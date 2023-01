G4 Educação lança documentário gratuito sobre o fim dos "unicórnios"

Filme marca o início da série Conectando os Pontos, que abordará mensalmente conceitos e temas atuais do mundo dos negócios

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Nesta quinta-feira, 02 de fevereiro, às 20h, o G4 Educação estreia um documentário gratuito sobre empresas unicórnios. Empresas avaliadas em bilhões, crescimento acelerado, valuations altíssimos, queima de caixa, panorama atual e expectativas para o futuro serão os pontos do filme. Quem quiser assistir, basta inscrever-se gratuitamente .

Divulgação G4 Educação.

Será o primeiro episódio do Conectando os Pontos, uma série documental que vai mensalmente abordar o universo dos negócios e marcas, com seus termos específicos, em inglês, jargões e siglas que de tempos em tempos se renovam. É difícil acompanhar cada um tendo uma real noção não só do significado, mas principalmente do impacto causado por essas ondas e saber como usá-las para de fato não só atualizar-se para participar das conversas mas sim tomar decisões que tragam resultados e façam a diferença no dia a dia.

A cada mês, um assunto será tratado em episódios com cerca de 40 minutos de duração que traduzirão esses conceitos e cenários, para aprendizados possíveis de serem aplicados nos negócios brasileiros.

"A jornada do aluno do G4 Educação começa antes mesmo dele fazer alguma das imersões, formações on-line ou participar de nossa comunidade" explica Tay Dantas, Diretora de Comunicação e Marca do G4 Educação. "A produção de conteúdos profundos é parte inerente da nossa rotina. Compartilhamos informação de relevância para acelerar o crescimento do empreendedor e dos profissionais brasileiros. Essa série documental vai se somar aos podcasts, newsletters, blog e às pílulas que postamos diariamente em todas as nossas redes sociais com as práticas e ferramentas que melhor respondem aos desafios dos negócios hoje. Com isso ajudamos no crescimento das empresas e na geração de novos empregos de forma mais ampla, do que guardando todo o conhecimento que produzimos apenas para quem já é nosso aluno", conclui.

Ao longo do vídeo, gestores vão aprender o funcionamento de uma startup e porque sua lógica é tão diferente da de uma empresa tradicional, como e porque a captação de recursos tem um papel muito específico e sua influência no valuation; casos de empresas estrangeiras e brasileiras ilustram os conceitos e explicações.

Após a estreia do episódio, o debate sobre o fim dos unicórnios continuará em diversos canais do G4 Educação, com depoimentos e entrevistas com sócios, e mentores.

Sobre o G4 Educação

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento acelerado e sustentável das empresas tradicionais. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidade brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

FONTE G4 Educação

