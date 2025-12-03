Future Learning Institute d'Agilix Labs présentera un cadre d'IA éthique pour l'éducation lors du sommet NEXTEN à Dakar

DAKAR, Sénégal, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Future Learning Institute (FLI) d'Agilix, leader mondial des systèmes d'apprentissage hors ligne activés par l'IA et basés sur les appareils portables, présentera ses travaux sur l'IA éthique et la transformation de l'éducation de la main-d'œuvre, à l'occasion du sommet NEXTEN à Dakar le 3 décembre 2025.

Mark Luetzelschwab, directeur des programmes internationaux d'IA chez Agilix, représentera l'Institut en prononçant un discours liminaire, en faisant d'un panel d'experts et en participant à une séance en petits groupes sur le rôle de l'IA dans l'éducation et le développement de la main-d'œuvre nationale.

Future Learning Institute : développer l'apprentissage là où la connectivité fait défaut

FLI est activé par Agilix Labs, une société de technologie de l'information qui a 24 ans d'expérience dans la fourniture de plus de 50 millions d'inscriptions à des cours en ligne dans plus de 200 pays. La technologie Agilix est conçue pour un apprentissage à partir d'appareils portables, pouvant être dispensé hors ligne et activé par l'IA, permettant aux gouvernements et aux institutions d'atteindre les apprenants dans les environnements ruraux, mal desservis et à faible connectivité.

Le Future Learning Institute élargit cette capacité à la stratégie nationale, en aidant les pays à créer des écosystèmes d'apprentissage hyperlocaux, à développer les parcours d'emploi des jeunes et à mettre en œuvre l'IA éthique dans les écoles, les universités et les centres de formation.

Discours liminaire : l'éthique de l'IA pour les systèmes éducatifs du monde réel

Le discours principal du Dr Luetzelschwab, « AI Ethics in Education: The 3A Model », (Éthique de l'IA dans l'éducation : le modèle 3A) présente un cadre pratique utilisé par les ministères et les institutions pour évaluer les systèmes d'IA à travers trois dimensions :

Action - Ce que fait l'IA et comment elle soutient les objectifs d'apprentissage

- Ce que fait l'IA et comment elle soutient les objectifs d'apprentissage Autonomie - Le niveau de supervision humaine requis

- Le niveau de supervision humaine requis Responsabilité - Le système fonctionne-t-il de manière fiable, équitable et transparente ?

Ce cadre aide les pays à adopter l'IA de manière responsable tout en renforçant la confiance et la transparence nécessaires à un déploiement à l'échelle nationale.

« L'IA peut élargir l'accès à un apprentissage de qualité pour des millions de personnes, mais seulement lorsque les nations guident son utilisation avec confiance, transparence et pertinence locale », a déclaré M. Luetzelschwab. « Le Future Learning Institute a pour mission d'aider les pays à construire cette base avec des approches qui fonctionnent à la fois en ligne et hors ligne. »

Pourquoi Agilix est à Dakar

La participation de FLI s'inscrit dans le cadre de sa mission qui consiste à aider les nations à combler le fossé entre l'éducation et l'emploi :

Soutenir les initiatives de transformation numérique au niveau du ministère

Élargir l'accès aux formations basées sur l'IA qui fonctionnent en ligne ou hors ligne

Développer les capacités locales pour l'offre d'apprentissage numérique

Créer des partenariats avec les administrations, les universités et l'industrie pour former les jeunes aux emplois émergents

La technologie Agilix est active dans toute l'Afrique de l'Ouest, notamment en Sierra Leone, où FLI aide à établir un modèle national de formation de la main-d'œuvre basée sur la communauté et basée sur l'IA.

À propos d'Agilix Labs

Agilix Labs crée des outils d'apprentissage pilotés par l'IA qui soutiennent les enseignants et l'apprentissage réel. https://www.agilix.com/FLI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2386337/Agilix_Labs_Logo.jpg