solides ainsi que d'exécution réussie de fusions et d'acquisitions permettant une croissance significative du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté. Je suis fermement convaincu que cette combinaison stratégique offre une opportunité unique et très convaincante de créer une valeur actionnariale considérable. »

La fusion crée de la valeur à long terme pour les actionnaires grâce à des avantages stratégiques et financiers indéniables

Leader mondial à grande échelle sur les marchés nord-américain et européen : l'opération donne naissance à un producteur de véhicules spécialisés de premier plan, doté d'une plate-forme à grande échelle sur le marché attractif d'Amérique du Nord, qui représente environ 75 % du chiffre d'affaires de l'entreprise issue de la fusion, complété par la présence d'Aebi Schmidt en Europe . L'entreprise combinée sera en mesure de tirer parti d'opportunités de croissance significatives sur des marchés finaux attractifs, notamment le marché à forte marge des camions commerciaux en Amérique du Nord.

: l'opération donne naissance à un producteur de véhicules spécialisés de premier plan, doté d'une plate-forme à grande échelle sur le marché attractif d'Amérique du Nord, qui représente environ 75 % du chiffre d'affaires de l'entreprise issue de la fusion, complété par la présence d'Aebi Schmidt en . L'entreprise combinée sera en mesure de tirer parti d'opportunités de croissance significatives sur des marchés finaux attractifs, notamment le marché à forte marge des camions commerciaux en Amérique du Nord. Un portefeuille élargi mieux positionné pour générer de la valeur pour le client et une croissance surdimensionnée : la fusion réunit deux gammes de produits très complémentaires, offrant aux clients un portefeuille diversifié de marques de premier plan et de produits et services haut de gamme. Le regroupement permettra de mieux servir les clients et d'accroître la valeur ajoutée grâce à une empreinte de production élargie, à des capacités de distribution des ventes, à des solutions innovantes et à la fabrication en interne de composants clés pour les véhicules. Ces capacités combinées donneront naissance à une entreprise hautement compétitive, mieux positionnée pour assurer une croissance exceptionnelle.

: la fusion réunit deux gammes de produits très complémentaires, offrant aux clients un portefeuille diversifié de marques de premier plan et de produits et services haut de gamme. Le regroupement permettra de mieux servir les clients et d'accroître la valeur ajoutée grâce à une empreinte de production élargie, à des capacités de distribution des ventes, à des solutions innovantes et à la fabrication en interne de composants clés pour les véhicules. Ces capacités combinées donneront naissance à une entreprise hautement compétitive, mieux positionnée pour assurer une croissance exceptionnelle. Débloque des synergies réalisables : ensemble, Shyft et Aebi Schmidt s'attendent à générer 20 à 25 millions de dollars de synergies de coûts annuelles grâce à l'optimisation des coûts et à des gains d'efficacité opérationnelle sur une plateforme de distribution plus forte, et environ 5 millions de dollars d'opportunités supplémentaires d'EBITDA ajusté grâce à des synergies de revenus à court terme provenant de la vente croisée et de l'expansion géographique. Ces synergies devraient être réalisées dès la deuxième année suivant la clôture de la transaction, ce qui se traduira par des marges d'EBITDA à deux chiffres pour l'organisation combinée.

: ensemble, Shyft et Aebi Schmidt s'attendent à générer 20 à 25 millions de dollars de synergies de coûts annuelles grâce à l'optimisation des coûts et à des gains d'efficacité opérationnelle sur une plateforme de distribution plus forte, et environ 5 millions de dollars d'opportunités supplémentaires d'EBITDA ajusté grâce à des synergies de revenus à court terme provenant de la vente croisée et de l'expansion géographique. Ces synergies devraient être réalisées dès la deuxième année suivant la clôture de la transaction, ce qui se traduira par des marges d'EBITDA à deux chiffres pour l'organisation combinée. Renforce le profil financier : l'organisation combinée devrait générer une croissance rentable à long terme, des marges plus importantes et un meilleur flux de trésorerie disponible, favorisant ainsi la création de valeur durable et l'accès à des capitaux à moindre coût. L'entreprise combinée aura un chiffre d'affaires pro forma 5 2024 estimé à 1,95 milliard de dollars 6 et un EBITDA ajusté 7 de plus de 200 millions de dollars, synergies comprises. La dette nette pro forma sera d'environ 485 millions de dollars au 30 septembre 2024.

