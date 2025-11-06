Fusion Fuel Cycles Inc. annonce une étape majeure dans la construction de UNITY-2 et la croissance de l'entreprise

CHALK RIVER, Ontario, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Fusion Fuel Cycles (FFC), une société canadienne dont le siège social se trouve à Chalk River, dans l'Ontario, a le plaisir d'annoncer plusieurs évolutions cruciales marquant une nouvelle phase de sa croissance.

Début de la construction de UNITY-2

FFC Inc.

La société FFC a officiellement lancé la phase de construction de UNITY-2, son projet phare sur le site des laboratoires nucléaires de Chalk River. Les équipes de construction se sont mobilisées pour commencer à démonter les anciens équipements, afin de libérer l'espace nécessaire à la modernisation des installations et à la mise en place des systèmes de traitement de UNITY-2. UNITY-2 constitue le système de cycle du combustible de fusion le plus avancé du monde. Il est conçu pour réduire les risques liés aux technologies clés, servir de plateforme de recherche et de développement, former la prochaine génération de professionnels de la fusion et fournir des conditions prototypiques de fusion essentielles à la quasi-totalité des concepts d'énergie de fusion en cours de développement dans le monde entier.

Le projet UNITY-2 devrait être mis en service en 2026.

Croissance de l'entreprise et partenariats mondiaux

Depuis ses débuts autour d'une petite équipe de pionniers, FFC a évolué pour devenir une entreprise dynamique au service de clients publics et privés de confiance dans le monde entier. L'entreprise développe ses partenariats stratégiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada pour renforcer son rôle de leader dans la chaîne d'approvisionnement émergente de la fusion.

Expansion de la présence canadienne

À mesure que FFC accroît ses activités, elle continue à approfondir son engagement dans la chaîne d'approvisionnement canadienne, en visant un taux d'approvisionnement local de plus de 60 % pour les principaux composants de UNITY-2. L'entreprise consolide également ses relations avec le gouvernement, le secteur privé et les partenaires nationaux. Confirmant cette croissance, FFC s'est agrandie et a ouvert de nouveaux bureaux à Ottawa.

Leadership et croissance de l'équipe

FFC poursuit sa recherche d'une main-d'œuvre de tout premier plan, en élargissant régulièrement son équipe et en intégrant de nouveaux talents dans un réseau mondial d'experts et de collaborateurs. Sur cette lancée, FFC se réjouit d'annoncer la nomination de Matt Cloutier au poste de directeur de l'exploitation.

M. Cloutier rejoint les codirecteurs généraux Ian Castillo et Yuhei Nozoe, ainsi que Sam Suppiah et Christian Day, pour mener la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

L'équipe interne de FFC compte aujourd'hui au total plus de 20 professionnels, soutenus par un réseau élargi de plus de 80 personnes hautement qualifiées issues de ses sociétés mères, les Laboratoires Nucléaires Canadiens et Kyoto Fusioneering.

Collaboration public-privé et perspectives d'avenir

FFC illustre la force de l'écosystème d'innovation public-privé du Canada. L'entreprise a bénéficié d'un soutien important du gouvernement canadien, par l'intermédiaire d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), et continue d'enrichir ses alliances internationales avec les gouvernements, l'industrie et le monde universitaire.

Au fur et à mesure que FFC progresse dans sa mission, l'entreprise reste attachée à partager les nouvelles de son parcours passionnant vers la révolution mondiale qu'est l'énergie de fusion.

À propos de FFC

Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC) est une entreprise commune entre deux des principaux fournisseurs mondiaux de services de fusion : les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) et Kyoto Fusioneering (KF). Fondée en 2024, FFC associe plus de 70 ans d'expérience en recherche et gestion relatives au tritium à l'approche souple et axée sur les clients qui caractérise une jeune entreprise.

Chez Fusion Fuel Cycles Inc, nous apportons des solutions de bout en bout pour proposer des systèmes de cycle du combustible performants. De la conception à l'exploitation complète, nos systèmes sont construits pour augmenter l'efficacité du combustible, réduire les stocks de tritium et optimiser le transfert de chaleur en vue de la conversion d'énergie, permettant ainsi de mettre en place des solutions d'énergie de fusion sûres, hautement performantes et rentables.

Pour obtenir plus d'informations sur les activités de FFC, veuillez consulter le site www.ffc.inc.

Contact FFC : Denys Elliot, responsable du développement commercial, 1-613-639-2201, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2813730/Fusion_Fuel_Cycles_Inc__Fusion_Fuel_Cycles_Inc__Announces_UNITY_.jpg