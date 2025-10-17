GAC führt Marke und neue Modelle in Portugal ein und setzt damit einen Meilenstein in seiner europäischen Expansion

CASCAIS, Portugal, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- GAC veranstaltete eine bahnbrechende Eröffnungsveranstaltung in der historischen Burg Chrismina in Cascais, bei der die Marke GAC und ihre erste Reihe von AION-Fahrzeugen offiziell in Portugal eingeführt wurden. Als zweiter offizieller Markteintritt des Unternehmens in Europa bietet die Markteinführung den portugiesischen Verbrauchern ein gehobenes Reiseerlebnis, das modernste Technologie mit raffinierter Handwerkskunst verbindet.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Enthüllung des ersten europäischen Modells, des AION V, durch einen innovativen Spannvorhang, der enthüllt wurde. Der AION V erfüllt mit seinen Produktschwerpunkten „Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Komfort" genau die Bedürfnisse der europäischen Familie nach hochwertiger Elektromobilität.

Was die Sicherheitsleistung betrifft, so hat das Fahrzeug das E-NCAP-Zertifikat 2025 mit fünf Sternen erhalten und ist mit dem Magazin-Batterie-System der zweiten Generation ausgestattet, das einen hohen Sicherheitsstandard erreicht, der Schüsse verhindert. Was die Leistung betrifft, so reicht die Reichweite sowohl für den täglichen Pendlerverkehr als auch für Langstreckenfahrten, während die Schnellladefunktion die Reichweitenangst effektiv lindert und die Reiseeffizienz erheblich verbessert. Das intelligente und komfortable Erlebnis umfasst ein fortschrittliches intelligentes Cockpit und Fahrassistenzfunktionen, die das Fahren einfacher und beruhigender machen. Das Design des AION V zeichnet sich durch die auffälligen Cyber Dragon Claw"-LED-Scheinwerfer und die fließenden Karosserielinien mit bündig abschließenden Türgriffen aus, die ein zukunftsorientiertes, sportliches Aussehen mit moderner Funktionalität verbinden. Der geräumige Innenraum und die komfortablen Sitze berücksichtigen die Anforderungen von Familienreisen und bieten sowohl im Alltag als auch auf langen Fahrten ein komfortables Erlebnis. Die Passagiere profitieren von einem 14,6-Zoll-Touchscreen und einem Gepäckraumvolumen von bis zu 978 Litern.

Die Markteinführung zog die Aufmerksamkeit der portugiesischen Medien, prominenter Persönlichkeiten der Gesellschaft und wichtiger Partner auf sich. Sie alle erlebten den AION V bei einer dynamischen Testfahrt entlang der malerischen Küstenstraße N247 und überzeugten sich von der dynamischen Leistung, dem präzisen Handling und dem Fahrkomfort der AION Fahrzeuge. Die Einführungsveranstaltung in Portugal war ein wichtiger Meilenstein für GAC INTERNATIONAL beim Eintritt in den europäischen Markt.

Mit dem Debüt des AION V zu einem Preis ab 29.990 € zzgl. MwSt. (IVA) stellt die Ankunft von GAC in Portugal weit mehr als eine Markteinführung dar - sie signalisiert das Engagement der Marke, die Zukunft der nachhaltigen Mobilität in Europa zu gestalten. Aufbauend auf seinem Engagement für Sicherheit, Innovation und Komfort will GAC die Verbreitung von elektrifizierten Fahrzeugen vorantreiben und neue Möglichkeiten für europäische Familien schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798092/photo_1.jpg