l'organisation combinée devrait générer une croissance rentable à long terme, des marges plus importantes et un meilleur flux de trésorerie disponible, favorisant ainsi la création de valeur durable et l'accès à des capitaux à moindre coût. L'entreprise combinée aura un chiffre d'affaires pro forma 2024 estimé à 1,95 milliard de dollars et un EBITDA ajusté de plus de 200 millions de dollars, synergies comprises. La dette nette pro forma sera d'environ 485 millions de dollars au 30 septembre 2024. Apporte une valeur significative aux actionnaires : l'opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action et générer un retour sur capitaux investis (ROIC) supérieur au coût moyen pondéré du capital (CMPC) dès la première et la troisième année suivant la clôture de l'opération, respectivement, créant ainsi une opportunité très attrayante pour les actionnaires de l'entreprise combinée. L'entreprise combinée sera en mesure de générer des bénéfices supplémentaires à long terme grâce à l'accélération de sa stratégie de croissance axée sur les investissements organiques, les opportunités de portefeuille et les futures possibilités de fusion et d'acquisition.

l'opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action et générer un retour sur capitaux investis (ROIC) supérieur au coût moyen pondéré du capital (CMPC) dès la première et la troisième année suivant la clôture de l'opération, respectivement, créant ainsi une opportunité très attrayante pour les actionnaires de l'entreprise combinée. L'entreprise combinée sera en mesure de générer des bénéfices supplémentaires à long terme grâce à l'accélération de sa stratégie de croissance axée sur les investissements organiques, les opportunités de portefeuille et les futures possibilités de fusion et d'acquisition. Une équipe de gestion de premier ordre avec des antécédents démontrés : Barend Fruithof, PDG d'Aebi Schmidt, occupera le poste de PDG de la nouvelle société et sera basé aux États-Unis. James Sharman , président de Shyft, sera le Président du Conseil d'administration. John Dunn , PDG de Shyft, restera dans l'entreprise après la clôture de la transaction afin d'assurer une intégration transparente. Les nouveaux dirigeants s'appuieront sur les équipes très expérimentées des deux entreprises.

Informations sur la gouvernance

Le Conseil d'administration sera composé de 11 administrateurs, dont cinq nommés par Shyft et six nommés par Aebi Schmidt. Sept de ces administrateurs seront indépendants.

L'actionnaire majoritaire d'Aebi Schmidt, Peter Spuhler, un investisseur suisse à l'esprit d'entreprise qui possède une solide expérience des investissements réussis dans des entreprises industrielles de premier plan, détiendra environ 35 % de la société issue de la fusion à l'issue de la transaction.

Informations sur l'inscription

Une fois l'opération achevée, la société issue de la fusion sera cotée au NASDAQ. L'entreprise sera une société anonyme domiciliée en Suisse, dont le siège sera en Suisse et qui aura une forte présence et une empreinte significative aux États-Unis.

Financement de l'opération, calendrier et approbations

La transaction devrait être finalisée d'ici mi-2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires habituelles et l'approbation des actionnaires de Shyft. Shyft et Aebi Schmidt ont obtenu un financement entièrement engagé de l'entreprise combinée à la clôture de la transaction.

Conseillers

La Deutsche Bank est le conseiller financier exclusif de Shyft et a fourni une attestation d'équité au Conseil d'administration de Shyft. Davis Polk & Wardwell LLP agit en tant que conseiller juridique, et Lenz & Staehelin en tant que conseiller local suisse. Alantra agit en tant que conseiller financier exclusif d'Aebi Schmidt et Wuersch & Gering et Baer & Karrer agissent en tant que conseillers juridiques. UBS et la Banque cantonale de Zurich assurent le financement de la transaction.

