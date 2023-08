Place au futur : présentation de la PURA Vision d'Automobili Pininfarina

Ce nouveau concept inspirera la prochaine génération de véhicules 100 % électriques de luxe d'Automobili Pininfarina et sera présenté au public en août lors de la Monterey Car Week, aux côtés de l'hyper-GT Battista Edizione Nino Farina récemment dévoilée et d'un autre nouveau véhicule de série qui offrira une expérience différente, mais tout aussi séduisante, et redéfinira le plaisir de conduite.

La PURA Vision s'avère une éblouissante interprétation d'un véhicule utilitaire électrique de luxe, avec ses proportions audacieuses qui allient une beauté intemporelle à de sublimes détails pour créer une identité dynamique au charisme incomparable. Elle arbore des caractéristiques saisissantes, notamment des vitres étroites et des portes sans montant tri-ouverture, qui facilitent l'accès à l'habitacle sophistiqué.

Paolo Dellachà, Président-Directeur général d'Automobili Pininfarina, confie : « La PURA Vision constitue le trait d'union entre notre présent et un exaltant nouveau chapitre de l'histoire d'Automobili Pininfarina. Dans notre cinquième année d'existence, nous avons déjà mis notre héritage unique à l'honneur avec la présentation de la Battista Edizione Nino Farina. La PURA Vision annonce un brillant avenir et révèle les possibilités qui s'ouvrent à nous si nous appliquons les principes de notre philosophie PURA à un tout nouveau type de véhicule.

« Bien plus importante qu'un simple concept préfigurant un véhicule futur, la PURA Vision exprime une philosophie de design incisif et moderne inspirée du riche héritage de Pininfarina et définit la recette inimitable d'une nouvelle collection de magnifiques voitures de luxe.

« La première voiture de notre nouvelle gamme – modèle spectaculaire qui fait une proposition différente, bien que clairement inspirée de la PURA Vision – sera présentée aux côtés de ce sublime concept à la résidence privée d'Automobili Pininfarina lors de la Monterey Car Week (du 17 au 20 août), ainsi que lors de l'événement The Quail – A Motorsports Gathering (18 août 2023). »

LA PHILOSOPHIE PURA D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le design intemporel est la marque de fabrique de Pininfarina depuis 94 ans. La PURA Vision révèle une beauté unique par un mélange de proportions classiques et de sublimes détails. Elle arbore un style sculptural unique avec son capot bas et ses ailes relevées inspirées de l'emblématique Cisitalia de 1947, premier véhicule à intégrer la collection du Museum of Modern Art (MoMA) de New York.

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, déclare : « La PURA Vision met à profit l'ADN des véhicules emblématiques de Pininfarina pour façonner le futur avec des lignes saillantes et une esthétique moderne. Elle est singulière sous tous les angles et affirme notre philosophie esthétique PURA dans un nouveau type de véhicule. Son charisme impressionnant, son intérieur accueillant et ses matériaux soigneusement sélectionnés en font une voiture unique en son genre, même si les clients l'identifieront comme une Pininfarina par sa sublime carrosserie, ses proportions intemporelles et les détails techniques de la partie inférieure de sa carrosserie. »

UN EXTÉRIEUR EXTRAORDINAIRE

L'avant de la PURA Vision est caractéristique, par ses blocs optiques dissimulés et sa technologie de nanofibres L.E.S.S. ultra-fines qui crée un éclairage de jour distinctif. Grâce à des fibres de moins de 1 mm d'épaisseur, cette technologie d'éclairage de pointe peut s'adapter à presque n'importe quel design, tandis que sa légèreté et sa performance énergétique s'avèrent parfaitement pertinentes pour un LUV électrique visionnaire. Les blocs optiques sont intégrés dans un élément technique multifonctionnel pleine largeur qui façonne les parties inférieures de la carrosserie et contribue aux performances de refroidissement et d'aérodynamisme.

