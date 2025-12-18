FutureMain presenta en CES 2026 la solución de IA vertical "ExRBM" Impulsando una nueva era en el mantenimiento industrial

LAS VEGAS and SEOUL, South Korea, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- FutureMain, empresa líder en mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, anunció que presentará su solución propia de diagnóstico con IA vertical, ExRBM, junto con el dispositivo portátil ExRBM Portable+, en CES 2026, que se celebrará en enero en Las Vegas. Este lanzamiento marca la entrada oficial de la compañía en el mercado estadounidense y el inicio de su expansión global.

FutureMain exhibirá su tecnología de diagnóstico de equipos basada en IA vertical en Hall G, stand nº 62833-08. La solución está diseñada para abordar desafíos críticos del sector industrial, como la disminución de la confiabilidad de los equipos, el aumento de los costos de mantenimiento y las paradas no planificadas, generando un fuerte interés entre fabricantes y operadores industriales de todo el mundo.

ExRBM es una solución de IA vertical especializada para sectores intensivos en activos, como la manufactura y la energía. Gracias a 37 años de datos de ingeniería y algoritmos avanzados de IA, ExRBM analiza el estado de los equipos en tiempo real y detecta automáticamente más de 85 modos de fallo con una precisión del 98 %. Al identificar las causas raíz y predecir el momento óptimo de intervención, la plataforma permite a las organizaciones pasar de un mantenimiento basado en la experiencia a una gestión precisa de la confiabilidad.

ExRBM Portable+, que debutará en CES, es un dispositivo portátil preparado para el trabajo en campo, capaz de realizar evaluaciones instantáneas de equipos independientemente de las condiciones ambientales. Equipado con capacidades de IA explicable (XAI), proporciona a los ingenieros resultados de diagnóstico claros y fundamentados en el momento, acelerando significativamente la toma de decisiones en terreno.

Como parte de su estrategia de expansión global, FutureMain organizará una sesión de presentación para inversores (IR pitch) el 7 de enero a las 10:00 a. m. en el K-water Pavilion (stand nº 62833), donde presentará su estrategia de negocio global y las capacidades diferenciales de su IA vertical.

"El diagnóstico con IA vertical establece un nuevo estándar global en confiabilidad de equipos", afirmó Sunhwi Lee, CEO de FutureMain. "Al ofrecer análisis en tiempo real basados en datos, ayudamos a las industrias a lograr operaciones estables y sostenibles. CES 2026 es el punto de partida de nuestra expansión en Estados Unidos y en los mercados globales".

FutureMain ya ha validado su tecnología mediante proyectos PoC exitosos en Oriente Medio y Japón. Tras CES, la compañía planea acelerar su expansión en Norteamérica, Europa y China, al tiempo que fortalece alianzas con empresas globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847607/FutureMain_Revolutionize_Industrial_Maintenance_Vertical_AI_Solution__ExRBM__CES_2026.jpg