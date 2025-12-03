Future Learning Institute by Agilix Labs präsentiert auf dem NEXTEN Summit in Dakar einen ethischen KI-Rahmen für die Bildung

DAKAR, Senegal, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das Future Learning Institute (FLI) von Agilix, ein weltweit führender Anbieter KI-gestützter und mobiler Offline-Lernsysteme, wird am 3. Dezember 2025 auf dem NEXTEN Summit in Dakar seine Arbeit im Bereich der ethischen KI und der auf Arbeitskräfte ausgerichteten Bildungstransformation vorstellen.

Dr. Mark Luetzelschwab, Direktor für internationale KI-Programme bei Agilix, wird das Institut mit einer Grundsatzrede, einem Expertenpanel und einer Breakout-Session über die Rolle der KI in der Bildung und der Entwicklung nationaler Arbeitskräfte vertreten.

Future Learning Institute: Lernen skalieren, wo Konnektivität fehlt

FLI wird von Agilix Labs betrieben, einem Bildungsunternehmen mit 24 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von mehr als 50 Millionen Online-Kursen in über 200 Ländern. Die Agilix-Technologie wurde für Mobile-First-, offline-fähiges und KI-gestütztes Lernen entwickelt und ermöglicht es Regierungen und Institutionen, Lernende in ländlichen, unterversorgten und wenig vernetzten Umgebungen zu erreichen.

Das Future Learning Institute überträgt diese Fähigkeit auf nationale Strategien und hilft Ländern, hyperlokale Lernökosysteme aufzubauen, Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche zu erweitern und ethische KI in Schulen, Universitäten und Ausbildungszentren einzuführen.

Die Keynote: KI-Ethik für Bildungssysteme in der realen Welt

Die Keynote von Dr. Lützelschwab mit dem Titel „KI-Ethik in der Bildung: das 3A-Modell", stellt einen praktischen Rahmen vor, der von Ministerien und Institutionen genutzt wird, um KI-Systeme anhand von drei Dimensionen zu bewerten:

Aktion – was die KI tut und wie sie die Lernziele unterstützt

– was die KI tut und wie sie die Lernziele unterstützt Autonomie – das erforderliche Maß an menschlicher Aufsicht

– das erforderliche Maß an menschlicher Aufsicht Verantwortung – ob das System zuverlässig, fair und transparent funktioniert

Der Rahmen hilft den Ländern bei der verantwortungsvollen Einführung von KI und stärkt gleichzeitig das Vertrauen und die Transparenz, die für eine landesweite Einführung erforderlich sind.

„KI kann den Zugang zu qualitativ hochwertigem Lernen für Millionen von Menschen erweitern – aber nur, wenn die Länder ihren Einsatz mit Vertrauen, Transparenz und lokaler Relevanz steuern", so Luetzelschwab. „Das Future Learning Institute soll den Ländern helfen, diese Grundlage mit Ansätzen zu schaffen, die sowohl online als auch offline funktionieren."

Warum Agilix in Dakar ist

Die Teilnahme des FLI unterstützt seine Aufgabe, den Nationen zu helfen, die Kluft zwischen Bildung und Beschäftigung zu überbrücken:

Initiativen zur digitalen Transformation auf Ministerialebene unterstützen

Zugang zu KI-gestütztem Training, das online oder offline funktioniert, ausweiten

Lokale Kapazitäten für die Bereitstellung digitaler Lernangebote aufbauen

Mit Regierungen, Universitäten und der Industrie zur Ausbildung junger Menschen für neu entstehende Arbeitsplätze zusammenarbeiten

Die Agilix-Technologie ist in ganz Westafrika im Einsatz, unter anderem in Sierra Leone, wo das FLI dabei hilft, ein nationales Modell für die gemeindebasierte, KI-gestützte Ausbildung von Arbeitskräften einzuführen.

Informationen zu Agilix Labs

Agilix Labs entwickelt KI-gesteuerte Lerntools, die Lehrer und echtes Lernen unterstützen. https://www.agilix.com/FLI