À propos The Shyft Group

The Shyft Group est le leader nord-américain de la fabrication, du montage et de l'aménagement des véhicules spécialisés pour les marchés de véhicules spécialisés commerciaux, de vente au détail et de service. L'entreprise a 50 ans d'expérience au service de ses clients, qui comprennent des entreprises de livraison du premier au dernier kilomètre, des entités gouvernementales fédérales, nationales et locales, des entreprises artisanales et des segments de services publics et d'infrastructures. The Shyft Group est organisé en deux unités d'affaires principales : Shyft Fleet Vehicles and Services™ et Shyft Specialty Vehicles™. Aujourd'hui, sa famille de marques comprend Utilimaster®, Blue Arc™ EV Solutions, Royal® Truck Body, DuraMag® et Magnum®, Strobes-R-Us, Spartan® RV Chassis, Red Diamond™ Aftermarket Solutions, Builtmore Contract Manufacturing™, et Independent Truck Upfitters. Le groupe Shyft et les marques qu'il commercialise sont réputés dans leurs secteurs respectifs pour leur qualité, leur durabilité et leur capacité d'innovation. La société emploie environ 3 000 salariés et sous-traitants répartis sur 19 sites et exploite des installations en Arizona, en Californie, en Floride, dans l'Indiana, dans l'Iowa, dans le Maine, dans le Michigan, dans le Missouri, en Pennsylvanie, dans le Tennessee, au Texas et à Saltillo, au Mexique. L'entreprise a déclaré des ventes de 872 millions de dollars en 2023. Pour en savoir plus, consultez le site TheShyftGroup.com.

À propos de l'Aebi Schmidt Group

Aebi Schmidt Group est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intelligentes pour des surfaces de transport propres et sûres et pour la gestion de terrains difficiles. La gamme unique de produits du groupe comprend ses propres véhicules et des accessoires innovants pour l'équipement de véhicules personnalisés. Les produits, combinés à une assistance et à un service personnalisés, offrent la solution parfaite pour répondre à presque tous les défis. Le groupe, actif à l'échelle mondiale, a son siège en Suisse et a réalisé un chiffre d'affaires net de 935 millions d'euros en 2023. Il emploie environ 30 000 personnes dans 16 organisations de vente et plus d'une douzaine de sites de production dans le monde entier. Grâce à des partenariats établis avec des revendeurs, l'entreprise est représentée dans 90 autres pays. Son portefeuille comprend les marques de produits Aebi, Schmidt, Nido, Arctic, Monroe, Towmaster, Swenson, Meyer, MB et ELP - toutes des marques bien établies sur leurs marchés respectifs, certaines depuis plus de 100 ans. Pour en savoir plus, consultez le site www.aebi-schmidt.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, Shyft a identifié les déclarations prospectives par des mots ou expressions tels que « résultera probablement », « est confiant que », « s'attend à », « attend », « devrait », « pourrait », « peut », « continuera à », « croit », « anticipe », « prédit », « prévoit », « estime », « projette », « potentiel », « a l'intention » ou des expressions similaires identifiant les « déclarations prospectives », y compris la forme négative de ces mots et expressions. Ces déclarations prospectives sont basées sur les opinions et les hypothèses actuelles de la direction concernant les événements futurs, les conditions commerciales futures et les perspectives de Shyft sur la base des informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections sur les performances financières futures de Shyft, les stratégies de croissance anticipées de Shyft et les tendances anticipées dans l'activité de Shyft. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur les attentes et les projections actuelles de la direction concernant des événements futurs. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient matériellement différents des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective et peuvent inclure des déclarations concernant le calendrier et la structure prévus de la transaction proposée, la capacité des parties à réaliser la transaction proposée en tenant compte des diverses conditions de clôture ; les avantages attendus de la transaction proposée, tels que l'amélioration des opérations, l'augmentation des revenus et des flux de trésorerie, les synergies, le potentiel de croissance, le profil du marché, les plans d'affaires, l'élargissement du portefeuille et la solidité financière ; la capacité concurrentielle et la position de la société combinée après la réalisation de la transaction proposée ; et les stratégies de croissance anticipées et les tendances anticipées dans les activités de Shyft, d'Aebi Schmidt et, après la réalisation de la transaction proposée, dans celles de la société combinée.

