FXGT.com prend la tête en tant que partenaire officiel mondial à iFX Expo Asia 2024

JOHANNESBOURG, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- FXGT.com, un courtier CFD primé et réputé pour ses solutions de trading innovantes, est prêt à attirer l'attention en tant que partenaire mondial officiel de l'iFX EXPO Asia 2024. Cet événement B2B de premier plan aura lieu à Bangkok, en Thaïlande, du 16 au 18 septembre.

FXGT.com - Partenaire Global Officiel de iFX Expo Asia 2024 (PRNewsfoto/FXGT.com)

Avec plus de 120 exposants et un programme rempli d'activités intéressantes, iFX Expo Asie 2024 attirera des professionnels du trading en ligne, des services financiers et de la fintech. En tant que sponsor majeur et partenaire mondial officiel, FXGT.com sera activement engagé tout au long de l'exposition.

Prix et reconnaissance

FXGT.com a prouvé sa solide réputation en remportant des prix lors des 2024 BrokersView Awards. La société a obtenu trois prix notables : « Meilleur courtier CFD mondial », " Meilleur programme IB/affilié mondial " et " Meilleures conditions de trading mondiales ". Ces titres reflètent l'engagement de FXGT.com à fournir un service exceptionnel et une gamme complète d'instruments financiers.

Pleins feux sur iFX Expo Asia 2024

Lors de l'iFX Expo Asia 2024, FXGT.com occupera le devant de la scène en tant que sponsor majeur, offrant aux participants un aperçu approfondi des dernières tendances financières et du potentiel de l'informatique quantique. La société mettra également en avant son expertise dans la création d'un environnement centré sur le client et la construction d'une communauté en ligne solide.

FXGT.com organisera un concours passionnant avec des prix exclusifs et la possibilité de gagner un voyage inoubliable pour deux personnes !

À propos de FXGT.com

FXGT.com est un courtier CFD distingué et entièrement réglementé, opérant sur plusieurs continents et régions. La société donne la priorité à la sécurité des clients avec des comptes bancaires séparés et détient des licences des autorités de régulation respectées, y compris FSA (Seychelles) et FSCA (Afrique du Sud), ainsi que VFSC (Vanuatu) et CySEC (Chypre), tous deux pour les clients institutionnels uniquement.

FXGT.com offre une large gamme de classes d'actifs CFD négociables et une exécution fiable et rapide sur différents types de comptes. Leurs clients peuvent bénéficier d'une suite complète d'outils de trading, d'informations sur les marchés, de ressources éducatives et de bonus attrayants.

Rejoignez la communauté FXGT.com et découvrez un monde de possibilités de trading.

Retrouvez FXGT.com au stand n°2 à l'iFX EXPO Asia 2024 pour découvrir des programmes de partenariat passionnants avec le courtier.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2500023/FXGT_com_iFX.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2491794/4899371/FXGT_logo.jpg