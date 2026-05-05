FutureLife devient le premier réseau européen de fertilité à adopter une plateforme de fertilité optimisée par l'IA, en partenariat avec Alife Health

Le partenariat à l'échelle du réseau avec Alife Health apporte une plateforme d'IA exhaustive pour les soins de fertilité, y compris Embryo Predict™ avec marquage CE, aux cliniques de 16 pays

SAN FRANCISCO et PRAGUE, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- FutureLife Group, l'un des principaux fournisseurs paneuropéens de services de fertilité, de FIV et de génétique, annonce aujourd'hui un partenariat à l'échelle du réseau avec Alife Health afin d'adopter la plateforme d'IA d'Alife pour une aide à la décision clinique de bout en bout dans l'ensemble de son réseau de cliniques. Le partenariat comprend le déploiement d'Embryo Predict™, l'outil d'IA d'Alife marqué CE qui contribue à l'évaluation des blastocystes pour les décisions de transfert. Cet accord fait de FutureLife le premier réseau européen de fertilité à grande échelle à s'engager institutionnellement en faveur d'une plateforme d'IA exhaustive et multi-outils, et l'adoption la plus vaste de ce type sur le continent. Ce partenariat fait suite à un projet pilote couronné de succès dans plusieurs cliniques et étend les soins assistés par l'IA à l'ensemble du réseau FutureLife.

FutureLife announces a network-wide partnership with Alife Health to bring a comprehensive AI platform for fertility care to clinics across 16 countries. FutureLife

La plateforme soutient les cliniciens et les patientes tout au long du processus de FIV, de la planification du prétraitement à la sélection des embryons. En combinant des informations basées sur l'IA avec des flux de travail cliniques, elle est conçue pour améliorer la cohérence, la transparence et la compréhension de la patiente tout au long de son parcours de traitement.

Embryo Predict™, l'outil d'IA d'Alife marqué CE, joue un rôle central dans cette approche en soutenant l'évaluation des embryons pour les décisions de transfert. Grâce à l'apprentissage profond, elle génère un score d'IA pour chaque embryon, ainsi que des rapports personnalisés pour les patientes.

La plateforme comprend également Success Predictor™, un outil de recherche de dispositifs non médicaux qui fournit des projections de résultats avant le traitement, et Egg Retrieval Report, qui offre aux patientes une visibilité sur l'évolution de leurs chances de réussite après le prélèvement. Ensemble, ces outils permettent aux patientes de bénéficier d'un soutien tout au long de leur parcours de fécondation in vitro. Cette collaboration permettra également d'introduire des rapports normalisés entre les cliniques et de fournir des soins plus cohérents et fondés sur des données, tout en développant des ressources éducatives pour les patientes et les médecins.

« Les soins de fertilité doivent évoluer en permanence pour refléter les meilleures connaissances scientifiques disponibles », déclare Francisco Lobbosco, CEO du groupe FutureLife. « En intégrant l'IA dans notre flux de travail clinique, nous améliorons la qualité des soins pour les patientes et les familles qui nous font confiance. »

« Travailler avec Alife et voir les résultats de la plateforme a rendu la décision évidente », déclare Amy Barrie, directrice scientifique de FutureLife. « Le déploiement de cette plateforme permet à nos équipes cliniques de disposer d'une base plus objective, fondée sur des données, pour prendre des décisions cliniques et renforcer les performances de nos laboratoires. »

« Lorsqu'un réseau de fertilité de premier plan prend un engagement institutionnel en faveur du traitement de la fertilité par l'IA, cela indique que cette technologie passe de l'expérimentation à la pratique courante », déclare Melissa Teran, CEO et cofondatrice d'Alife Health. « Nous sommes fiers de nous associer à FutureLife, qui est à l'avant-garde de la prochaine phase des soins de fertilité fondés sur les données. »

Le groupe FutureLife réalise plus de 77 000 cycles de FIV par an et gère 60 cliniques dans 16 pays, employant plus de 2 400 spécialistes. L'entreprise continue de renforcer sa présence en Europe par le biais d'une croissance organique et d'acquisitions stratégiques. Le groupe FutureLife est détenu conjointement par CVC et Hartenberg.

Embryo Predict a reçu le marquage CE conformément au règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux (EU MDR) en octobre 2025 et son utilisation commerciale est autorisée dans l'ensemble de l'UE.

À propos du groupe FutureLife

FutureLife est l'un des principaux fournisseurs européens de FIV, de traitements de fertilité et de services génétiques connexes. Avec 60 cliniques qui ont bénéficié de solides investissements dans 16 pays, employant plus de 2 100 spécialistes et réalisant plus de 77 000 cycles de FIV par an, le groupe a contribué à la naissance de plus de 185 000 bébés depuis 1991. FutureLife croit en un monde dans lequel chacun a la liberté de fonder une famille et adopte une approche fondée sur des données probantes pour l'innovation des stratégies de traitement, avec une mission axée sur l'éthique et les normes. FutureLife est détenu conjointement par CVC et Hartenberg. www.futurelifegroup.com

À propos d'Alife Health

Alife Health modernise et personnalise le processus de FIV grâce à une technologie d'IA de pointe. Grâce à des partenariats avec les meilleures cliniques et des médecins de renom, Alife est à l'origine de solutions d'IA qui aident les embryologistes, les cliniques et les patientes dans leur parcours de fécondation in vitro. www.alifehealth.com.

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