Parmi les autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels et les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, on peut citer, entre autres, la non-satisfaction ou la non-renonciation, en temps voulu ou autrement, à une ou plusieurs conditions de clôture de la transaction proposée ; l'interdiction ou le retard de la réalisation de la transaction proposée par une entité gouvernementale ; le risque que la transaction proposée ne soit pas réalisée dans les délais prévus ; les coûts, charges ou dépenses inattendus résultant de la transaction proposée ; l'incertitude quant aux performances financières attendues de la société combinée après la réalisation de la transaction proposée ; l'impossibilité de réaliser les avantages attendus de la transaction proposée, y compris en raison d'un retard dans la réalisation de la transaction proposée ou de l'intégration ; la capacité de l'entreprise combinée à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; les difficultés et les retards dans la réalisation des synergies de revenus et de coûts de l'entreprise combinée ; l'incapacité à retenir et à engager du personnel clé ; les changements négatifs dans les relations avec les principaux clients et fournisseurs qui affectent négativement les revenus et les bénéfices ; les perturbations des opérations commerciales existantes ; la survenance de tout événement qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'opération proposée ; les litiges potentiels liés à la transaction proposée ou d'autres règlements ou enquêtes qui pourraient affecter le calendrier ou la réalisation de la transaction envisagée ou entraîner des coûts importants de défense, d'indemnisation et de responsabilité ; les risques liés à la propriété des actions ordinaires d'Aebi Schmidt ; l'incertitude quant à la valeur à long terme des actions ordinaires de l'entreprise combinée ; et le détournement du temps de la direction de Shyft et d'Aebi Schmidt sur des questions liées à la transaction. Ces risques, ainsi que d'autres risques liés aux activités de Shyft et d'Aebi Schmidt, seront examinés plus en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations combinée/le prospectus. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, Shyft ne peut garantir les résultats futurs, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations. En outre, ni la direction, ni Shyft, ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces déclarations prospectives. Shyft souhaite avertir les lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables. Shyft n'a aucune obligation et décline spécifiquement toute obligation de réviser ou de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives après la date de ce communiqué de presse afin de conformer ses déclarations antérieures aux résultats réels, aux attentes révisées ou pour refléter la survenance d'événements anticipés ou imprévus.

Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres facteurs susceptibles d'avoir un impact sur les attentes et les projections de Shyft et d'Aebi Schmidt peuvent être trouvées dans les dépôts périodiques de Shyft auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de Shyft sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et tous les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q et les rapports courants sur le formulaire 8-K. Les documents déposés par Shyft auprès de la SEC sont accessibles au public sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov.

Aucune offre ou sollicitation

Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres, ni la sollicitation d'un vote ou d'une approbation, et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (« loi sur les valeurs mobilières »), ou en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise à ces exigences d'enregistrement.

Participants à la sollicitation

Shyft, Aebi Schmidt et certains de leurs administrateurs et dirigeants respectifs, ainsi que d'autres membres de leur direction et de leur personnel, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de l'opération proposée. Les informations concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), être considérées comme des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la transaction proposée, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects dans la transaction, par la détention de titres ou autrement, seront présentées dans la déclaration combinée de procuration/prospectus et dans d'autres documents pertinents lorsqu'ils seront déposés auprès de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de Shyft sont contenues dans les sections intitulées « Election of Directors » et « Ownership of Securities » incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations de Shyft pour l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024, qui a été déposée auprès de la SEC le 3 avril 2024 (et qui est disponible à l'adresse suivante : https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000114036124017592/ny20010675x1_def14a. htm.htm) et dans la section intitulée « Directors, Executive Officers and Corporate Governance » incluse dans le rapport annuel de Shyft sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui a été déposé auprès de la SEC le 22 février 2024 (et qui est disponible à l'adresse https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000143774924005136/shyf20231231c_10k.htm), et dans certains de ses rapports courants déposés sur le formulaire 8-K. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessous.

