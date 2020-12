Futurity Brands adquire os direitos mundiais da Paul Frank, a aclamada marca de cultura pop e estilo de vida que ficou famosa pelo icônico Julius, o Macaco.

ZURIQUE, 12 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Futurity Brands Switzerland AG anunciou hoje a aquisição por sua subsidiária, a Paul Frank Limited, de todos os direitos de propriedade intelectual mundiais da aclamada marca de cultura pop e estilo de vida PAUL FRANK. A compra global da empresa norte-americana Paul Frank Industries LLC inclui um extenso portfólio de design, que engloba mais de 150 personagens, encabeçados pelo icônico Julius, o Macaco. A Futurity Brands será responsável pela gestão e crescimento do negócio internacional de licenciamento, distribuição e atendimento ao consumidor da marca. Com escritórios em Zurique, Hong Kong, Tóquio e Sydney, a equipe de gestão recém-formada da Futurity Brands, liderada pelo presidente e CEO Stan Wan, levará a PI perene de volta às suas raízes no sul da Califórnia, enquanto reformula seu celebrado apelo global para apreciação das próximas gerações.