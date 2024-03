G42 entwickelt den BoardNavigator, um die Dynamik im Sitzungssaal neu zu gestalten

Das KI-Begleittool ermöglicht Vorstandsmitgliedern den Zugriff auf erweiterte Datenanalysen, Risikobewertungen und strategische Erkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung.

ABU DHABI, VAE, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- G42, das führende Technologieunternehmen mit Sitz in den VAE, gab die Entwicklung von BoardNavigator bekannt, einem KI-Board Begleiter , der die Unternehmensstrategie und -führung verändern wird. Das neue KI-Tool, das Organisationen auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen soll, wird große proprietäre und öffentliche Datensätze analysieren, um Vorstandsmitglieder bei ihren Entscheidungsprozessen zu unterstützen.

In enger Zusammenarbeit mit Microsoft und unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten auf dem Azure OpenAI-Service von Microsoft wird BoardNavigator die spezifischen Anforderungen einzelner Organisationen erfüllen, indem er die eigenen Daten der Organisation nutzt, um Datenschutz, Relevanz und Genauigkeit zu gewährleisten.

BoardNavigator ist in der Lage, jahrzehntelange interne Geschäftsdaten und Finanzinformationen in Kombination mit externen Markttrends und -indikatoren zu verarbeiten und so die Komplexität von Geschäftsentscheidungen durch überlegene analytische Fähigkeiten zu bewältigen. BoardNavigator profitiert von den Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Funktionen von Microsoft Azure und unterstützt Kunden bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen.

Die International Holding Company (IHC), die weltweit diversifizierte, sektorübergreifende Investmentgesellschaft und die größte börsennotierte Gesellschaft der VAE, wird als erstes Unternehmen BoardNavigator für ihre Vorstandsarbeit einsetzen. „Aiden Insight", wie es von der IHC genannt wurde, wird in den Vorstandssitzungen der IHC als Entscheidungshilfe eingesetzt und bietet Echtzeit-Einblicke, um Diskussionen und Entscheidungen zu unterstützen. In dieser Funktion wird Aiden Insight für die Beobachtung der Sitzungen des IHC-Verwaltungsrats zuständig sein und Datenanalysen, Risikobewertungen und Unterstützung bei der strategischen Planung auf sichere und gesetzeskonforme Weise bereitstellen.

Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Vorsitzender von IHC, sagte: „Aiden Insight wird uns mit unvergleichlichen Datenanalysen und strategischen Erkenntnissen versorgen und damit sicherstellen, dass IHC an der Spitze der Branchenentwicklungen bleibt und weiterhin Wert für unsere Aktionäre schafft."

Kiril Evtimov, Konzerntechnologieleiter, G42, sagte: „Der Einsatz von KI in der Vorstandsetage ist ein Gamechanger. Wir freuen uns, eine hochmoderne Funktion zur Unterstützung von Führungskräften einzuführen, die die bedeutende Rolle von KI bei der Bewältigung der komplexen und rasanten Entwicklung der heutigen Geschäftswelt hervorhebt."

Samer Abu-Ltaif, Microsoft Corporate VP und Präsident für Zentral- und Osteuropa, den Nahen Osten und Afrika, sagte: „Generative KI ist eine transformative Technologie, die branchenübergreifend ist, und der visionäre Ansatz der VAE fördert weiterhin ein florierendes Umfeld, in dem KI-Tools und -Lösungen Unternehmen in allen Sektoren unterstützen können. KI beschleunigt die Fähigkeit, große Mengen komplexer Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und Erkenntnisse zu gewinnen, um Produktivität und Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Microsoft Azure OpenAI gibt BoardNavigator den Aufsichtsräten auf verantwortungsvolle und sichere Weise Einblicke und befähigt sie, fundiertere Entscheidungen zu treffen."

BoardNavigator wird ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten bieten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Vorstandsetagen weltweit gerecht zu werden. Ausgestattet mit Echtzeit-Datenzugriff fasst es nahtlos Berichte zusammen, interpretiert komplexe Diagramme, analysiert Markttrends, bewertet Risiken, simuliert alternative Investitionsszenarien und vieles mehr. Außerdem ist geplant, in Zukunft eine Sprachausgabe in den Text zu integrieren, um die Zugänglichkeit und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. G42 beabsichtigt, den BoardNavigator zunächst in Sektoren einzusetzen, in denen das Unternehmen über umfangreiche Erfahrungen verfügt, darunter Energie, Gesundheit, Finanzen und Technologie. Anschließend ist geplant, die Reichweite des Tools auf verschiedene Branchen und Märkte auszudehnen, um eine breite Anwendbarkeit und positive Auswirkungen zu gewährleisten.

