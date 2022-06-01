STEM学者未来计划筹资支持STEM教育

华盛顿2022年6月1日 /美通社/ -- 化工及其附属行业的多家领先组织宣布业内关于多元化、公平性和包容性的合作计划STEM学者未来计划（简称：FOSSI）取得了具有重要里程碑意义的进展。FOSSI于2020年推出，现已筹集超过1700万美元，为在传统黑人大学（HBCU）就读的超过350名学生提供了4万美元奖学金。

FOSSI是一项全国性计划，支持来自代表性不足社区的学生在一系列首选科学、技术、工程和数学（STEM）领域进行研究，包括化工和机械工程、化学和环境科学。在成立的第一年，FOSSI提供了151项奖学金。今年秋季，该项目将再资助144项奖学金，进一步接近到2025年资助1000项奖学金的目标。

来自阿肯色州的2021年FOSSI奖学金获得者、就读于斯佩尔曼学院的Jadyn Fleming介绍了获得该项奖学金的重要意义： "FOSSI不仅在帮助我，而且也在帮助全国HBCU的学生追求他们的目标……通过减轻我面临的部分经济负担，FOSSI的举措是在投资于STEM的未来。"

FOSSI董事长兼科慕公司前首席执行官Mark Vergnano指出了FOSSI在帮助创建多元化未来员工队伍方面发挥的重要作用： "FOSSI的宏大目标是为1000名HBCU学生提供资金，从而对未来的劳动力产生重大而有意义的影响。这些富有才华的奖学金获得者带来了新的多元化视角，帮助创新解决方案，以应对清洁能源和气候变化等全球挑战。"

值得注意的是，FOSSI的支持不仅限于经济援助，而且还为学生与近60家企业赞助商和一个4年技能发展项目建立联系，通过支持机构提供领导力培训、指导和实习机会。

来自乔治亚州的南方大学和A&M学院的大二学生Carlton Carter表示："知道自己可以依靠这笔资金对我来说意义重大。此外，指导计划也非常有帮助， 让我深入了解了商务运作方式以及完成学位学习后的情况。"

2023年FOSSI申请期将于9月23日开始。

###

要了解有关FOSSI的更多信息，请访问FutureOfSTEMScholars.org。

关于"STEM学者未来计划（FOSSI）"

"STEM学者未来计划"由美国化学理事会、美国化学工程师协会、科慕公司和HBCU Week基金会于2020年创立。FOSSI是一项全国性化学工业计划，为在传统黑人大学（HBCU）攻读相关科学、技术、工程和数学（STEM）学位的学生提供奖学金，帮助消除历史上代表性不足群体的财务障碍。在化学制造商及相关行业利益相关者的赞助下，FOSSI每年为奖学金获得者提供1万美元奖学金，为期四年，并为这些学生提供在参与该计划的众多公司中获得领导力开发、辅导和实习的机会。如需了解更多信息，请访问FutureofSTEMscholars.org。

American Chemistry Council

SOURCE American Chemistry Council