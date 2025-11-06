Fusion Fuel Cycles Inc. anuncia un hito en la construcción de UNITY-2 y crecimiento corporativo

CHALK RIVER, ON, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Fusion Fuel Cycles (FFC), una empresa canadiense con sede en Chalk River, Ontario, se complace en anunciar varios avances importantes que marcan la siguiente fase de su crecimiento.

Comienza la construcción de UNITY-2

FFC Inc.

FFC ha entrado oficialmente en la fase de construcción de UNITY-2, su proyecto insignia en los Laboratorios Chalk River. Los equipos de construcción se han movilizado para comenzar el desmantelamiento de los equipos antiguos, despejando el espacio para las mejoras de las instalaciones y la instalación de los sistemas de proceso de UNITY-2. UNITY-2 representa el sistema de ciclo de combustible de fusión más avanzado del mundo, diseñado para minimizar los riesgos de tecnologías clave, servir como plataforma de investigación y desarrollo, capacitar a la próxima generación de profesionales de la fusión y proporcionar condiciones prototípicas similares a las de la fusión, esenciales para casi todos los conceptos de energía de fusión en desarrollo a nivel mundial.

UNITY-2 mantiene su cronograma previsto para iniciar su puesta en marcha en 2026.

Crecimiento corporativo y alianzas globales

Desde sus inicios como un pequeño equipo de pioneros, FFC ha evolucionado hasta convertirse en una empresa dinámica que presta servicios a clientes públicos y privados de confianza en todo el mundo. La empresa está ampliando sus alianzas estratégicas en Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Canadá, consolidando su posición de liderazgo en la emergente cadena de suministro de fusión.

Presencia canadiense en expansión

A medida que FFC amplía sus operaciones, continúa profundizando su colaboración con la cadena de suministro canadiense, con el objetivo de que más del 60 % de los componentes principales de UNITY-2 se adquieran localmente. La empresa también está fortaleciendo sus relaciones con el gobierno, el sector privado y socios indígenas. Como reflejo de este crecimiento, FFC ha abierto nuevas oficinas en Ottawa.

Liderazgo y desarrollo del equipo

FFC continúa desarrollando una plantilla de primer nivel, ampliando constantemente su equipo e integrando nuevos talentos en una red global de expertos y colaboradores. Aprovechando este impulso, FFC se complace en anunciar el nombramiento de Matt Cloutier como Director de Operaciones.

Se une a los coconsejeros delegados Ian Castillo y Yuhei Nozoe, junto con Sam Suppiah y Christian Day, para liderar la compañía en su próxima etapa de crecimiento.

En conjunto, el equipo interno de FFC supera ahora los 20 profesionales, respaldado por una amplia red de más de 80 empleados altamente cualificados de sus empresas matrices, Canadian Nuclear Laboratories y Kyoto Fusioneering.

Colaboración público-privada y perspectivas de futuro

FFC ejemplifica la fortaleza del ecosistema de innovación público-privada de Canadá. La compañía se ha beneficiado del sólido apoyo del Gobierno de Canadá, a través de Atomic Energy of Canada Limited (AECL), y continúa ampliando sus alianzas internacionales con el gobierno, la industria y la academia.

A medida que FFC avanza en su misión, mantiene su compromiso de compartir las novedades sobre su apasionante trayectoria para impulsar la revolución global de la energía de fusión.

Acerca de FFC

Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC) es una empresa conjunta entre dos de los proveedores de servicios de fusión líderes a nivel mundial: Canadian Nuclear Laboratories (CNL) y Kyoto Fusioneering (KF). Fundada en 2024, FFC combina más de 70 años de experiencia en investigación y gestión de tritio con la agilidad y el enfoque centrado en el cliente propios de una empresa emergente.

En Fusion Fuel Cycles Inc., ofrecemos soluciones integrales para sistemas de ciclo de combustible de alto rendimiento. Desde el diseño hasta la operación completa, nuestros sistemas están diseñados para optimizar la eficiencia del combustible, reducir el inventario de tritio y maximizar la transferencia de calor para la conversión de energía, lo que permite soluciones de energía de fusión seguras, de alto rendimiento y rentables.

Para obtener más información sobre las actividades de FFC, visite www.ffc.inc .

FFC Contacto: Denys Elliot, Business Development Lead, 1-613-639-2201, [email protected]