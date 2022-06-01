Future Of STEM Scholars Initiative 籌集超過 1,700 萬美元支持 HBCU 的 STEM Education

華盛頓2022年6月1日 /美通社/ -- 化學和附屬行業的領先組織今天宣佈業內協作多元、平等和共融計劃 Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI) 達到重要的里程碑。FOSSI 於 2020 年開始，已籌集超過 1,700 萬美元，以提供 40,000 美元獎學金，供超過 350 名學生攻讀 Historically Black Colleges and Universities (HBCU)（歷史黑人學院和大學）。

FOSSI 是一項全國計劃，為來自代表性不足社區的學生提供支援，攻讀一系列首選科學、技術、工程和數學 (STEM) 領域的課程，包括化學和機械工程、化學和環境科學。在成立的第一年，FOSSI 提供 151 項獎學金。今年秋季，該計劃將額外資助 144 項獎學金，使該計劃更接近其至 2025 年提供 1,000 項獎學金的目標。

身為阿肯色州土著和 2021 年 FOSSI 獎學金得主的 Jadyn Fleming 分享為何獲得這項獎學金對於其極為重要：「FOSSI 不僅幫助我，而且更幫助全國的 HBCU 學生實現目標，透過緩解我面臨的部分財務負擔，FOSSI 已投資於 STEM 的未來。」

FOSSI 主席兼 Chemours 公司前行政總裁 Mark Vergnano 指出 FOSSI 在幫助創造多元化未來勞動力方面的重要性。「FOSSI 的目標是資助 1,000 名 HBCU 學生，旨在對未來的勞動力產生重大而有意義的影響。這些才華橫溢的獎學金得主帶來嶄新而多元化的觀點，以協助創新解決方案，應對清潔能源和氣候變化等全球挑戰。」

值得注意的是，FOSSI 的支援超越財務援助，更聯繫學生與近 60 間企業贊助商和為期 4 年的技能發展計劃。這個計劃由支援組織提供領導培訓、指導和實習機會。

Southern University 及喬治亞州 A&M College 的傑出二年級生 Carlton Carter 分享說：「這對我來說很重要，知道我可以指望這筆資金。再者，輔導計劃非常有用。它讓我深入了解業務運作方式，並了解我完成學位後的前途。」

2023 年 FOSSI 申請期將於 9 月 23 日開始。

如欲了解更多關於 FOSSI 的資訊，請瀏覽 FutureOfSTEMScholars.org。

關於 Future of STEM Scholars Initiative

The Future of STEM Scholars Initiative（STEM 學者未來計劃）由美國化學理事會、美國化學工程師學會 (AIChE)、The Chemours Company 和 HBCU Week Foundation（HBCU 週基金會）於 2020 年成立。FOSSI 是一項全國化學行業計劃，向在歷史上的黑人學院和大學 (HBCU) 攻讀相關科學、技術、工程和數學 (STEM) 的學生提供獎學金，以助消除歷來代表性不足群體的財務障礙。在化學製造商和相關行業利益相關者的贊助下，FOSSI 每年為獎學金得主在四年間每年提供 10,000 美元，並將這些學生與參與公司的領導力發展、指導和實習機會聯繫起來。詳情請瀏覽 FutureofSTEMscholars.org。

American Chemistry Council

SOURCE American Chemistry Council