Le choix des matériaux extérieurs et des couleurs de finition accentue l'aspect athlétique de la PURA Vision, les surfaces sophistiquées de la carrosserie Bianco Sestriere Gloss contrastant avec les éléments inférieurs en fibre de carbone, les vitres étroites et le toit flottant noir brillant au-dessus. De profil, les spectaculaires proportions de la PURA Vision et son court porte-à-faux lui confèrent une allure puissante, tandis que ses jantes en alliage de 23 pouces renforcent son tempérament audacieux. Ses jantes sont ornées d'un liseré blanc qui rehausse leur coloris noir mat et harmonise l'extérieur.

Un toit panoramique innovant exacerbe quant à lui l'impression de luxe et de sophistication. Sa partie centrale fixe « biscotto », illuminée par un cerclage d'éclairage doux à LED, relie le vaste pare-brise à l'avant au hayon à l'arrière. Le « biscotto » central soutient les grandes vitres latérales monoblocs incurvées, intégrées aux ouvertures Lounge Door de chaque côté, et rendent la PURA Vision immédiatement reconnaissable de dessus. Les portes avant s'articulent de façon spectaculaire vers le haut et, avec les portes arrière inversées sans montant, offrent un large accès aux spacieux sièges 2+2. Les Lounge Doors sont inspirées du design sans montant de la berline Lancia Florida imaginée par Battista Farina dans les années 1950, l'un des modèles favoris du fondateur de Pininfarina.

Les détails extérieurs témoignent de la méticulosité qui fait la renommée d'Automobili Pininfarina. Ces éléments incluent une ceinture de caisse en aluminium anodisé précise le long des vitres, qui démarre au niveau du pare-brise et trace un élégant arc ininterrompu autour de la PURA Vision. La ligne de toit est définie par un élément en aluminium de chaque côté. Elle intègre les caméras qui remplacent les traditionnels rétroviseurs latéraux à l'avant, et porte la signature PURA Vision à l'arrière.

L'arrière est doté d'éclairages LED horizontaux ultra-fins tandis que le rétrécissement des vitres accentue la silhouette marquée de la PURA Vision où la carrosserie s'élève brusquement depuis les passages de roues – ce muscle vertical évoquant davantage une voiture de sport et contribuant à l'allure unique de la PURA Vision. Associée à l'innovant toit biscotto, il lui confère une allure incomparable vue du dessus, tout comme l'hyper-GT Battista.

Plus bas, l'aspect technique du pare-chocs en fibre de carbone rappelle l'extrémité avant et contraste avec les surfaces pures et les formes sculpturales de la partie supérieure de la carrosserie.

UNE CONNECTIVITÉ ET UN LUXE IRRÉSISTIBLES

À l'extérieur, la PURA Vision allie l'allure routière d'un SUV au caractère déterminé d'une voiture de sport rabaissée, et son intérieur luxueux affiche la même personnalité. La position de conduite se rapproche de celle d'une biplace, bien que l'habitacle donne une impression générale d'espace, de légèreté et d'hospitalité. Son groupe motopropulseur électrique confère à son habitacle des dimensions généreuses avec un plancher plat qui crée un vaste espace intérieur, sensation renforcée par le toit vitré panoramique.

L'univers des voiliers de luxe a inspiré le design de la partie supérieure sophistiquée de la carrosserie, influence également perceptible à l'intérieur. Les sièges avant « flottants » de la PURA Vision sont suspendus comme l'aile portante d'un voilier, tandis que la console centrale ressemble à la bôme d'une voile. De derrière le volant, le vaste tableau de bord semble fusionner avec l'extérieur, prolongeant les lignes saillantes du capot dans l'habitacle.

Francesco Cundari, directeur du design intérieur chez Automobili Pininfarina, déclare : « La PURA Vision met en valeur la future génération d'intérieurs élégants Automobili Pininfarina qui offre aux clients un confort exceptionnel, une visibilité supérieure et des matériaux de premier choix. Elle allie la personnalité d'une voiture de sport à l'espace et au confort d'un véhicule de luxe. »

La prochaine génération de véhicules Automobili Pininfarina promet une connectivité maximale et la PURA Vision reflète cette ambition. Son habitacle doté de nombreuses technologies a été conçu pour fournir à ses occupants les informations dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, à l'aide d'un écran tactile central intuitif, d'une instrumentation numérique de pointe et d'un affichage tête haute, tous personnalisables par le conducteur.

