FUTUREVERSE COLLABORE AVEC ALIBABA CLOUD POUR INTÉGRER UNE TECHNOLOGIE INFORMATIQUE ROBUSTE À LA PLATEFORME D'IA MUSICALE JEN

LOS ANGELES, 27 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Futureverse, société leader en matière de technologie et de contenu d'IA et de métavers, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Alibaba Cloud, le pilier de la technologie numérique et de l'intelligence d'Alibaba Group, afin de réaliser des avancées majeures dans la technologie révolutionnaire proposée par JEN AI de Futureverse pour l'avenir de l'IA dans l'industrie de la musique et du divertissement.

Futureverse et Alibaba Cloud collaboreront pour proposer des services d'informatique cloud robustes et fiables à la plateforme et à l'offre de produits de Jen Music AI. Ce partenariat réunit l'expertise de Futureverse en matière de solutions musicales d'IA et les capacités de cloud computing sécurisées et évolutives d'Alibaba Cloud afin de poursuivre le développement et d'établir des normes en matière d'infrastructure d'IA à haute performance et de sécurité robuste. Futureverse a entraîné son modèle de génération de texte en musique JEN-1 sur la plateforme d'apprentissage automatique pour IA (PAI) d'Alibaba Cloud, en tirant parti de l'infrastructure robuste et évolutive d'Alibaba Cloud pour améliorer l'efficacité et l'efficience.

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe d'Alibaba Cloud, a déclaré Aaron McDonald, cofondateur de Futureverse. JEN est à l'avant-garde de la musique générative par IA et le fait d'avoir accès à son infrastructure de formation avancée à la demande et à son réseau mondial de partenaires nous permet d'avancer rapidement et de rester en tête sur ce marché qui évolue rapidement. »

« Nous avons hâte de collaborer avec Futureverse, qui est à l'avant-garde de la musique générative par IA. Nous sommes impatients de soutenir davantage les efforts et les idées brillantes de la société en matière d'IA générative dans l'industrie musicale et au-delà, a indiqué Selina Yuan, présidente des affaires internationales chez Alibaba Cloud Intelligence Group. Alibaba Cloud a amélioré ses services de cloud computing pour répondre à la demande croissante en matière d'IA générative, en aidant nos clients à créer leurs applications d'IA générative afin de saisir les opportunités inégalées. »

Futureverse a récemment annoncé les premières étapes de JEN à travers la publication d'un document de recherche couvrant l'avancement de l'IA musicale, qui présente JEN-1, la première version d'un modèle universel haute-fidélité sans précédent pour la génération de texte en musique. Lisez le document de recherche sur l'IA musicale JEN-1 ici.

Malgré les avancées considérables dans les modalités de l'IA telles que l'imagerie et le texte, la génération de musique réaliste et de haute fidélité continue de présenter des défis spécifiques et complexes. Le document de recherche JEN-1 sur l'IA musicale présente une approche extrêmement efficace qui permet d'obtenir des résultats d'une qualité inégalée par rapport aux modèles de base de pointe (tels que MusicLM et MusicGen) publiés précédemment par Google et Facebook.

Le PAI d'Alibaba Cloud offre des performances élevées et des capacités faciles à mettre à l'échelle pour une utilisation dans divers scénarios industriels, ainsi que des outils pour développer des modèles d'IA spécifiques. La plateforme fournit plus de 140 algorithmes d'optimisation intégrés pour les entreprises et les développeurs, et prend en charge des tâches informatiques complexes, telles que l'entraînement et l'inférence de modèles de base.

À propos de Futureverse :

Futureverse est un leader dans les technologies révolutionnaires d'IA et de métavers qui permettent des applications, des jeux et des expériences ouverts, évolutifs et interopérables. Futureverse entretient l'une des plus grandes communautés de collectionneurs numériques au monde et a accumulé une vaste empreinte culturelle dans l'espace du métavers et au-delà, grâce à des partenariats stratégiques avec les plus grandes marques et propriétés intellectuelles du monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur futureverse.com.

À propos d'Alibaba Cloud :

Fondé en 2009, Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com) est le pilier de la technologie numérique et d'intelligence d'Alibaba Group. La société propose une suite complète de services cloud aux clients du monde entier, notamment des services d'informatique souple, de base de données, de stockage, de virtualisation de réseau, de calcul à grande échelle, de sécurité, de gestion et d'application, d'analyse de big data, une plateforme d'apprentissage automatique et des services IdO. Alibaba a maintenu sa position de troisième fournisseur de services de cloud public IaaS au niveau mondial depuis 2018, selon IDC. Alibaba est le troisième fournisseur mondial et le premier fournisseur IaaS d'Asie-Pacifique en termes de revenus en dollars américains depuis 2018, selon Gartner.

