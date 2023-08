FUTURO DESBLOQUEADO: APRESENTANDO O AUTOMOBILI PININFARINA PURA VISION

O novo conceito de design irá inspirar a próxima geração dos veículos de luxo puramente elétricos da Automobili Pininfarina e fará sua estreia pública na Monterey Car Week em agosto, onde aparecerá ao lado do recentemente revelado hyper GT Battista Edizione Nino Farina e outro novo veículo de produção de uma proposta igualmente requintada, mas diferente, que define um novo gênero de prazer ao dirigir.

PURA Vision representa uma interpretação marcante de um Veículo Utilitário de Luxo elétrico, com proporções audaciosas entre a cabine e a traseira que combinam beleza atemporal com detalhes requintados para criar uma identidade dinâmica com presença inconfundível. Características impressionantes incluem sua estreita área envidraçada e portas tripartidas sem colunas, que proporcionam acesso supremo à sua cabine sofisticada.

Paolo Dellachà, CEO da Automobili Pininfarina, disse: "PURA Vision é a ponte do nosso presente para um novo capítulo empolgante na história da Automobili Pininfarina. Em nosso quinto ano, já celebramos nossa herança única com a introdução do Battista Edizione Nino Farina. PURA Vision antecipa um futuro empolgante e mostra o que pode ser alcançado se aplicarmos nossos princípios de design PURA a um tipo completamente novo de veículo.

"É muito mais importante do que simplesmente um conceito que antecipa um veículo futuro, PURA Vision apresenta uma filosofia de design nítida e moderna, inspirada na rica herança da Pininfarina e definindo uma receita inconfundível para uma coleção de belos novos carros de luxo."

"O primeiro de nosso novo portfólio - espetacular de se ver e uma proposta diferente, mas claramente inspirado em PURA Vision - será apresentado ao lado deste maravilhoso conceito de design na residência particular da Automobili Pininfarina durante a Monterey Car Week (17 a 20 de agosto), bem como no The Quail – A Motorsports Gathering (18 de agosto de 2023)."

FILOSOFIA AUTOMOBILI PININFARINA PURA

O design atemporal tem sido uma marca registrada dos designs da Pininfarina por 94 anos e PURA Vision oferece beleza de marca registrada por meio de uma mistura de proporções clássicas e detalhes requintados. Ele representa uma afirmação escultural única com seu capô baixo e para-lamas altos inspirados no icônico Cisitalia de 1947 – o primeiro veículo a entrar na coleção do Museu de Arte Moderna (MoMA) em Nova York.

Dave Amantea, Diretor de Design da Automobili Pininfarina, disse: "PURA Vision adota o DNA de veículos icônicos do passado da Pininfarina, para moldar o futuro com linhas afiadas e uma estética moderna. Ela é distinta de todos os ângulos e apresenta nossa filosofia de design PURA em um novo tipo de veículo. Uma presença dramática, convidativa de materiais internos e com curadoria, o tornam um carro como nenhum outro, mas os clientes o reconhecerão como uma Pininfarina com seu belo corpo, proporções atemporais e detalhes técnicos mais baixos do corpo".

EXTERIOR EXTRAORDINÁRIO

PURA Vision apresenta uma cara distinta, definida por faróis ocultos e L.E.S.S ultrafino. Tecnologia de iluminação de nanofibra que cria uma assinatura de luz de funcionamento diurno demonstrativa. Com fibras menores que 1 mm de espessura, a tecnologia avançada de iluminação pode ser personalizada para se adequar a quase qualquer projeto, enquanto sua construção leve e eficiência energética superior é perfeitamente adequada a um visionário LUV elétrico. Os faróis estão alojados dentro de um elemento de design técnico multifuncional de largura total que define as seções inferiores da carroceria e auxilia na refrigeração e no desempenho aerodinâmico.

A escolha de materiais externos e acabamentos de cores acentua a presença atlética de PURA Vision, com as superfícies sofisticadas da carroceria em Bianco Sestriere Gloss, contrastando com os elementos inferiores de fibra de carbono expostos, a estufa estreita e o teto flutuante preto brilhante acima. De perfil, as dramáticas proporções cabine-traseira de PURA Vision e as saliências curtas fornecem uma postura poderosa, enquanto as rodas de liga leve de 23 polegadas aumentam sua presença intencional. Seus pneus apresentam uma faixa branca, unificando o exterior e dando definição às rodas pretas foscas.