L'attention portée aux détails est évidente dans le design visuel, mais également dans l'application de technologies de pointe. L'affichage central sort de la console au besoin, mais peut être rentré pour minimiser les distractions, tandis que les haut-parleurs des appuie-têtes créent des zones acoustiques individuelles pour assurer des trajets véritablement personnalisés à chaque occupant. La grande surface vitrée permet à tous les passagers de se sentir connectés à leur environnement et de profiter du voyage, et un rafraîchisseur à vin intégré entre les deux sièges arrière offre aux occupants une expérience du luxe absolu.

UNE INNOVATION DURABLE

Le choix de matériaux sophistiqués, authentiques et hautement haptiques est une marque de fabrique de la PURA Vision qui exacerbe l'impression unique de luxe contemporain à l'intérieur du véhicule. Chacun des quatre sièges individuels est doté d'une finition d'un blanc éclatant, tandis que le cuir gris anthracite du tableau de bord et du haut des portes crée un bandeau continu à 360 degrés dans l'habitacle.

Le cuir doux semi-aniline est associé à un tissu signature dans tout cet habitacle, tandis que la fibre de carbone et l'aluminium anodisé rappellent les finitions extérieures. Automobili Pininfarina a utilisé des restes d'aluminium issus des jantes de la PURA Vision pour réaliser des plaques de protection sur mesure qui ornent les seuils de portes et vous laissent bouche bée quand vous actionnez les Lounge Doors

tri-ouverture.

Sara Campagnolo, directrice du design des matériaux et des couleurs chez Automobili Pininfarina, explique : « Les matériaux sont bien plus qu'un simple revêtement. Ils représentent l'essence même de nos véhicules. En accord avec la philosophie PURA, la PURA Vision utilise des matériaux de qualité maximale, en quantité minimale et aussi efficacement que possible, pour créer une finition unique, intemporelle et durable. »

Le nouveau textile signature de la console centrale, de la partie supérieure des dossiers de sièges et de la garniture de toit combine 30 % de laine Nativa et 70 % de polyester recyclé. Son motif à chevrons qui offre une finition agréable au toucher est agrémenté de logos Pininfarina électrosoudés sur les

appuie-têtes des sièges. Malgré le statut de concept de la PURA Vision, ce textile innovant répond déjà aux normes de durabilité des véhicules de série Automobili Pininfarina.

UNE FAMILLE D'EXPERTS INTERNES

Le développement du concept PURA Vision s'appuie sur les dizaines d'années d'expérience et d'expertise interne de la famille de spécialistes de l'ingénierie et de la fabrication d'Automobili Pininfarina en Italie, en vue de définir la nouvelle ère du luxe électrique connecté. Les véhicules qu'il inspirera seront conçus, dessinés et mis au point en Italie et seront dotés de technologies de pointe développées au centre d'innovation numérique d'Automobili Pininfarina, en Allemagne.

Automobili Pininfarina emploie actuellement 116 personnes sur ses sites de Cambiano, en Italie, et Munich, en Allemagne. Ses équipes, qui comptent plus de 20 nationalités différentes, mettent à profit leur expertise internationale et leur expérience pour façonner une nouvelle ère de la mobilité électrique.

DIMENSIONS PURA VISION

Longueur: 5,215 mm

Largeur: 2,147 mm (incl rétroviseurs)

Hauteur: 1,641 mm

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus réputé et durable au monde. La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd. Elle a été nommée Automobili Pininfarina suite à la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. apporte son soutien essentiel au design et à la production grâce à ses 94 ans d'expérience dans la production de voitures parmi les plus emblématiques du monde.

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie ; elle offre un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km (autonomie combinée selon l'EPA des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Pininfarina SpA de Cambiano, en Italie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167381/PURA_Vision_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167380/PURA_Vision_02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167378/PURA_Vision_03.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167376/PURA_Vision_04.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167375/PURA_Vision_05.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167373/PURA_Vision_06.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/4191823/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.