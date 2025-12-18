FutureMain dévoile la solution d'IA verticale « ExRBM » au CES 2026 Une nouvelle référence mondiale pour la maintenance industrielle

LAS VEGAS and SEOUL, South Korea, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- FutureMain, acteur de référence de la maintenance prédictive basée sur l'intelligence artificielle, a annoncé la présentation de sa solution propriétaire de diagnostic par IA verticale, ExRBM, ainsi que de son dispositif portable ExRBM Portable+, lors du CES 2026 qui se tiendra en janvier prochain à Las Vegas. Ce lancement marque l'entrée officielle de l'entreprise sur le marché américain et le début de son expansion internationale.

FutureMain to Revolutionize Industrial Maintenance with Vertical AI Solution ‘ExRBM’ at CES 2026

FutureMain exposera sa technologie de diagnostic d'équipements basée sur l'IA verticale au Hall G, stand n° 62833-08. La solution vise à répondre à des enjeux industriels majeurs tels que la baisse de la fiabilité des équipements, l'augmentation des coûts de maintenance et les arrêts imprévus, suscitant un vif intérêt auprès des fabricants et exploitants industriels à l'échelle mondiale.

ExRBM est une solution d'IA verticale spécialement conçue pour les secteurs à forte intensité d'équipements, notamment l'industrie manufacturière et le secteur de l'énergie. S'appuyant sur 37 ans de données d'ingénierie et des algorithmes d'IA avancés, ExRBM analyse l'état des équipements en temps réel et détecte automatiquement plus de 85 modes de défaillance avec un taux de précision de 98 %. En identifiant les causes profondes et en prévoyant le moment optimal d'intervention, la plateforme permet de passer d'une maintenance fondée sur l'expérience à une fiabilité de précision.

Présenté pour la première fois au CES, ExRBM Portable+ est un appareil portable conçu pour le terrain, permettant une évaluation instantanée des équipements quelles que soient les conditions environnementales. Grâce à des fonctionnalités d'IA explicable (XAI), il fournit aux ingénieurs des diagnostics clairs et étayés directement sur site, accélérant considérablement la prise de décision.

Dans le cadre de sa stratégie de développement international, FutureMain organisera une session de présentation aux investisseurs le 7 janvier à 10h00 au K-water Pavilion (stand n° 62833), afin de présenter sa stratégie mondiale et ses capacités en matière d'IA verticale.

« Notre technologie de diagnostic par IA verticale établit un nouveau standard mondial en matière de fiabilité des équipements », a déclaré Sunhwi Lee, PDG de FutureMain. « En proposant une analyse en temps réel fondée sur les données, nous aidons les industries à atteindre des opérations stables et durables. Le CES 2026 constitue le tremplin de notre expansion aux États-Unis et sur les marchés mondiaux. »

FutureMain a déjà validé sa technologie à travers des projets PoC réussis au Moyen-Orient et au Japon. À l'issue du CES, l'entreprise prévoit d'accélérer son expansion en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, tout en renforçant ses partenariats avec des groupes internationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847607/FutureMain_Revolutionize_Industrial_Maintenance_Vertical_AI_Solution__ExRBM__CES_2026.jpg