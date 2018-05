GAC Motor établit une société internationale et une plateforme pour ses activités commerciales à l'étranger

Avec cette Société internationale, GAC Motor disposera d'une plateforme intégrée pour superviser ses filiales internationales et ses bureaux régionaux, notamment sa société américaine, et pour gérer ses usines de montage. GAC Motor pourra également consolider ses points forts en termes de structure organisationnelle et de personnel. GAC Motor International (HK) Ltd sera également constituée en tant que plateforme d'échanges internationaux pour les activités d'exportation de la société. Elle prendra en charge l'application de la politique commerciale, ainsi que les campagnes de vente.

« La Société internationale appuiera l'objectif visé par GAC Motor d'établir une marque de classe mondiale », indique Yu Jun, président de GAC Motor. « Nous instituons un plan à long terme et nous réjouissons à la perspective d'un partenariat ouvert, global et bénéfique mutuellement avec nos concessionnaires. Nous aurons ainsi la possibilité d'explorer le marché mondial dans son ensemble et de dessiner ensemble un schéma encore plus beau. »

Les activités de GAC Motor s'étendent maintenant à 14 pays et régions. Ses modèles d'élite plébiscités tels que les GS4 et GS8 ont été lancés sur le marché international. La société envisage d'atteindre 18 pays d'ici fin 2018 avec 4 nouveaux modèles, GS3, GS7, GA4 et GM8, qui sortiront à l'étranger.

Des bureaux seront ouverts au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud et dans d'autres régions au moment opportun, afin de soutenir le développement commercial grâce à des distributeurs locaux. Une filiale ouvrira prochainement ses portes en Russie afin de se rapprocher du marché d'Europe de l'Est.

Outre l'intensification du développement des produits et l'élargissement de la gamme de véhicules offerte, GAC Motor expose de manière active ses technologies et produits novateurs de qualité lors de salons de l'auto internationaux renommés. Après des présentations réussies aux salons NAIAS et NADA, GAC Motor participera à ceux de Paris, de Los Angeles et de Moscou plus tard dans l'année pour valoriser davantage l'image de la marque.

GAC Motor a déjà accompli beaucoup en établissant également un réseau mondial de recherche et de développement (R&D). Son centre R&D de la Silicon Valley sert maintenant de plateforme de rassemblement des talents, d'intégration de technologies avancées et de renforcement de la coopération transnationale. Le centre Advanced Design GAC de Los Angeles est responsable de la conception de véhicules d'avant-garde, de fonctions interactives et d'une stratégie de marque axée sur le marché, tandis que le centre R&D de Détroit, encore à un stade préparatoire, se concentrera sur le développement de véhicules et de technologies destinés au marché nord-américain.

L'initiative de recherche de talents de GAC Motor à l'échelle mondiale fait également partie intégrante de la stratégie d'expansion internationale de la société. Au mois de juin, GAC démarrera son troisième tour de recrutement à l'étranger dans les villes européennes de Stuttgart, Munich et Paris afin d'attirer des candidats brillants dans les domaines de R&D, des technologies intelligentes, de la conception automobile, de la gestion de la production et du marketing.

« Notre objectif est de devenir une marque de premier plan et une entreprise mondiale qui contribue au développement de l'avenir de la mobilité. Nous continuerons à explorer le marché mondial en collaborant avec nos partenaires, fournisseurs et distributeurs pour soutenir le développement de notre entreprise », ajoute monsieur Yu.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui se classe à la 238e place des entreprises Fortune Global 500. Elle conçoit et fabrique des véhicules, des moteurs, des composants et des accessoires automobiles de très grande qualité. GAC Motor figure aujourd'hui en tête de toutes les marques chinoises depuis cinq années consécutives dans la China Initial Quality Study SM (IQS) de J.D. Power Asia Pacific. Ce classement met en évidence la stratégie axée sur la qualité de GAC Motor, de la recherche et développement (R&D) à la chaîne d'approvisionnement, aux ventes et aux services, en passant par la fabrication.

Pour en savoir plus, veuillez visiter :

