GAC MOTOR: a busca da habilidade artística

Mesmo diante da pandemia da COVID-19, a GAC MOTOR teve muito sucesso na expansão de seus negócios globais. No final de 2020, a empresa havia tido um aumento de 18% nas vendas internacionais em relação ao ano anterior. A GAC MOTOR também abriu um total de 69 showrooms em todo o mundo em locais como Jordânia, Chile e Arábia Saudita.

No Tech Day da GAC deste ano, foram compartilhados avanços tecnológicos como novas tecnologias de esponja de silício, que tornam as baterias de veículos menores, mais leves e mais potentes. Também foram compartilhadas outras ambições da empresa em termos de energia elétrica, a "estrela de nêutrons"; recursos de carregamento super-rápido, que reduzem o tempo de "reabastecimento" elétrico para menos de 20 minutos; e muitos avanços na tecnologia de DNA de chassi. Na GAC MOTOR, as pesquisas tecnológicas e a habilidade artística estão interligadas.

Extensas pesquisas independentes realizadas pelo centro de P&D da GAC permitem que os veículos sejam projetados de acordo com os atuais avanços da indústria e tendências do consumidor. O centro de P&D, que utiliza bilhões de yuans em financiamento, é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias automobilísticas internas revolucionárias que tornam os veículos da GAC MOTOR mais eficientes, fáceis de usar e competitivos internacionalmente.

Além disso, no Salão do Automóvel de Xangai de 2021, realizado no início deste mês, o gerente geral, Feng Xingya, reuniu visitantes do salão e compartilhou tópicos que abordavam desde a eletrificação de veículos até inovações em tecnologias verdes, assim como o lançamento de novos modelos e o cultivo profundo dos mercados estrangeiros.

A partir de 27 de abril, a GAC MOTOR convida os fãs a participar de uma competição de mídia social empolgante, "O que você tem em sua lista de afazeres?", nas plataformas de mídia social da GAC MOTOR, criando um vídeo da jornada de realização de sonhos para ter uma chance de ganhar prêmios incríveis.

A GAC MOTOR sempre incentivou as pessoas a perseguir seus sonhos, a ser corajosas e a moldar o mundo da maneira que querem que ele seja. A empresa está cheia de expectativa para mais conquistas em 2021 e no futuro. Fique ligado no lançamento do novo slogan da marca GAC MOTOR e de um conjunto de valores essenciais, em 13 de maio.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1500804/1.mp4

FONTE GAC MOTOR