Informations complémentaires et où les trouver

Aebi Schmidt déposera une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. Le formulaire S-4 contiendra une déclaration de procuration/prospectus combinée de Shyft et d'Aebi Schmidt. Aebi Schmidt et Shyft prépareront et déposeront la déclaration de procuration combinée/le prospectus auprès de la SEC et Shyft enverra la déclaration de procuration combinée/le prospectus à ses actionnaires et déposera d'autres documents concernant l'opération proposée auprès de la SEC. Cette communication ne se substitue pas à une déclaration d'enregistrement, à une déclaration de procuration/un prospectus ou à d'autres documents qui pourraient être déposés auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. LES INVESTISSEURS DOIVENT LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS/PROSPECTUS COMBINÉE, LORSQU'ELLE SERA DISPONIBLE, ET LES AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS OU À DÉPOSER AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS/PROSPECTUS COMBINÉE ET À CES DOCUMENTS, AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Le formulaire S-4, la déclaration de procuration/prospectus combinée et tous les autres documents déposés auprès de la SEC dans le cadre de la transaction seront disponibles gratuitement, une fois déposés, sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. Des copies des documents déposés par Shyft auprès de la SEC seront disponibles gratuitement sur le site Internet de Shyft consacré aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://theshyftgroup.com/investor-relations/.

1 Les données financières d'Aebi Schmidt sont présentées sur la base des normes Swiss GAAP FER ; les données financières sont converties en USD sur la base d'un taux de change EUR / USD de 1,05 (au 13/12/2024)

2 Les chiffres de Shyft pour 2024 sont basés sur les prévisions de la direction au 24 octobre 2024 et sur un ajustement pro forma du chiffre d'affaires de 37 millions de dollars pour montrer l'impact en année pleine de l'acquisition d'ITU en supposant que l'acquisition ait été finalisée le 1er janvier 2024 ; les chiffres d'Aebi Schmidt pour 2024 comprennent un ajustement pro forma pour montrer l'impact en année pleine de l'acquisition de Ladog en supposant que l'acquisition ait été finalisée le 1er janvier 2024

3 L'EBITDA ajusté de Shyft exclut environ 22,5 millions de dollars de dépenses liées à l'investissement dans Blue Arc et un ajustement pro forma de l'EBITDA ajusté. 5 millions de dollars de dépenses liées à l'investissement dans Blue Arc et un ajustement pro forma d'environ 6,3 millions de dollars pour inclure l'impact en année pleine de l'acquisition d'ITU en supposant que l'acquisition ait été finalisée le 01/01/2024

4 Les synergies totales comprennent des synergies de coûts de 20 à 25 millions de dollars et une opportunité supplémentaire d'EBITDA de 5 millions de dollars provenant de synergies de revenus à court terme

5 Les données financières d'Aebi Schmidt sont présentées sur une base Swiss GAAP FER ; les données financières sont converties en USD en utilisant un taux de change EUR/USD de 1,05 (au 13/12/2024)

6 Les chiffres de Shyft pour 2024 sont basés sur les prévisions de la direction au 24 octobre 2024 et sur un ajustement pro forma du chiffre d'affaires de 37 millions de dollars pour montrer l'impact en année pleine de l'acquisition d'ITU en supposant que l'acquisition ait été finalisée le 1er janvier 2024 ; les chiffres d'Aebi Schmidt pour 2024 comprennent un ajustement pro forma pour montrer l'impact en année pleine de l'acquisition de Ladog en supposant que l'acquisition ait été finalisée le 1er janvier 2024

7 L'EBITDA ajusté de Shyft exclut environ 22,5 millions de dollars de dépenses liées à l'investissement dans Blue Arc et un ajustement pro forma d'environ 6,3 millions de dollars pour inclure l'impact en année pleine de l'acquisition d'ITU en supposant que l'acquisition ait été finalisée le 01/01/2024

