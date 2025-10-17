GAC lance sa marque et ses nouveaux modèles au Portugal, marquant ainsi une étape importante dans son expansion européenne.

CASCAIS, Portugal, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- GAC a organisé un événement de lancement historique dans le château historique de Chrismina à Cascais, présentant officiellement la marque GAC et sa première gamme de véhicules AION au Portugal. Deuxième entrée officielle de l'entreprise sur le marché européen, ce lancement offre aux consommateurs portugais une expérience de voyage de haut niveau qui allie technologie de pointe et savoir-faire raffiné.

Le clou de l'événement a été le dévoilement du premier modèle européen, l'AION V, au moyen d'un rideau tendu innovant. L'AION V, dont les principaux atouts sont la « sécurité, l'écologie et le confort », répond précisément aux besoins des familles européennes en matière de mobilité électrique haut de gamme.

En termes de performances de sécurité, le véhicule a reçu la certification de sécurité cinq étoiles de l'E-NCAP pour 2025 et est équipé du système de batterie de magasin de deuxième génération, ce qui permet d'atteindre un niveau de sécurité élevé qui empêche les tirs d'armes à feu. En termes de performances, son autonomie peut répondre aux besoins des déplacements quotidiens et des voyages longue distance, tandis que la fonction de charge rapide atténue efficacement l'anxiété liée à l'autonomie et améliore de manière significative l'efficacité des déplacements. L'expérience intelligente et confortable comprend un cockpit intelligent avancé et des fonctions d'aide à la conduite, rendant l'expérience de conduite plus facile et plus rassurante. En termes de design, l'AION V se caractérise par des phares LED à signature "Cyber Dragon Claw" et des lignes de carrosserie fluides avec des poignées de porte affleurantes, alliant une apparence sportive tournée vers l'avenir à une fonctionnalité moderne. L'intérieur spacieux et le siège confortable tiennent compte de tous les scénarios de voyage en famille, garantissant une expérience confortable pour l'utilisation quotidienne et les longs trajets. Les passagers bénéficient d'un écran tactile de 14,6 pouces et d'un volume de bagages pouvant atteindre 978 litres.

Le lancement a attiré l'attention des médias portugais, des personnalités de la société et des principaux partenaires, qui ont tous fait l'expérience de l'AION V lors d'un essai dynamique le long de la route côtière pittoresque N247, afin de découvrir les performances dynamiques, la maniabilité précise et le confort de conduite des véhicules AION. L'événement de lancement au Portugal a marqué une étape importante pour GAC INTERNATIONAL dans son entrée sur le marché européen.

Avec l'AION V commercialisée à partir de 29 990 € HT (IVA), l'arrivée de GAC au Portugal représente bien plus qu'un lancement sur le marché : elle témoigne de la volonté de la marque de façonner l'avenir de la mobilité durable en Europe. S'appuyant sur son engagement en faveur de la sécurité, de l'innovation et du confort, GAC vise à favoriser l'expansion des transports électrifiés et à offrir de nouvelles possibilités aux familles européennes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798092/photo_1.jpg