G42 met au point BoardNavigator pour réinventer la dynamique des conseils d'administration

L'outil complémentaire de l'IA permettra aux membres des conseils d'administration d'accéder à des analyses de données avancées, à des évaluations des risques et à des informations stratégiques pour une prise de décision éclairée.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- G42, le principal groupe technologique des Émirats arabes unis, a annoncé le développement de BoardNavigator, un compagnon des conseils d'administration basé sur l'IA et destiné à transformer la stratégie et la gouvernance d'entreprise. Le nouvel outil d'IA, qui devrait être mis à la disposition des organisations du monde entier, analysera de vastes ensembles de données exclusives et publiques pour aider les membres du conseil dans leurs processus de prise de décision.

Travaillant en étroite collaboration avec Microsoft et conçu dans un souci de sécurité basé sur le service Azure OpenAI de Microsoft, BoardNavigator répondra aux besoins spécifiques des organisations en utilisant leurs propres données afin de garantir la confidentialité, la pertinence et l'exactitude des données.

BoardNavigator sera en mesure de traiter des décennies de données commerciales internes, d'informations financières combinées à des tendances et indicateurs commerciaux externes qui aideront à naviguer à travers les complexités des résolutions commerciales, grâce à des capacités analytiques supérieures. BoardNavigator bénéficiera des fonctions de sécurité, de confidentialité et de conformité de Microsoft Azure, ce qui aidera les clients à respecter leurs obligations réglementaires.

International Holding Company (IHC), la société d'investissement multisectorielle diversifiée et la plus grande entité cotée en bourse des Émirats arabes unis, sera la première organisation à adopter BoardNavigator dans ses activités de conseil d'administration. « Aiden Insight », comme l'a baptisé l'IHC, sera utilisé lors des réunions du conseil d'administration d'IHC en tant qu'outil d'aide à la décision, offrant des informations en temps réel pour éclairer les discussions et guider les décisions. À ce titre, Aiden Insight sera responsable du suivi des réunions du conseil d'administration de l'IHC et fournira une analyse des données, une évaluation des risques et un soutien à la planification stratégique de manière sécurisée et conforme.

Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, président de l'IHC, a déclaré : « Aiden Insight nous fournira des analyses de données et des informations stratégiques inégalées, ce qui permettra à l'IHC de rester à la pointe de l'évolution du secteur et de continuer à apporter de la valeur à ses actionnaires. »

Kiril Evtimov, directeur de la technologie du groupe G42, a déclaré : « L'utilisation de l'IA dans les conseils d'administration change la donne. Nous sommes heureux de présenter un outil de pointe conçu pour aider les chefs d'entreprise, en soulignant le rôle significatif de l'IA pour naviguer à travers les complexités et le rythme rapide du paysage commercial d'aujourd'hui. »

Samer Abu-Ltaif, vice-président de Microsoft Corporate et président pour l'Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré : « L'IA générative est une technologie transformatrice qui transcende les industries, et l'approche visionnaire adoptée par les Émirats arabes unis continue de favoriser un environnement prospère où les outils et les solutions d'IA peuvent renforcer les capacités des organisations de tous les secteurs. L'IA accélère la capacité à raisonner sur de grandes quantités de données complexes, à identifier des modèles et à générer des idées pour accélérer la productivité et la prise de décision. En tirant parti de la puissance de Microsoft Azure OpenAI, BoardNavigator fournit aux conseils d'administration des informations de manière responsable et sécurisée, leur permettant de prendre des décisions plus éclairées. »

BoardNavigator offrira de nombreuses possibilités de personnalisation, répondant ainsi aux divers besoins des conseils d'administration du monde entier. Doté d'un accès aux données en temps réel, il permettra de résumer des rapports, d'interpréter des graphiques complexes, d'analyser les tendances du marché, d'évaluer les risques, de simuler des scénarios d'investissement alternatifs, et plus encore. En outre, il est prévu d'intégrer à l'avenir une option de synthèse vocale qui améliorera l'accessibilité et l'expérience de l'utilisateur. G42 a l'intention de déployer BoardNavigator dans un premier temps dans les secteurs où elle dispose d'une grande expertise, notamment l'énergie, la santé, la finance et la technologie. Par la suite, elle prévoit d'étendre la portée de l'outil à divers secteurs et marchés, garantissant ainsi une applicabilité étendue et un impact positif au fil du temps.

À propos de G42

G42 est un groupe de sociétés technologiques, leader mondial dans la création d'une intelligence artificielle visionnaire pour un avenir meilleur. Né à Abu Dhabi et présent dans le monde entier, G42 défend l'IA comme une force puissante au service du bien dans tous les secteurs. De la biologie moléculaire à l'exploration spatiale et tout le reste, G42 concrétise déjà des possibilités exponentielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.g42.ai

