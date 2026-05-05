FutureLife führt als erstes europäisches Fertilitätsnetzwerk in Zusammenarbeit mit Alife Health eine durchgängige KI-basierte Fertilitätsplattform ein

Die netzwerkweite Partnerschaft mit Alife Health bietet Kliniken in 16 Ländern eine umfassende KI-Plattform für die Fertilitätsbehandlung, einschließlich des CE-gekennzeichneten Embryo Predict™

SAN FRANCISCO und PRAG, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die FutureLife Group, einer der führenden europaweiten Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Fertilität, IVF und Genetik, gab heute eine netzwerkweite Partnerschaft mit Alife Health bekannt, um die umfassende KI-Plattform von Alife für eine durchgängige klinische Entscheidungsunterstützung in ihrem gesamten Kliniknetzwerk einzuführen. Die Partnerschaft umfasst den Einsatz von Embryo Predict™, dem CE-zertifizierten KI-Tool von Alife, das bei der Beurteilung von Blastozysten zur Entscheidungsfindung hinsichtlich des Embryotransfers hilft. Durch diese Vereinbarung positioniert sich FutureLife als erstes großes europäisches Fertilitätsnetzwerk, das sich institutionell zu einer umfassenden, auf mehreren Tools basierenden KI-Plattform verpflichtet, und als das größte Projekt dieser Art auf dem Kontinent. Die Partnerschaft folgt auf ein erfolgreiches Pilotprojekt in mehreren Kliniken und erweitert die KI-gestützte Versorgung auf das gesamte Netzwerk von FutureLife.

FutureLife announces a network-wide partnership with Alife Health to bring a comprehensive AI platform for fertility care to clinics across 16 countries. FutureLife

Die Plattform unterstützt Ärzte und Patienten während des gesamten IVF-Prozesses, von der Planung vor der Behandlung bis hin zur Embryonenauswahl. Durch die Kombination von KI-gestützten Erkenntnissen mit klinischen Arbeitsabläufen soll das System die Konsistenz, Transparenz und das Verständnis der Patienten während des gesamten Behandlungsverlaufs verbessern.

Embryo Predict™, das CE-gekennzeichnete KI-Tool von Alife, spielt bei diesem Ansatz eine zentrale Rolle, indem es die Embryonenbeurteilung für Transferentscheidungen unterstützt. Mithilfe von Deep Learning erstellt es für jeden Embryo einen KI-Score sowie personalisierte Berichte für Patienten.

Die Plattform umfasst zudem den „Success Predictor™", ein nichtmedizinisches Suchtool, das vor der Behandlung Prognosen zu den Behandlungsergebnissen liefert, sowie den „Egg Retrieval Report", der Patientinnen nach der Eizellentnahme einen Überblick über ihre sich entwickelnden Erfolgschancen bietet. Zusammen ermöglichen diese Instrumente eine umfassende Unterstützung der Patientinnen während des gesamten IVF-Prozesses. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird zudem ein einheitliches Berichtswesen für alle Kliniken eingeführt, um eine einheitlichere, datengestützte Versorgung zu gewährleisten; darüber hinaus werden Aufklärungsmaterialien sowohl für Patienten als auch für Ärzte entwickelt.

„Die Fertilitätsmedizin muss sich ständig weiterentwickeln, um den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung zu tragen", sagte Francisco Lobbosco, CEO der FutureLife Group. „Durch die Integration von KI in unseren klinischen Arbeitsablauf verbessern wir die Versorgungsqualität für die Patienten und Angehörigen, die uns ihr Vertrauen schenken."

„Die Zusammenarbeit mit Alife und die Ergebnisse der Plattform haben uns die Entscheidung leicht gemacht", sagte Amy Barrie, Chief Scientific Officer von FutureLife. „Der Einsatz dieser Plattform bietet unseren klinischen Teams eine objektivere, datengestützte Grundlage für klinische Entscheidungen und verbessert die Leistungsfähigkeit unserer Labore insgesamt."

„Wenn sich ein führendes Netzwerk für Fertilitätsbehandlungen institutionell für KI-gestützte Fertilitätsbehandlungen engagiert, ist dies ein Zeichen dafür, dass diese Technologie den Schritt vom Versuchsstadium zur gängigen Praxis vollzieht", sagte Melissa Teran, CEO und Mitbegründerin von Alife Health. „Wir sind stolz darauf, mit FutureLife zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen die nächste Phase der datengestützten Fertilitätsbehandlung anführt."

Die FutureLife Group führt jährlich mehr als 77.000 IVF-Zyklen durch und betreibt 60 Kliniken in 16 Ländern, in denen mehr als 2.400 Fachkräfte beschäftigt sind. Das Unternehmen baut seine europäische Präsenz durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen weiter aus. Die FutureLife Group ist im gemeinsamen Besitz von CVC und Hartenberg.

Embryo Predict erhielt im Oktober 2025 die CE-Kennzeichnung gemäß der Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union (EU-MDR) und ist für den kommerziellen Einsatz in der gesamten EU zugelassen.

Informationen zur FutureLife Group

FutureLife ist einer der führenden europäischen Anbieter von IVF, Fertilitätsbehandlungen und damit verbundenen genetischen Dienstleistungen. Mit 60 gut ausgestatteten Kliniken in 16 Ländern, in denen mehr als 2.100 Fachärzte tätig sind und jährlich über 77.000 IVF-Zyklen durchgeführt werden, hat die Gruppe seit 1991 dazu beigetragen, mehr als 185.000 Babys zur Welt zu bringen. FutureLife glaubt an eine Welt, in der jeder die Freiheit hat, eine Familie zu gründen, und verfolgt bei der Entwicklung innovativer Behandlungsstrategien einen evidenzbasierten Ansatz, wobei Ethik und Standards im Mittelpunkt seiner Mission stehen. FutureLife ist im gemeinsamen Besitz von CVC und Hartenberg. www.futurelifegroup.com

Informationen zu Alife Health

Alife Health modernisiert und personalisiert den IVF-Prozess mithilfe modernster KI-Technologie. Dank Partnerschaften mit führenden Kliniken und renommierten Fachärzten auf diesem Gebiet leistet Alife Pionierarbeit bei der Entwicklung von KI-Lösungen, die Embryologen, Kliniken und Patienten auf ihrem Weg zur IVF unterstützen. www.alifehealth.com.

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Alife Health, [email protected]

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