Um teto panorâmico inovador contribui para a sensação de luxo sofisticado. A sua seção central fixa 'biscotto' é iluminada por um anel de iluminação em LED suave e liga o amplo para-brisas à frente com a porta do bagageiro atrás. O 'biscotto' central suporta as grandes janelas laterais curvas de peça única, que fazem parte das aberturas da Porta Lounge em cada lado, ao mesmo tempo em que garante que PURA Vision seja reconhecível rapidamente de cima. Elas dobram drasticamente para cima e, em combinação com o vão sem pilares e as portas traseiras com dobradiças traseiras, fornecem acesso irrestrito aos espaçosos assentos 2+2. As Portas Lounge foram inspiradas no design sem pilar do salão Lancia Florida, que foi assinado por Battista Farina nos anos 50 e foi favorito do fundador da Pininfarina.

A joia externa mostra a atenção aos detalhes pelos quais a Automobili Pininfarina é renomada. Esses elementos incluem uma linha de cinturão de alumínio anodizado com precisão ao redor da casa de vidro, que começa no pára-brisa e traça um elegante arco ininterrupto em torno de PURA Vision. O teto é definido por um elemento de alumínio em cada lado. Ele incorpora as câmeras viradas para trás que substituem os espelhos de porta convencionais, na frente, e carrega a assinatura PURA Vision na parte traseira.

A retaguarda apresenta luzes de LED horizontais ultrafinas e os afuniladores da casa de vidro na visualização do plano, acentuando as visões definidas de PURA Vision, onde o corpo sobe acentuadamente dos arcos da roda — este músculo vertical tem mais em comum com um carro esportivo e contribui para a postura única de PURA Vision. Em combinação com o inovador telhado biscotto, ele cria uma aparência distinta quando visto de cima — assim como o Battista hyper GT.

Mais para baixo, a aparência técnica do pára-choques de fibra de carbono exposta ecoa a extremidade frontal e contrasta com as superfícies puras e formas esculturais do corpo superior.

CONECTIVIDADE ATRAENTE E LUXO

Por fora, PURA Vision combina a presença de um SUV com o propósito de um carro esportivo com baixa aderência, e seu interior luxuoso segue a mesma ética. A posição de condução tem mais em comum como um assento de dois lugares, mas a impressão geral é de uma cabine leve, arejada e acolhedora. Seu trem de força elétrico permite dimensões generosas da cabine com um piso plano, criando um amplo espaço interno — uma sensação elevada pelo teto de vidro panorâmico.

O mundo dos iates de vela de luxo inspirou o design de seu sofisticado corpo superior no exterior e essa influência também é evidente no interior. Os assentos dianteiros "flutuantes" de PURA Vision são suspensos como o laminado de um barco velejador, enquanto o console central se assemelha à lança de uma vela. Por trás do volante, o painel expansivo parece fundir-se com o exterior, estendendo as linhas distintas do capô para dentro da cabine.

Francesco Cundari, diretor de Design de interiores da Automobili Pininfarina, disse: " PURA Vision apresenta uma geração futura de interiores elegantes da Automobili Pininfarina, onde os clientes são acomodados em conforto personalizado, com visibilidade elevada e opções de materiais requintados. Ele combina a personalidade de um carro esportivo com o espaço e o conforto de um veículo de luxo".

A próxima geração de veículos da Automobili Pininfarina promete oferecer conveniência conectada a cada curva e a PURA Vision reflete essa ambição. Sua cabine rica em tecnologia foi projetada para atender aos ocupantes com as informações que precisam, quando eles precisam, usando uma tela de toque central intuitiva, instrumentação digital avançada e uma tela de cabeçote, que podem ser personalizadas pelo motorista.

A atenção aos detalhes evidentes no design visual também é apresentada pela aplicação de tecnologias avançadas. O monitor central sobe do console quando necessário, mas pode ser recolhido para minimizar as distrações, enquanto os alto-falantes nos encostos de cabeça fornecem zonas de som individuais para cada passageiro, criando uma experiência de viagem realmente personalizada. Com a grande área envidraçada, todos os passageiros podem se sentir conectados ao ambiente, melhorando todas as viagens, e uma adega climatizada de vinho integrada entre os dois assentos traseiros faz com que os passageiros desfrutem do luxo contemporâneo em todos os sentidos.

INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL

A aplicação de materiais sofisticados, autênticos e altamente táteis é uma marca registrada de PURA Vision, contribuindo para uma sensação única de luxo contemporâneo artesanal em seu interior. Cada um dos quatro assentos individuais apresenta um acabamento branco nítido, enquanto o couro carvão no painel e nas portas oferece uma faixa contínua de destaque de 360 graus em todo o interior.

O couro macio de semi-anilina se mistura com um tecido têxtil exclusivo, enquanto a fibra de carbono exposta e o alumínio anodizado refletem os acabamentos aplicados ao exterior. Como parte de sua produção, a Automobili Pininfarina utilizou alumínio residual das rodas de PURA Vision para criar placas de proteção sob medida que adornam as soleiras das portas, aumentando o efeito impressionante quando as Portas Lounge tripartidas se abrem.

Sara Campagnolo, Diretora de Design de Cores e Materiais da Automobili Pininfarina, disse: "Materiais são mais do que apenas uma capa — eles representam o próprio tecido de nossos veículos. Mantendo a filosofia de design PURA, PURA Vision usa o menor número possível de materiais e da mais alta qualidade, da forma mais eficiente possível, para criar um acabamento altamente personalizado, atemporal e sustentável."

O novo tecido exclusivo no console central, nos encostos superiores e no forro do teto combina 30% de lã nativa e 70% de poliéster reciclado. Sua mistura de padrão de espinha de peixe fornece um acabamento tátil e apresenta logotipos Pininfarina eletrossoldados nos apoios de cabeça do assento. Apesar do status de PURA Vision como um conceito de design, o tecido inovador já atende aos padrões de durabilidade da Automobili Pininfarina para veículos de produção.

FAMÍLIA DE ESPECIALISTAS INTERNOS

O conceito de design PURA Vision foi desenvolvido usando décadas de experiência e conhecimento interno pela família interna de especialistas em engenharia e fabricação da Automobili Pininfarina na Itália, para definir uma nova era de luxo elétrico conectado. Os veículos que ele inspirará serão concebidos, projetados e desenvolvidos na Itália e apresentam tecnologias avançadas pioneiras no Centro de Inovação Digital da Automobili Pininfarina na Alemanha.

A Automobili Pininfarina agora emprega 116 pessoas em suas unidades em Cambiano, Itália e Munique, Alemanha, em uma equipe que compreende mais de 20 nacionalidades diferentes, aproveitando o conhecimento e experiência globais para moldar uma nova era na mobilidade elétrica.

DIMENSÕES PURA VISION

Comprimento: 5.215 mm

Largura: 2.147 mm (incluindo espelhos)

Altura: 1.641 mm

Para mais informações, acesse automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTAS DO EDITOR

SOBRE A AUTOMOBILI PININFARINA

A Automobili Pininfarina está localizada na sede operacional em Munique, Alemanha, com uma equipe de experientes executivos automotivos de marcas de carros de luxo e premium. Projetado, desenhado e produzido à mão na Itália, o Battista hyper GT e todos os modelos futuros serão vendidos em todos os principais mercados globais sob a marca Pininfarina. A nova empresa tem como objetivo ser a marca de carros de luxo mais desejada e sustentável do mundo. A empresa é um investimento de 100% da Mahindra & Mahindra Ltd e foi nomeada Automobili Pininfarina após a assinatura de um acordo de licença comercial entre a Pininfarina S.p.A. e a Mahindra & Mahindra Ltd. A Pininfarina S.p.A. tem um papel influente no apoio às capacidades de projeto e produção com base em sua experiência única de 94 anos na produção de muitos dos carros mais icônicos do mundo.

O AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA

O Battista é o carro mais potente já projetado e construído na Itália e oferece um nível de desempenho inalcançável hoje em qualquer carro esportivo legalizado com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido que um carro de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 hp e 2.340 Nm de torque disponível, o Battista combinará engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista fornece energia para quatro motores elétricos – um em cada roda – com um alcance WLTP combinado de até 476 km (EPA combinado dos EUA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais do que 150 exemplares de Battista serão feitos à mão individualmente no ateliê Pininfarina SpA em Cambiano, Itália.

