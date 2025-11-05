FUTURE - La principale Bitcoin Treasury Company de Suisse lève 28 millions CHF

ZURICH, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- FUTURE (Future Holdings AG), la principale Bitcoin Treasury Company de Suisse, annonce aujourd'hui la clôture réussie de sa levée de fonds stratégique d'un montant de 28 millions CHF. Le tour de table a été mené par les investisseurs principaux Fulgur Ventures, Nakamoto et TOBAM, parmi les noms les plus établis reliant la finance traditionnelle et Bitcoin.

L'entreprise est dirigée par une équipe expérimentée combinant une expertise en Bitcoin, capital-risque, finance structurée et marchés des capitaux. La direction comprend Richard Byworth, Chairman et Managing Partner chez Syz Capital, ainsi que Sebastien Hess, CEO de FUTURE, entrepreneur et investisseur fintech et Bitcoin connu pour son implication chez Rocket Internet et Block Green (soutenu par Peter Thiel et Coinbase). Ils sont rejoints par les co-fondateurs Marc Syz (CEO de Syz Capital), Julian Liniger (CEO de Relai) et Adam Back (inventeur de Hashcash et CEO de Blockstream).

« Cette levée de fonds réunit des investisseurs de premier plan qui partagent notre conviction dans Bitcoin et dans la solidité de l'équipe que nous avons construite chez FUTURE », a déclaré Sebastien Hess, CEO de FUTURE. « Leur engagement reflète la confiance dans notre capacité d'exécution et dans notre vision de bâtir la principale Bitcoin Treasury Company d'Europe, une passerelle institutionnelle de confiance reliant Bitcoin au capital mondial grâce à la discipline financière, à la technologie et à une gouvernance transparente. »

« Notre positionnement stratégique dans l'un des principaux centres financiers d'Europe, avec un taux directeur de 0 % et un rendement de 0,12 % sur les obligations à dix ans, combiné à une équipe de Bitcoiners dotée de solides parcours financiers, crée un potentiel significatif pour une Bitcoin Treasury Company », a déclaré Richard Byworth, Chairman et co-fondateur de FUTURE. « La qualité des investisseurs de ce tour de table et l'intérêt marqué dans un environnement difficile soulignent la demande pour un BTCTC suisse et mettent en évidence la qualité de notre équipe soigneusement sélectionnée. »

Une plateforme institutionnelle axée sur le bilan

Le modèle économique de FUTURE repose sur un solide bilan en Bitcoin, qui constitue la base de toutes les activités de l'entreprise. Le modèle intégré de la société est conçu pour soutenir l'adoption institutionnelle de Bitcoin de bout en bout :

Treasury Operations : accumulation, conservation et gestion de Bitcoin en tant que base principale du bilan.

Research & Analytics : production d'analyses propriétaires, d'intelligence de marché et de tableaux de bord analytiques destinés aux investisseurs institutionnels.

Infrastructure & Platform : développement de solutions sécurisées et conformes d'infrastructure de trésorerie et de portefeuilles pour les opérations Bitcoin institutionnelles.

Advisory : prestation de services de conseil institutionnels et organisation du Future Bitcoin Forum 2026 en Suisse.

« La Suisse a une longue tradition d'innovation financière et de confiance », a déclaré Marc Syz, Vice-Chairman de FUTURE. « Il est temps pour le pays de poursuivre sur cette voie et de prendre le leadership dans Bitcoin en construisant une infrastructure institutionnelle conforme aux normes mondiales les plus élevées. »

