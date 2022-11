Future Minerals Forum 2023 confirma mais de 200 palestrantes para segunda edição

RIAD, Arábia Saudita, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Ministério da Indústria e dos Recursos Minerais da Arábia Saudita (MIM) divulgou hoje os detalhes da programação da segunda edição do Future Minerals Forum (FMF).

Programado para acontecer em Riad de 10 a 12 de janeiro de 2023, o FMF reunirá líderes do setor de mineração, incluindo governos e executivos de negócios do mundo todo.

Future Minerals Forum 2022

Abordando as questões mais pertinentes enfrentadas pelo setor, o fórum terá início em 10 de janeiro com a Mesa Redonda Ministerial, um evento para delegações governamentais e organizações não governamentais de alto nível. Com mais de 200 palestrantes, entre os assuntos a serem abordados estão a perspectiva global e o futuro da mineração, o papel do setor na transição energética e a contribuição da mineração para o desenvolvimento das sociedades.

"Cientes dos desafios globais que enfrentamos, na Arábia Saudita, estamos dispostos a aproveitar nossos ricos recursos geológicos para oferecer um fornecimento seguro, confiável e responsável de minerais e metais para o mundo. Acreditamos que, juntamente com o restante da região, podemos ser um facilitador importante de uma economia descarbonizada, ao mesmo tempo que apoiamos o desenvolvimento sustentável", disse Sua Ex.ª Vice-Ministro de Assuntos de Mineração da Arábia Saudita, Khalid Al-Mudaifer.

"É por isso que estamos unindo os líderes de mineração para reunir-se, discutir e explorar o novo centro de metais e minerais que está surgindo da África até o oeste e centro da Ásia", acrescentou Al-Mudaifer.

Fazem parte da longa lista de palestrantes internacionais Mike Henry, CEO da BHP; Andrew Liveris, presidente da Lucid Motors; Roy Harvey, presidente e CEO da Alcoa; Joc O'Rourke, presidente e CEO da Mosaic; Gerd Muller, diretor geral da UNIDO; Rohitesh Dhawan, presidente e CEO da ICMM; Robert Wilt, CEO da Ma'aden; Mark Bristow, presidente e CEO da Barrick Gold; Robert Friedland, fundador e copresidente executivo da Ivanhoe Mines; Jeremy Weir, CEO da Trafigura; Benedikt Sobotka, CEO do Eurasian Resources Group; Mark Mobius, fundador da Mobius Capital Partners; Evy Hambro, diretor de temáticas e do setor de investimentos na BlackRock; Vivek Chaand Segal, presidente e cofundador do Motherson Group; Sheila Khama, ex-CEO da De Beers Botswana; Marcello Spinelli, vice-presidente executivo de minério de ferro da Vale; Florence Drummond, CEO de mulheres indígenas na mineração e recursos da Austrália (IWIMRA); Iván Arriagada, CEO da Antofagasta; e Donald Sadoway, professor de química de materiais do MIT.

Entre os patrocinadores confirmados do FMF 2023 estão pesos pesados do setor como Headstream Capital Partners LLP, ERG, Siemens e Barrick Gold.

Para obter a programação completa, acesse https://fmf.global/preliminary-conference-program/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1950177/FNF_2023.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1938664/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

FONTE Future Minerals Forum

